  • மாணவர்களே ரெடியா? மாதம் ரூ.1,000 ஸ்காலர்ஷிப்! முதலமைச்சர் அறிவிப்பு!

'முதலமைச்சர் திறனாய்வு தேர்வில் (TN Chief Minister Talent Search Exam - TNCMTSE) வெற்றி பெறும் மாணவர்களுக்கு, அவர்கள் இளநிலை பட்டப்படிப்பு முடிக்கும் வரை ஆண்டுதோறும் உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 16, 2025, 12:54 PM IST
  • 10-ம் வகுப்பு மாணவர்களே ரெடியா?
  • மாதம் ரூ.1,000 ஸ்காலர்ஷிப்!
  • முதலமைச்சர் திறனாய்வுத் தேர்வு அறிவிப்பு.

தமிழக அரசு பள்ளி மாணவர்களின் உயர்கல்வி கனவை நனவாக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு பல்வேறு அதிரடி திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது 10-ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஓர் இன்ப அதிர்ச்சி தரும் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. அதுதான் 'முதலமைச்சர் திறனாய்வு தேர்வு' (TN Chief Minister Talent Search Exam - TNCMTSE). இந்த தேர்வில் வெற்றி பெறும் மாணவர்களுக்கு, அவர்கள் இளநிலை பட்டப்படிப்பு முடிக்கும் வரை ஆண்டுதோறும் உதவித்தொகை வழங்கப்படும்.

தேர்வு எப்போது?

2025-2026 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான இந்த முதலமைச்சர் திறனாய்வு தேர்வு, வரும் 2026 ஜனவரி 31 சனிக்கிழமை அன்று நடைபெறவுள்ளது. அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் 10-ம் வகுப்பு மாணவர்கள் இத்தேர்வை எழுதலாம். இத்தேர்வின் மூலம் தமிழகம் முழுவதும் மொத்தம் 1,000 மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் (500 மாணவர்கள் + 500 மாணவிகள்). தேர்வாகும் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும், ஒரு கல்வியாண்டிற்கு ரூ.10,000 உதவித்தொகை வழங்கப்படும். அதாவது, மாதம் ரூ.1,000 வீதம் 10 மாதங்களுக்கு இந்த தொகை கிடைக்கும். மிக முக்கியமாக, இந்த உதவித்தொகையானது அவர்கள் பள்ளி படிப்பை முடித்து, கல்லூரி சென்று இளநிலைப் பட்டப்படிப்பு முடிக்கும் வரை தொடர்ந்து வழங்கப்படும் என்பது தான் இத்திட்டத்தின் ஹைலைட்!

தேர்வு முறை மற்றும் பாடத்திட்டம்

  • இந்த தேர்வு இரண்டு தாள்களாக (Paper 1 & Paper 2) நடைபெறும்.
  • தமிழக அரசின் 9 மற்றும் 10-ம் வகுப்பு கணிதம், அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் பாடப்புத்தகங்களில் உள்ள பாடங்களிலிருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும்.
  • தாள் 1: கணிதம் (60 வினாக்கள்) - காலை 10 மணி முதல் 12 மணி வரை.
  • தாள் 2: அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் (60 வினாக்கள்) - மதியம் 2 மணி முதல் 4 மணி வரை.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி

மாணவர்கள் தாங்கள் பயிலும் பள்ளி தலைமையாசிரியர் மூலமாகவே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். www.dgetn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன் தேர்வுக் கட்டணமாக ரூ.50 சேர்த்து, டிசம்பர் 28-ம் தேதிக்குள் பள்ளி தலைமையாசிரியரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். மாநில பாடத்திட்டத்தின் கீழ் செயல்படும் அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்கள் மட்டுமே இத்தேர்வை எழுத தகுதியுடையவர்கள். இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் தகுதியான 1,000 பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள். மாணவர்களே, உங்கள் திறமையை வெளிக்காட்டவும், மேற்படிப்பிற்கான நிதி சுமையை குறைக்கவும் இது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு. உடனே விண்ணப்பியுங்கள்!

