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திருச்செந்தூர்: மாதம் ரூ.10,000 உதவித்தொகை பெற.. விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு - தமிழக அரசின் அறிவிப்பு

Tiruchendur TN Government Priest Training: திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் அர்ச்சகர் பயிற்சியில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு மாதம் ரூ.10,000 தமிழக அரசு வழங்குகிறது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க  இன்னும் இரண்டு தினங்கள் தான் அவகாசம் உள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 24, 2026, 07:20 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 08:41 AM IST
திருச்செந்தூர்: மாதம் ரூ.10,000 உதவித்தொகை பெற.. விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு - தமிழக அரசின் அறிவிப்பு
Image Credit: Tiruchendur TN Government Priest Training

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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