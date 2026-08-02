/Explained: அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி அவசியமா? பிரச்னைகள் என்ன?

TN Mid Day Meal Scheme Explained: இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளுக்கு தமிழ்நாட்டின் திட்டங்கள் எப்போதுமே முன்னுதாரணமாக இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக, இந்தியாவிலேயே கல்வியில் சிறந்த மாநிலங்களில் ஒன்றாக தமிழ்நாடு இருந்து வருகிறது. தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்காக ஏகப்பட்ட திட்டங்கள் செயல்பாட்டில் உள்ளது.
குறிப்பாக, அரசுப் பள்ளிக்கு சென்று படிக்கும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு தினமும் சத்தான உணவு கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில், மதிய உணவு சத்துணவு திட்டம் விளங்கி வருகிறது. தமிழகத்தில் தொடங்கப்பட்ட சத்துணவு திட்டம், இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களும் அறிமுகப்படுத்தியது. சத்துணவு திட்டம் 1956ஆம் ஆண்டு காமராஜரால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. இலவச மதிய உணவு திட்டமாக தொடங்கி காமராஜர், 1982ஆம் ஆண்டு சத்துணவு திட்டமாக எம்ஜிர் பெயர் மாற்றினார்.
இந்த திட்டத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் வழங்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து, 1989ஆம் ஆண்டு முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி வாரத்திற்கு ஐந்து முட்டைகள் வழங்கினார். தொடர்ந்து, ஜெயலலிதா ஆட்சியில பாசிப்பயறு, கொண்டைக்கடலை ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை தற்போது வழங்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து, 2022ஆம் ஆண்டு முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் காலை உணவு திட்டத்தை 1 முதல் 5ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தொடங்கி வைத்தார். இப்படியாக, அரசுப் பள்ளியில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஊட்டச்சத்து நிறைந்த உணவுகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
|நாட்கள்
|உணவு பட்டியல்
|திங்கள்கிழமை
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மிளகு முட்டையுடன் வெஜிடபிள் பிரியாணி, வெங்காய தக்காளி மசாலா முட்டையுடன் சாம்பார் சாதம் (பிசிபேலாபாத்).
|செவ்வாய் கிழமை
|தக்காளி மசாலா முட்டையுடன் கருப்பு கொண்டைக்கடலை புலாவ்/ மிளகு முட்டையுடன் மீல் மேக்கர் மற்றும் வெஜிடபிள் ரைஸ்
|புதன்கிழமை
|மிளகு முட்டையுடன் தக்காளி சாதம்/ தக்காளி மசாலா முட்டையுடன் புளி சாதம்
|வியாழன்கிழமை
|சாதம், சாம்பார், அவித்த முட்டை/ எலுமிச்சை சாதம், சுண்டல், முட்டை
|வெள்ளிக்கிழமை
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கறிவேப்பிலை சாதம், மசாலை முட்டை, மிளகாய் வறுத்த உருளைக்கிழங்குடன் கிரை சாதம்/ வறுத்த உருளைக்கிழங்குடன் சாதம், சாம்பார் மற்றும் வேகவைத்த முட்டை
தமிழகத்தில் 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலை உணவு திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. அதன்படி 1545 பள்ளிகளில் உள்ள 1,14,095 (ஒரு லட்சத்து பதிநான்காயிரத்து தொண்ணுற்று ஐந்து ) தொடக்கப்பள்ளி மாணவ மாணவிகள் பயன் பெறுகின்றனர்.
|வ.எண்
|நாட்கள்
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உணவு பட்டியல் விவரம்
|1.
|திங்கள்கிழமை
|ரவா உப்புமா, சேமியா உப்புமா, அரிசி உப்புமா, கோதுமை உப்புமா போன்ற உப்புமா வகைகள் காய்கறி சாம்பாருடனும் வழங்கப்படும்
|2.
|செவ்வாய்கிழமை
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ரவா காய்கறி கிச்சடி, சேமியா காய்கறி கிச்சடி, சோள காய்கறி கிச்சடி, கோதுமை காய்கறி கிச்சடி வகைகளும்,
|3.
|புதன்கிழமை
|ரவா பொங்கல் மற்றும் வெண்பொங்கல் காய்கறி சாம்பாருடனும் வழங்கப்படும்
|4.
|வியாழன்கிழமை
|சேமியா உப்புமா வகை , காய்கறி சாம்பாருடன் வழங்கப்படும்
|5.
