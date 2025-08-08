English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.25,000 வழங்கும் தமிழக அரசு! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

தமிழக மாணவர்களிடையே ஆராய்ச்சி மனப்பான்மையை வளர்த்து, புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வித்திடுவதே Chief Minister's Research Fellowship Programme திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாக உள்ளது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 8, 2025, 10:04 AM IST
  • தமிழக மாணவர்களுக்கு அரிய வாய்ப்பு!
  • முதலமைச்சர் ஆராய்ச்சி ஊக்கத்தொகை திட்டம்!
  • மாதம் ரூ.25,000 ஊக்கத்தொகை கிடைக்கும்.

தமிழ்நாட்டில் உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும் நோக்கில், மாநில அரசு செயல்படுத்தி வரும் 'முதலமைச்சரின் ஆராய்ச்சி ஊக்கத்தொகை திட்டம்' (Chief Minister's Research Fellowship Programme), இளம் மாணவர்களுக்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பை வழங்குகிறது. 2022 ஆம் ஆண்டு அறிவிக்கப்பட்ட இந்த சிறப்பு திட்டத்தின் கீழ், முனைவர் பட்ட (Ph.D.) ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும் தகுதியான மாணவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.25,000 ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டு, அவர்களின் ஆராய்ச்சி பயணத்திற்கு உறுதுணையாக விளங்குகிறது.

மேலும் படிக்க | மின்சார வாகனம் வாங்க... ரூ.20,000 கொடுக்கும் தமிழக அரசு - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

திட்டத்தின் நோக்கம் மற்றும் நன்மைகள்

தமிழக மாணவர்களிடையே ஆராய்ச்சி மனப்பான்மையை வளர்த்து, புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வித்திடுவதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாக உள்ளது. இதன் மூலம், மாநிலத்தின் அறிவுசார் மூலதனத்தை வலுப்படுத்தி, திறமையான இளைஞர்களை ஆராய்ச்சித் துறையில் நிலைநிறுத்த அரசு உதவுகிறது. இந்த திட்டத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் 180 மாணவர்களுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் வரை இந்த மாதாந்திர ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். இதுமட்டுமின்றி, கலை மற்றும் சமூக அறிவியல் துறை மாணவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.10,000, அறிவியல் துறை மாணவர்களுக்கு ரூ.12,000 என செலவின தொகையும் (Contingency Grant) அளிக்கப்படுகிறது. மேலும், மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்குக் கூடுதலாக ரூ.2,000 வழங்கப்படுவது இத்திட்டத்தின் சிறப்பம்சமாகும். பொறியியல், வேளாண்மை, சட்டம், கால்நடை அறிவியல் போன்ற பல்வேறு முக்கிய துறைகளுக்கும் இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

தகுதி வரம்புகள் மற்றும் வயது

இத்திட்டத்தில் பயன்பெற விண்ணப்பதாரர்கள் தமிழ்நாட்டை பூர்வீகமாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அரசு அங்கீகாரம் பெற்ற கல்வி நிறுவனங்களில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பது அவசியம். வயது வரம்பை பொறுத்தவரை, விண்ணப்பதாரர்கள் 20 முதல் 30 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். இருப்பினும், சமூக நீதிக் கொள்கையின் அடிப்படையில், பிற்படுத்தப்பட்ட (BC) மற்றும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட (MBC) வகுப்பினருக்கு வயது வரம்பு 33 ஆகவும், பட்டியலினத்தவர் (SC) மற்றும் பழங்குடியினர் (ST) பிரிவினருக்கு 35 ஆகவும் தளர்த்தப்பட்டுள்ளது. தமிழ் மொழியில் போதுமான நடைமுறை அறிவு கட்டாயம் தேவை.

கடுமையான தேர்வு செயல்முறை

தகுதியானவர்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்காக ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (TRB) மூலம் மூன்று கட்டங்களாக கடுமையான தேர்வு செயல்முறை பின்பற்றப்படுகிறது:

  • முதல்நிலைத் தேர்வு: கணினி வழியில் நடத்தப்படும் இந்த தேர்வில், பொது அறிவு, அளவுசார் திறன் மற்றும் தர்க்கரீதியான பகுத்தறிவு ஆகியவை சோதிக்கப்படும்.
  • விரிவான எழுத்து தேர்வு: முதல்நிலை தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு, பகுப்பாய்வு திறன் மற்றும் தமிழக அரசின் திட்டங்கள் குறித்த அறிவை சோதிக்கும் வகையில் எழுத்துத் தேர்வு சென்னையில் நடத்தப்படும்.
  • நேர்காணல்: இறுதியாக, விண்ணப்பதாரரின் அறிவுசார் திறன்கள், நடப்பு நிகழ்வுகள் குறித்த புரிதல் மற்றும் தமிழ் மொழி ஆளுமை ஆகியவற்றை மதிப்பிடும் வகையில் நேர்காணல் நடத்தப்பட்டு, இறுதி பட்டியல் வெளியிடப்படும்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (TRB) அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடும்போது, தகுதியுள்ள மாணவர்கள் `trb.tn.gov.in` போன்ற அரசு இணையதளங்கள் வழியாக ஆன்லைனில் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். இத்திட்டம், நிதி சுமையின்றி மாணவர்கள் தங்கள் ஆராய்ச்சியில் முழுமையாக கவனம் செலுத்த வழிவகை செய்வதால், தமிழக மாணவர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

மேலும் படிக்க | சென்னை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி! 25 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கவும்

