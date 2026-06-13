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ரூ.2 லட்சம் வழங்கும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறலாம்? ஜூன் 30ம் தேதி கடைசி நாள்!

TN Government Latest News: தமிழக அரசு ரூ.2 லட்சம் பரிசுத் தொகையை வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சிறந்த ஆளுமை மற்றும் நிர்வாகத்திற்கான விருதுக்கு ரூ.2 லட்சம் பரிசுத் தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் நாமக்கல், நெல்லை, தென்காசி உள்ளிட்ட மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அறிவித்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 13, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:29 PM IST
ரூ.2 லட்சம் வழங்கும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறலாம்? ஜூன் 30ம் தேதி கடைசி நாள்!
Image Credit: TN Government Latest News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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ரூ.2 லட்சம் வழங்கும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறலாம்? ஜூன் 30ம் தேதி கடைசி நாள்!
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