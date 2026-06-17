/இளைஞர்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் அறிவிப்பு.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்.. எப்படி பெறலாம்?

TN Government Cash Prize: தமிழக அரசு இளைஞர்களுக்கு ரூ. 1 லட்சம் பரிசுத் தொகையை தருகிறது. அதாவது, சமுதாய வளர்ச்சிக்கு சேவையாற்றும் இளைஞர்களது பணியை அங்கீகரிக்கும் பொருட்டு "முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருது” ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுதந்திர தினத்தன்று 15 முதல் 35 வயது வரை உள்ள 3 ஆண்கள் மற்றும் 3 பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த விருது ரூ.1,00,000 ரொக்கம், பாராட்டுப் பத்திரம் மற்றும் பதக்கம் ஆகியவைகளை உள்ளடக்கியதாகும். இந்த விருது ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படுகிறது.
இதற்கு ஆண்டுதோறும் விண்ணப்பங்களையும் தமிழக அரசு பெறுகிறது. அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு முதலமைச்ச்ர மாநில இளைஞர் விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக தூத்துக்குடி, நெல்லை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து விண்ணப்பங்கள் பெறப்படுகிறது. எனவே, இதற்கு யாரெல்லாம விண்ணப்பிக்கலாம், எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்
இதுகுறித்து தூத்துக்குடி ஆட்சியர் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருது எதிர்வரும் 15.08.2026 அன்று நடைபெறும் சுதந்திர தின விழாவில் வழங்கப்பட உள்ளது. இந்த விருதுக்கு ரூ.1 லட்சம் ரொக்கம் வழங்கப்படுகிறது. இவ்விருது தொடர்பாக கீழ்க்காணும் தகுதிகள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பங்கள் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய இணைய தளமான www.sdat.tn.gov.in உள்ளது. ஆன்லைன் மூலம் மட்டுமே விண்ணப்பங்கள் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும். இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் மற்றும் நேரம் 06.07.2026 மாலை 5.45 மணி என மாவட்ட ஆட்சியர் விஷு மகாஜன், தெரிவித்துள்ளார்.