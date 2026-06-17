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இளைஞர்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் அறிவிப்பு.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்.. எப்படி பெறலாம்?

TN Government Cash Prize: தமிழக அரசு இளைஞர்களுக்கு முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருது மூலம் ரூ.1 லட்சம் பரிசுத் தொகை வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளது. இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து விரிவாக இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 17, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:03 PM IST
இளைஞர்களுக்கு ரூ.1 லட்சம் அறிவிப்பு.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்.. எப்படி பெறலாம்?
Image Credit: TN Government Cash Prize

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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