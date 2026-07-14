/இளைஞர்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.1 லட்சம் உதவித்தொகை வழங்கும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?

Nilgiris District News: தமிழக அரசு பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, ஆதிதிராவிடர் பிரிவைச் சேர்ந்த மக்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதாவது, ஆதிதிராவிடர் நலத்துறையில் சிறந்த எழுத்தாளர்களுக்கான உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உதவித்தொகை நீலகிரி மாவட்டமின்றி அனைத்து மாவட்டங்களிலும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தற்போது நீலகிரி ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறையின் கீழ் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் கலை, இலக்கிய மேம்பாட்டு சங்கத்தின் மூலம் ஒவ்வொடு ஆண்டும் சிறந்த எழுத்தாளர்களின் சிறந்த இலக்கிய படைப்பினை வெளியிட உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இதில் ஆதிதிராவிடர்/பழங்குடியினர்/மதம் மாறிய ஆதிதிராவிடர் இனத்தைச் சேந்ந்த 9 எழுத்தாளர்கள் மற்றும் ஆதிதிராவிடர்/ பழங்குடியினர் பிரச்சனைகளைப் பற்றி எழுதும் ஆதிதிராவிடர்/பழங்குடியினர் அல்லாத ஒரு எழுத்தாளர் மற்றும் பழங்குடியினர் பற்றி எழுதும் ஆதிதிராவிடர்/பழங்குடியினர்/ ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் அல்லாத எழுத்தர் ஒருவரும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர். இதனை ஊக்குவிக்கும் வண்ணம் இவர்களது சிறந்த இலக்கிய படைப்பினை வெளியிட தலா ரூ.1,00,000/-ஆக பின்வரும் நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு வழங்கப்படுகிறது.
ரூ.1 லட்சம் உதவித்தொகை பெற எழுத்தாளர்களுக்கு வயது வரம்பு இல்லை. கதை, கட்டுரை, கவிதை, வரலாறு மற்றும் புதினம் ஆகியவை எதுவாகவும், இருக்கலாம். இருப்பினும் தமிழ் மொழியிலேயே படைப்பு இருக்க வேண்டும். பிறமொழியிலிருந்து மொழி பெயர்க்கப்பட்ட சிறந்த தமிழ் மொழி படைப்பாகவும் இருக்கலாம்.
எம்.பில்., பி.எச்.டி போன்ற படிப்புகளுக்குத் தயாரிக்கப்படும் ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளுக்கு அவை அரிதான சிறப்புடையதாக இருக்க வேண்டும். படைப்புகள் 90 பக்கங்களுக்கு குறையாமல் இருக்க வேண்டும். ஏற்கனவே சந்தையில் வெறியிடப்பட்டுள்ள படைப்புகளை கொண்டு விண்ணப்பித்தல் கூடாது. ஒரு முறை விருதுக்கு தெரிவு செய்யபட்ட எழுத்தாளர் 5 ஆண்டுகளுக்கு பிறகே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். படைப்புகளை தேர்ந்தெடுத்தல் குறித்து அரசால் அமைக்கப்பட்டுள்ள வல்லுநர் குழுவின் முடிவே இறுதியானது என்று தெரிவித்துள்ளார்.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் இதற்கான விண்ணப்பங்களை நீலகிரிமாவட்டம், மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்தில் வேலை நாட்களில் பெற்று கொள்ளலாம்.
அல்லது tn.gov.in என்ற இணையதளத்திலும் (website) (or) https://cms.tn.gov.in/cms-migrated/document/forms/best-writers-award-application-form-2025-2026.pdf என்ற Link அல்லது இணைப்பில் காணும் QR Code-யை ஸ்கேன் செய்தும் பதிவிறக்கம் செய்து தங்களது படைப்பினை இரு நகல்களிலும் டிஜிட்டல் (Digital) முறையிலும், உரிய படிவத்தில் தவறாமல் கைப்பேசி எண்ணிணை குறிப்பிட்டு கடைசி நாளான 31.08.2026-க்குள் விண்ணப்பிக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் பவ்யா தண்ணீரு என தெரிவித்துள்ளார்.