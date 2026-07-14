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இளைஞர்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.1 லட்சம் உதவித்தொகை வழங்கும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?

Nilgiris District News: ஆதிதிராவிடர் நலத்துறையில் சிறந்த எழுத்தாளர்களுக்கான ரூ.1 லட்சம் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. எனவே, இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்,

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 14, 2026, 09:39 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:40 PM IST
இளைஞர்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.1 லட்சம் உதவித்தொகை வழங்கும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறுவது?
Image Credit: Nilgiris District NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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