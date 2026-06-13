/ரூ.2 லட்சம் வழங்கும் தமிழக அரசு.. எப்படி பெறலாம்? ஜூன் 30ம் தேதி கடைசி நாள்!

TN Government Latest News: தமிழக அரசு ஆண்டுதோறும் சுதந்திரம் தினத்தன்று பல்வேறு விருதுகள், பரிசுத தொகைகளை வழங்கி வருகிறது. இதற்கு ஆண்டுதோறும் விண்ணப்பங்களை பெற்று அதற்கு தகுதியானவர்களை தேர்வு செய்து பரிசுகளை வழங்கி வருகிறது. அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டுக்கான சுகதந்திர தினம் ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது.
இந்த தினத்தன்று பல்வேறு துறை சார்பில் விருதுகள் வழங்கப்படுகிறது. இதற்கான விண்ணப்பங்களையும் தமிழக அரசு பெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது முக்கியான அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதாவது, சிறந்த ஆளுமை மற்றும் நிர்வாகத்திற்கான விருது பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் தெரிவித்துள்ளார். சிறந்த ஆளுமை மற்றும் நிர்வாகத்திற்கான விருது பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம், ரூ.2 லட்சத்தை தமிழக அரசு வழங்கும். இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்று பார்ப்போம்.
அரசின் திட்டங்களையும் சேவைகளையும் பொதுமக்களிடம் முறையாக சென்றடைவதிலும், மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டும் உத்திகள், புதிய முன்னெடுப்புகள் மற்றும் சிறந்த நடைமுறைகளை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்திய அலுவலர்/அமைப்பு/நிறுவனத்திற்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களால் சுதந்திர தினத்தன்று "சிறந்த ஆளுமை மற்றும் நிர்வாகத்திற்கான விருது" வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இவ்விருது பெறும் அலுவலர்/ அமைப்பு/நிறுவனத்திற்கு தலா ரூ.2 லட்சம் (ரூபாய் இரண்டு இலட்சம் மட்டும்) வழங்கப்படும். இவ்விருது பெற https://awards.tn.gov.in என்ற விருதுகள் இணையதளத்தில் 30.06.2026 விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது. மேலும், தங்களது கருத்துருவினை 2 நகல்களில் மாவட்ட சமூகநல அலுவலகத்தில் 30.06.2026க்குள் சமர்ப்பிக்குமாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது.
மேலும் விபரங்களுக்கு மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம், மணிமுத்தாறு வளாக முதல் தளம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம், திருநெல்வேலி-09 என்ற முகவரியை தொடர்பு கொள்ளலாம் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.
பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு சிறந்த சேவை புரிந்த சமூக சேவகர் (ம) தொண்டு நிறுவனத்திற்கான 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான விருதுகள் சுதந்திர தின விழாவின் போது வழங்கப்பட்டது. 2026 ஆம் ஆண்டு சுதந்திர தின விழாவின் போது தென்காசி மாவட்டத்தில் சிறந்த சமூக சேவகர் (ம) தொண்டு நிறுவனத்திற்கான விருதுகள் வழங்கப்படவுள்ளதால், தென்காசி மாவட்டத்தில் இவ்விருதுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் https://awards.tn.gov.in என்ற இணையதள முகவரியில் விண்ணப்பிக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்விருதுக்கு இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி தேதி 19.06.2026 ஆகும். இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் ரஞ்ஜீத்சிங் தெரிவித்துள்ளார்.