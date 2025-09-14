குழந்தைகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.2000 வழங்கும் தமிழக அரசு! யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Anbu Karangal Scheme: தமிழ்நாட்டில் ஆதரவற்ற மற்றும் பெற்றோரை பிரிந்து வாழும் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை பாதுகாக்கும் நோக்கில், தமிழ்நாடு அரசு ஒரு புதிய சிறப்பு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. இந்த புதிய அன்பு கரங்கள் நிதி ஆதரவு திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள குழந்தைகளுக்கு 18 வயது நிறைவடையும் வரை, மாதந்தோறும் ரூ.2,000 உதவித்தொகை வழங்கப்பட உள்ளது. இந்த திட்டத்தை தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார். பெற்றோர் இருவரையும் இழந்த குழந்தைகள், பெற்றோரில் ஒருவர் இறந்து மற்றொருவர் குழந்தையை பராமரிக்க முடியாத நிலையில் உள்ளவர்கள் அல்லது வேறு சில தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் பெற்றோரின் அரவணைப்பு இல்லாமல் தவிக்கும் குழந்தைகளின் கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கு உதவுவதே இந்ததிட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். 2025-26ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையில் இந்த திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது.
அன்பு கரங்கள் திட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள்
தகுதியான ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும், 18 வயது நிறைவடையும் வரை அவர்களின் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக மாதந்தோறும் ரூ.2,000 செலுத்தப்படும். பள்ளி படிப்பை முடித்தவுடன், இந்த திட்டத்தின் கீழ் உள்ள குழந்தைகளுக்கு, அவர்களின் உயர்கல்வி மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகளுக்கும் அரசு உதவி செய்யும். இந்த நிதி உதவியானது, ஆதரவற்ற குழந்தைகளின் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்து, அவர்கள் சமூகத்தில் ஒரு நல்ல நிலையை அடைய உதவும் என அரசு நம்புகிறது.
திட்டத்திற்குத் தகுதியானவர்கள் யார்?
பெற்றோர் இருவரையும் இழந்த குழந்தைகள்.
பெற்றோரில் ஒருவர் இறந்து, மற்றொருவர் குழந்தையைப் பராமரிக்க முடியாத நிலையில் இருப்பவர்கள்.
பெற்றோரில் ஒருவர் இறந்து, மற்றொருவர் மாற்றுத்திறனாளியாக இருப்பவர்கள்.
பெற்றோரில் ஒருவர் சிறையில் இருப்பவர்கள்.
பெற்றோரில் ஒருவர் உயிருக்கு ஆபத்தான நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பவர்கள்.
விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள்
இந்த திட்டத்தில் சேர குடும்ப அட்டை நகல், குழந்தையின் ஆதார் அட்டை நகல், பிறப்பு சான்றிதழ் அல்லது வயதை உறுதி செய்யும் கல்வி சான்றிதழ், குழந்தையின் வங்கி கணக்கு புத்தகத்தின் நகல் ஆகியவை வேண்டும். மகளிர் உரிமைத் தொகை, புதுமை பெண் திட்டம், மாணவர்களுக்கான மடிக்கணினி என பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வரும் தமிழக அரசு, தற்போது ஆதரவற்ற குழந்தைகளின் நலனுக்காக கொண்டு வந்துள்ள இந்த அன்பு கரங்கள் திட்டம், சமூகத்தின் அனைத்துதரப்பினரிடமிருந்தும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
