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விவசாயிகளுக்கு ரூ.62,000 காப்பீடு.. தமிழக அரசின் அறிவிப்பு.. எப்படி பெறலாம்?

TN Govt Farmers Insurance: ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் காரீப் 2026 பருவத்திற்கு, பிரதம மந்திரியின் பயிர் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் (PMFBY) கீழ் வாழை மற்றும் மஞ்சள் ஆகிய தோட்டக்கலைப் பயிர்களுக்கு பயிர் காப்பீடுக்கு விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, காப்பீடு தொகை எப்படி செலுத்துவது, பெறுவது என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 16, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:28 PM IST
விவசாயிகளுக்கு ரூ.62,000 காப்பீடு.. தமிழக அரசின் அறிவிப்பு.. எப்படி பெறலாம்?
Image Credit: TN Govt Farmers InsuranceSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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