/விவசாயிகளுக்கு ரூ.62,000 காப்பீடு.. தமிழக அரசின் அறிவிப்பு.. எப்படி பெறலாம்?

TN Govt Farmers Insurance: தமிழக அரசு விவசாயிகளின் நலனில் அதிகமாக கவனம் செலுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, விவசாயிகளுக்கு காப்பீடு, கடன் திட்டங்கள் போன்றவற்றை செயல்படுத்தி வருகிறது. இதன் மூலம் விவசாயிகள் பயனடைந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில், தமிழக அரசு விவசாயிகளுக்காக முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. ராணிப்பேட்டை மாவட்ட நிர்வாகம் காரீப் பருவத்தில் வாழை மற்றும் மஞ்சள் பயிர்களுக்கு பயிர் காப்பீடு செய்ய விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் காரீப் 2026 பருவத்திற்கு, பிரதம மந்திரியின் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் (PMFBY) கீழ் வாழை மற்றும் மஞ்சள் ஆகிய தோட்டக்கலைப் பயிர்கள் அறிவிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளன.
வாழை பயிருக்கு காவேரிப்பாக்கம் வட்டாரத்தில் காவேரிப்பாக்கம் குறுவட்டம், திமிரி வட்டாரத்தில் திமிரி குறுவட்டம், ஆற்காடு வட்டாரத்தில் விஷாரம் குறுவட்டம் மற்றும் வாலாஜா வட்டாரத்தில் வாலாஜா குறுவட்டம் ஆகிய நான்கு குறுவட்டங்கள் அறிவிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளன. மஞ்சள் பயிருக்கு ஆற்காடு வட்டாரத்தில் விஷாரம் குறுவட்டம் மற்றும் திமிரி வட்டாரத்தில் திமிரி குறுவட்டம் ஆகிய இரண்டு குறுவட்டங்கள் அறிவிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளன.
தோட்டக்கலை பயிரான வாழைக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.62,700 கிடைக்கும். மஞ்சளுக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.59,400 கிடைக்கும். எனவே, இதற்கான காப்பீடு தொகை செலுத்த செப்டம்பர் 15ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இயற்கை சீற்றங்களான வறட்சி, வெள்ளம், புயல், தொடர் மழை, நிலச்சரிவு, ஆலங்கட்டி மழை மற்றும் இதர இயற்கை பேரிடர்களால் ஏற்படும் பயிர் இழப்புகளிலிருந்து விவசாயிகளுக்கு நிதிப் பாதுகாப்பு வழங்கும் நோக்கில் பிரதம மந்திரியின் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
எனவே, அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட குறுவட்டங்களில் வாழை மற்றும் மஞ்சள் பயிர்களைச் சாகுபடி செய்துள்ள விவசாயிகள், நிர்ணயிக்கப்பட்டகாலக்கெடுவிற்குள் அருகிலுள்ளபொது சேவை மையங்கள் (CSC), தொடக்க வேளாண்மைக் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் அல்லது தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மூலம் பயிர் காப்பீடு செய்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். காப்பீடு செய்யும்போது ஆதார் அட்டை, வங்கிக் கணக்குப் புத்தக நகல், நில ஆவணங்கள் மற்றும் பயிர் சாகுபடி தொடர்பான ஆவணங்களை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.
மேலும், பயிர் காப்பீடு செய்யும் போது பயிர், கிராமம் மற்றும் குறுவட்ட விவரங்கள் சரியாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதை விவசாயிகள் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும். எனவே, இராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட குறுவட்டங்களில் வாழை மற்றும் மஞ்சள் பயிர்களைச் சாகுபடி செய்துள்ள அனைத்து விவசாயிகளும், இவ்வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி பயிர் காப்பீடு செய்து இயற்கை இடர்பாடுகளால் ஏற்படும் இழப்புகளிலிருந்து நிதிப் பாதுகாப்பைப் பெறுமாறு என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.