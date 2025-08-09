தமிழக அரசு வழங்கும் ரூ. 1 லட்சம் நிதி உதவி! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

வெளிநாடுகளில் பணிபுரியும் போது உயிரிழக்கும் அயலக தமிழர் நல வாரிய உறுப்பினர்களின் குடும்பங்களுக்கு உதவும் வகையில், தமிழக அரசு ஒரு சிறப்பு நிதி உதவி திட்டத்தை அறிவித்துள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு ரூ.1 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மனிதாபிமான நடவடிக்கை, வெளிநாட்டில் தங்கள் அன்புக்குரிய சொந்தங்களை இழந்த குடும்பங்களுக்கு ஒரு பெரும் ஆறுதலாக அமைந்துள்ளது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் அறிவிப்பின்படி, வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் தமிழர்களின் நலனை பாதுகாப்பதற்காக "அயலகத் தமிழர் நல வாரியம்" அமைக்கப்பட்டு, செயல்பட்டு வருகிறது. தற்போது வரை, சுமார் 28,000 பேர் இந்த வாரியத்தில் உறுப்பினர்களாக இணைந்துள்ளனர். இந்த வாரியத்தின் மூலம், வெளிநாடு வாழ் தமிழர்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன, அதில் இந்த நிதி உதவி திட்டமும் ஒன்றாகும்.
நிதியுதவி பெறுவதற்கான தகுதிகள்
இந்த ஒரு லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவியை பெறுவதற்கு, சில முக்கிய தகுதிகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன:
- உயிரிழந்த நபர், அயலக தமிழர் நல வாரியத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட உறுப்பினராக இருப்பது கட்டாயம். மேலும், அவரது உறுப்பினர் அட்டை காலாவதியாகாமல் இருக்க வேண்டும்.
- அவர் உயிரிழக்கும் போது, முறையான ஆவணங்களுடன் (Valid Visa, Work Permit) வெளிநாட்டில் பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும்.
- இந்த நிதியுதவி, வறுமை நிலையில் உள்ள குடும்பங்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும். விண்ணப்பதாரரின் குடும்பச் சூழல், மாவட்ட நிர்வாகத்தால் ஆய்வு செய்யப்படும்.
- இயற்கை மரணம், விபத்து என அனைத்து வகையான இறப்புகளுக்கும் இந்த திட்டம் பொருந்தும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை மற்றும் தேவையான ஆவணங்கள்
தகுதியுடைய குடும்பத்தினர், உறுப்பினர் உயிரிழந்த நாளிலிருந்து ஒன்பது மாதங்களுக்குள் இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். நேரடியாகவோ அல்லது நல வாரியத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாகவோ விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்கலாம்.
- உயிரிழந்தவரின் கடவுச்சீட்டு (Passport), இந்திய தூதரகத்தால் ரத்து செய்யப்பட்டது.
- வெளிநாட்டு இறப்பு சான்றிதழ் மற்றும் இந்திய தூதரகத்தின் இறப்பு சான்றிதழ்.
- வெளிநாட்டில் பணிபுரிந்ததற்கான ஆதாரம் (Visa, Work Permit, Residence ID போன்றவை).
- வாரிசு சான்றிதழ்.
- குடும்ப வருமான சான்றிதழ்.
- ஆதார் அட்டை.
செயல்படுத்தும் முறை
பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள், மாவட்ட ஆட்சியரின் பரிந்துரையின் பேரில் தகுதியின் அடிப்படையில் பரிசீலிக்கப்படும். குடும்பத்தின் வருமான நிலை குறித்த அறிக்கை மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் இருந்து பெறப்பட்ட பிறகு, தகுதியான குடும்பத்தினருக்கு நிதியுதவி வழங்கப்படும். இந்த தொகை, மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டு, அவர்கள் மூலம் நேரடியாக குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்படும் என்று சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் ரஷ்மி சித்தார்த் ஜகடே வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
