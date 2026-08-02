Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /Explained: அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி அவசியமா? பிரச்னைகள் என்ன?

Explained: அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி அவசியமா? பிரச்னைகள் என்ன?

TN Mid Day Meal Scheme Explained: தமிழகத்தில் சத்துணவுத் திட்டத்தின் கீழ் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி வழங்குவது குறித்து தமிழக அரசு பரிசீலித்து வருவதாக அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறினார். இதனால், சிக்கன் பிரியாணி குறித்த விவாதம் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், மாணவர்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி அவசியமா? அநாவசியமா என்பது குறித்து கல்வியாளர் பிரின்ஸ் கஜேந்திரபாபு பிரத்தேக பேட்டி அளித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 02, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 03:13 PM IST
Explained: அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி அவசியமா? பிரச்னைகள் என்ன?
Image Credit: TN Mid Day Meal Scheme Explained | Image Credit: AI

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ரஹானேவுக்கு மாதம் எவ்வளவு கிடைக்கும்? 4 ஆண்டுகளுக்கு முன் பென்ஷனை உயர்த்திய BCCI
2
3
4
5