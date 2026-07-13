Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /ரூ.1 லட்சம் அறிவித்த முதல்வர் விஜய்.. யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா? விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்

ரூ.1 லட்சம் அறிவித்த முதல்வர் விஜய்.. யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா? விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்

TN Govt Chief Minister State Youth Award: முதலமைச்சரின் மாநில இளைஞர் விருதுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே (ஜூலை 13) கடைசி நாளாகும். எனவே, ரூ.1 லட்சத்திற்கான விருது பெற இன்றுக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 13, 2026, 11:16 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:22 AM IST
ரூ.1 லட்சம் அறிவித்த முதல்வர் விஜய்.. யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா? விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்
Image Credit: TN Govt Chief Minister State Youth AwardSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ரூ.1 லட்சம் அறிவித்த முதல்வர் விஜய்.. யாருக்கெல்லாம் தெரியுமா?
TN Government49 min ago
2
Thol Thirumavalavan1 hr ago
3
Tamil Nadu LIVE Updates2 hrs ago
4
Gautam Gambhir2 hrs ago
5
Writer Poomani3 hrs ago