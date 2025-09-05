தமிழக அரசின் புதுமைப் பெண் திட்டம்! யாரெல்லாம் ரூ.1000 பெற தகுதி உடையவர்கள்?

குடும்ப சூழல் மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடிகள் காரணமாக 12 ஆம் வகுப்பிற்கு பிறகு பல மாணவிகள் தங்களது உயர்கல்வி கனவை கைவிடும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றனர். இந்த பெரும் தடையை உடைத்து, பெண் கல்வியை ஊக்குவித்து, பாலின சமத்துவத்தை உருவாக்கும் நோக்கில் தமிழ்நாடு அரசால் கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் தான் புதுமைப் பெண் திட்டம். மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார் உயர்கல்வி உறுதி திட்டம் என்ற பெயரில் செயல்படுத்தப்படும் இந்த திட்டம், அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவிகளின் உயர்கல்வி கனவிற்கு உயிரூட்டி வருகிறது.
உயர்கல்வி உறுதி
முன்னதாக, ஏழை பெண்களின் திருமணத்திற்காக, மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார் நினைவு திருமண உதவித் திட்டம் என்ற பெயரில் அரசு நிதியுதவி வழங்கி வந்தது. இத்திட்டத்தின் கீழ், 10 ஆம் வகுப்பு படித்தவர்களுக்கு ரூ.25,000, பட்டப்படிப்பு படித்தவர்களுக்கு ரூ.50,000 மற்றும் தாலிக்கு 8 கிராம் தங்கம் வழங்கப்பட்டது. பெண்களுக்கு திருமணத்தை விட, கல்வியே நிரந்தரமான செல்வம் என்பதை உணர்ந்த தற்போதைய தமிழக அரசு, இந்த திட்டத்தை மாற்றியது. திருமண உதவி திட்டத்தை, பெண்களின் உயர்கல்வியை உறுதி செய்யும் மூவலூர் ராமாமிர்தம் அம்மையார் உயர் கல்வி உறுதி திட்டமாக மாற்றி, அதற்கு புதுமைப் பெண் திட்டம் என்று பெயரிட்டது. இந்த திட்டத்தை, முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் செப்டம்பர் 5, 2022 அன்று தொடங்கி வைத்தார்.
திட்டத்தின் நோக்கம்
அரசு பள்ளிகளில் பெண் குழந்தைகளின் சேர்க்கை விகிதத்தை அதிகரிப்பதும், பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய மாணவிகளுக்கு நிதியுதவி அளித்து, அவர்களை தன்னம்பிக்கையுடன் உயர்கல்வியை தொடர வைப்பதும் இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். மேலும், குழந்தை திருமணத்தை தடுத்து, பாலின சமத்துவத்தை மேம்படுத்துவதிலும் இத்திட்டம் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. தொடக்கத்தில் அரசு பள்ளிகளில் படித்த மாணவிகளுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வந்த இந்த உதவித்தொகை, பல்வேறு கோரிக்கைகளை ஏற்று, டிசம்பர் 30, 2024 முதல், அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் தமிழ் வழியில் 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை படித்த மாணவிகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது. இந்த விரிவாக்கத்தின் மூலம், மேலும் பல மாணவிகள் பயனடைந்து வருகின்றனர்.
திட்டத்தின் முக்கிய நன்மைகள்
இத்திட்டத்தின் கீழ், தகுதியான ஒவ்வொரு மாணவிக்கும், அவர்கள் இளங்கலை பட்டப்படிப்பை முடிக்கும் வரை, மாதந்தோறும் ரூ.1,000 உதவித்தொகை, நேரடியாக அவர்களது வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்படும். இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை அரசு பள்ளிகளிலோ அல்லது அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் தமிழ் வழியிலோ படித்திருக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் உள்ள அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்லூரிகள் அல்லது பல்கலைக்கழகங்களில் இளங்கலை, டிப்ளமோ, ஐடிஐ அல்லது தொழில்முறை படிப்புகளில் உயர்கல்வி பயில வேண்டும். ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள எத்தனை பெண் குழந்தைகள் தகுதி பெற்றிருந்தாலும், அனைவரும் இந்த உதவித்தொகையை பெறலாம். வேறு கல்வி உதவித்தொகை பெறுபவர்களும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன் பெறலாம்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இந்த திட்டத்தின் சிறப்பம்சமே, அதன் எளிமையான விண்ணப்ப முறைதான். மாணவிகள் தனியாக ஆன்லைனிலோ அல்லது அரசு அலுவலகங்களிலோ விண்ணப்பிக்க தேவையில்லை. அவர்கள் பயிலும் கல்வி நிறுவனமே, மாணவிகளிடமிருந்து தேவையான ஆவணங்களை பெற்று, அவர்களுக்காக விண்ணப்பிக்கும்.
