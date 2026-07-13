/ரூ.1 லட்சம் அறிவித்த முதல்வர் விஜய்.. யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா? விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்

TN Govt Chief Minister State Youth Award: ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி தமிழக அரசு சார்பில் விருதுகள் வழங்கப்படுகிறது. ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி சுதந்திர தின விழாவில் முதல்வர் விருதுகளை வழங்குவார். அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி சுதந்திர தின விழா கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த விழாவில் முதலமைச்சர் விருதுகளை வழங்கும் வகையில், தகுதியான நபர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில், முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருது பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி நாளாகும். எனவே, முதலமைச்சர் மாநில விருது பெற இன்றுக்குள் விண்ணப்பித்துடுங்கள்.
சமுதாய வளர்ச்சிக்கு சேவையாற்றும் இளைஞர்களது பணியை அங்கீகரிக்கும் பொருட்டு "முதலமைச்சர் மாநில இளைஞர் விருது' ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுதந்திர தினத்தன்று 15 முதல் 35 வரை உள்ள 3 ஆண்கள் மற்றும் 3 பெண்களுக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த விருது, ரூபாய் 1,00,000/- ரொக்கம், பாராட்டு பத்திரம் மற்றும் பதக்கம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும். அதன்படி, 2026-ம் ஆண்டிற்கான முதலமைச்சரின் மாநில இளைஞர் விருது எதிர்வரும் 15.08.2026 அன்று நடைபெறும் சுதந்திர தின விழாவில் மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களால் வழங்கப்படவுள்ளது.
இவ்விருதிற்கான விண்ணப்பங்களை தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் இணையதளம் www.sdat.tn.gov.in வாயிலாக மட்டுமே சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 13.07.2026 (இன்று)அன்று மாலை 5.45 மணி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, தகுதியுடையவர்கள் உரிய காலத்திற்குள் இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான இவ்விருது 15.08.2026 அன்று நடைபெறவுள்ள சுதந்திர தின விழாவில் வழங்கப்படவுள்ளது. இவ்விருதிற்குத் தேர்வு செய்யப்படுவோருக்கு ரூ.1,00,000 ரொக்கப் பரிசு, பாராட்டுப் பத்திரம் மற்றும் பதக்கம் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட அனைத்து மாவட்டத்தில் உள்ளவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், விவரங்களை பெற அந்தந்த மாவடட விளையாட்டு அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.