|வெள்ளிக்கிழமை
|ஏதாவதொரு கிச்சடி வகையுடன் இனிப்பு வகையும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது
அரசுப் பள்ளியில் 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலைச் சிற்றுண்டி வழங்குவதால் ஒரு குழந்தைக்கு 293.40 கி. கிராம் கலோரி ஆற்றல், புரதம் 9.85 கிராம், கொழுப்பு 5.91 கிராம், இரும்பு சத்து 20.41 மி.கிராம் மற்றும் கால்சியம் சத்து 1.64 மி.கிராம் கூடுதலாக கிடைப்பது உறுதி செய்யப்படுகிறது என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், தமிழகத்தில் தொடக்கப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் மதிய உணவுத் திட்டத்தில் ஒரு மாணவருக்கு சுமார் 557 கிலோ கலோரியும், 18.92 கிராம் புரதச்சத்தும் கிடைப்பதை உறுதி செய்கிறது என சமூக நலத்துறை தெரிவித்துள்ளது. மேலும், நடுநிலைப் பள்ளி மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு சுமார் 735 கிராம் கலோரியும், 22.77 கிராம் புரதசத்தும் கிடைப்பது உறுதி செய்கிறது என சமூக நலத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
1 முதல் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தினந்தோறும் எவ்வளவு ஊட்டச்சத்துகள் தேவைப்படுகிறது என்பது குறித்து ஐசிஎம்ஆர், தேசிய ஊட்டத்சத்து நிறுவனம் கூறியிருக்கிறது. அதன்படி,
|வயது
|கலோரி/நாள் ஒன்றுக்கு
|புரதச்சத்து/நாள் ஒன்றுக்கு
|கால்சியம்/நாள் ஒன்றுக்கு
|இரும்புச்சத்து/நாள் ஒன்றுக்கு
|4 -6 வயது (1-2ம் வகுப்பு)
|1,360 கிராம் கலோரி
|16 கிராம் புரதம்
|550 மில்லி கிராம்
|11 மில்லி கிராம்
|7-9 வயது (3-4ம் வகுப்பு)
|1,700 கிராம் கலோரி
|23 கிராம் புரதம்
|650 மில்லி கிராம்
|15 மில்லி கிராம்
|10 -12 வயது (5-7ம் வகுப்பு)
|2,200 கிராம் கலோரி
|32 கிராம் புரதம்
|850 மில்லி கிராம்
|16 மில்லி கிராம்
|13-15 வயது (8-9ம் வகுப்பு)
|2,860 கிராம் கலோரி
|45 கிராம் புரதம்
|1000 மில்லி கிராம்
|22 மில்லி கிராம்
இந்த நிலையில், தமிழகத்தில் சத்தணவுத் திட்டத்தின் கீழ் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு மதியம் உணவில் வாரம் ஒருமுறை சிக்கன் பிரியாணி வழங்குவது அரசு பரிசீலித்து வருவதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார். சிக்கன் பிரியாணி குறிப்பிட்ட வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மட்டும் வழங்கப்படுமா அல்லது 1 முதல் 12ம் வகுப்பு மாணவர்கள் என அனைவருக்கும் வழங்கப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
முட்டையில் எப்படி அதிகளவு புரதச்சத்து நிறைந்துள்ளதோ, அதேபோல தான் சிக்கனும் புரதச்சத்து நிறைந்த உணவாக இருக்கிறது. பள்ளி மாணவர்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி வழங்குவது வரவேற்கத்தக்க ஒன்றாக இருந்தாலும், இதில் பல கேள்விகளும், சவால்களும் உள்ளன. குறிப்பாக, பள்ளி மாணவர்களுக்கு அதிக கலோரி கொண்ட சிக்கன் பிரியாணி ஏன் கொடுக்க வேண்டும் என ஒருதரப்பினர் கேள்வி எழுப்புகின்றனர். மற்றொரு தரப்பினர், மாணவர்களுக்கு மதிய உணவாக சிக்கன் பிரியாணி கொடுப்பது அவர்களது கவனச்சிதறலுக்கு வழிவகுக்கும் என்றும் மற்றொரு தரப்பினர் கூறுகின்றனர்.
இந்த நிலையில், இதுதொடர்பாக கல்வியாளரும், பள்ளி முறைக்கான மாநிலக் கூட்டமைப்பின் பொதுச் செயலாளருமான பிரின்ஸ் கஜேந்திரபாபு பிரத்யேக பேட்டி அளித்துள்ளார். அவர் கூறுகையில், ”குழந்தைகளுக்கு அனைத்து வகையான சத்துக்களும் நிறைந்த உணவை வழங்குவது அவர்களின் முழுமையான வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் பயன்படும். மரக்கறி உணவு, இறைச்சி உணவு, கடல் உணவு உள்ளிட்ட அனைத்து வகை உணவிலும் உள்ள புரதச்சத்து குழந்தைகளின் வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் தேவைப்படுகிறது. தமிழ்நாடு மதிய உணவு வரலாற்றில், தொடக்கத்தில் பசிக்கான உணவு என்ற புரிதலில் இருந்து, பின்னர் சத்துணவு என்ற சமமான சத்து கொண்ட உணவு வழங்கப்பட்டது.
அதைத் தொடர்ந்து எளிதாக செரிக்கும் உணவாக முட்டையுடன் கூடிய சத்துணவு வழங்கப்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக, பல வகையான ஊட்டச் சத்து நிறைந்த முட்டையுடன் கூடிய சத்துணவு வழங்கப்படுகிறது. தற்போது இறைச்சி உணவுடன் சத்துணவு என்பது வரவேற்க வேண்டியது. இறைச்சியுடன், கடல் உணவும் சேர்த்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வகை என்று வழங்கினால் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இறைச்சி உணவால் கவனச் சிதறல், தூக்கம் போன்ற தாக்கங்கள் இருக்கும் என்பதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை.
மதியத்தில் முட்டையுடன், இறைச்சியோடு சத்துணவு என்பது வரவேற்கத்தக்கது என்ற போதிலும், இன்று உள்ள மிக முக்கியமான கோரிக்கை, காலை மற்றும் மதியம் ஆகிய இரண்டு வேளை உணவும், உயர் நிலைப் பள்ளி மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளி வகுப்புகளுக்கு விரிவுப்படுத்தி, முதல் வகுப்பு முதல் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு வரை அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல், அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் அனைத்திலும் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதே.
மாணவர்கள், குறிப்பாக பெண் குழந்தைகளுக்கு சமமான சத்துணவு வளரிளம் பருவத்தில் மிகவும் அவசியமானது. தற்போது பெரும் பகுதி உயர் நிலைப் பள்ளி, மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள் குடும்பச் சூழல் காரணமாக காலை உணவும் உட்கொள்வதில்லை, மதியத்தில் முழுமையாக சத்தான உணவை உட்கொள்வதில்லை" என்றார்.