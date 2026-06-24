/திருச்செந்தூர்: மாதம் ரூ.10,000 உதவித்தொகை பெற.. விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு - தமிழக அரசின் அறிவிப்பு

TN Government Priest Training: தமிழக அரசு இந்து சமய அறநிலையத்துறை மூலம் தமிழ் மற்றும் ஆகம முறைகளின்படி, அர்ச்சகர், ஓதுவார் உள்ளிட்ட பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறது. ஆண்டுதோறும் இதற்கான சேர்க்கைகளையும் அறநிலையத்துறை மேற்கொண்டு வருகிறது.
அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்களில் அர்ச்சகர், ஓதுவார் உள்ளிட்ட பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் அர்ச்சகர் பயிற்சிக்கான சேர்க்கை நடந்து வருகிறது. அர்ச்சகர் பயிற்சி வகுப்பில் சேர விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க மே 23ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், ஜூன் 27ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூரில் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் உள்ளது. இக்கோயில் அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்பட்டு வருகிறது. இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் அர்ச்சகர் பயிற்சிக்கான மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறும். அந்த வகையில், 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான அர்ச்சகர் பயிற்சி சேர்க்கை நடந்து வருகிறது.
இதற்கான விண்ணப்பம் மே 23ஆம் தேதி தொடங்கியது. அர்ச்சகர் பயிற்சி வகுப்பில் மாணவர்களூககு ஆகம விதிகளின்டி வழிபாட்டு நெறிமுறைகள் கற்றுத்தரப்படும். மேலும், தினசரி பூஜை, அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனை, நைவேத்திரியம் செய்யும் முறை, தேவாரம், திருவாசகம், நாலாயிர திவ் பிரபந்தம் மந்திரங்கள் போன்றவற்றை இப்பயிற்சி வகுப்பில் கற்றுத் தரப்படும். அதோடு, திருமணம், புதுமண புகுவிழா என பல்வேறு சடங்குகள் குறித்த நெறிமுறைகளும் கற்றுத் தரப்படும்.
திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய திருக்கோயில் நிர்வாகத்தின் கீழ் நடத்தப்படும் அர்ச்சகர் பயிற்சி பள்ளியில் ஓராண்டுக்கு தங்கி படிக்கலாம். இந்த பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்ள சில தகுதிகள் உள்ளன.
அர்ச்சகர் பயிற்சி வகுப்பில் சேரும் ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும் மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.10,000 வீதம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என அறநிலையத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
அர்ச்சகர் பயிற்சி வகுப்பில் சேர விருப்பம் உள்ளவர்கள் ஜூன் 27ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்ப படிவங்களை hrce.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்தில் கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை பூர்த்தி செய்து உரிய முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
இணை ஆணையர்/செயல் அலுவலர், அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில், திருச்செந்தூர், தூத்துக்குடி மாவட்டம் - 628215 என்ற முகவரிக்கு ஜூன் 27ஆம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.