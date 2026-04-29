  • தமிழ்நாடு அரசுப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! வாய்ப்பை தவறவிடாதீர்கள்

தமிழ்நாடு அரசுப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! வாய்ப்பை தவறவிடாதீர்கள்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசின் விளையாட்டு பிரிவு விடுதிகளில் சேருவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. தஞ்சாவூர், கரூர் உள்ளிட மாவட்ட ஆட்சியர்கள் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளனர். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 29, 2026, 05:39 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
  • விளையாட்டு விடுதி மாணவர் சேர்க்கை
  • அரசுப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் விண்ணப்பிக்கவும்

தமிழ்நாடு அரசுப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! வாய்ப்பை தவறவிடாதீர்கள்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு, பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கான முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. விளையாட்டு விடுதிகளில் மாணவ, மாணவியர் சேர்க்கை நடக்க உள்ளது. இதற்கான தேர்ச்சி விளையாட்டு போட்டிகள் மாவட்ட வாரியாக நடத்தப்பட உள்ளது. அந்தவகையில், கரூர் மற்றும் தஞ்சாவூர் மாவட்ட மாணவ, மாணவிகளுக்கான அறிவிப்பு இப்போது வெளியாகியுள்ளது. இது குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம். 

1. மாவட்ட அளவிலான விளையாட்டு விடுதி தேர்வுப் போட்டிகள்

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் கீழ், பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ/மாணவியர்களுக்கு விளையாட்டுத் துறையில் சாதனை புரிவதற்கேற்ப விளையாட்டுப் பயிற்சி, தங்குமிட வசதி மற்றும் சத்தான உணவுடன் கூடிய விளையாட்டு விடுதிகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. 2026-2027ஆம் ஆண்டிற்கான பள்ளி மாணவ/மாணணவியகள் 6,7,8,9 மற்றும் 11 ஆம் வகுப்புகளில் சேர்வதற்கான மாவட்ட அளவிலான தேர்வுப் போட்டிகள் எதிர்வரும் 07.05.2026 அன்று மாணவர்களுக்கும், 08.05.2026 அன்று மாணவியர்களுக்கும் தஞ்சாவூர் அன்னை சத்யா விளையாட்டரங்கில் நடைபெறவுள்ளது. இதேபோல், கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு 07.05.2026 அன்று காலை 07.00 மணி முதல் மற்றும் மாணவியர்களுக்கு 08.05.2026 அன்று காலை 07.00 மணி முதல் கரூர் மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடத்தப்படவுள்ளது.

விளையாட்டு விடுதியில் மாணவ, மாணவியர்கள் சேர்வதற்கு ஆன்லைன் மூலம்  www.sdat.gov.in என்ற இணையதள முகவரியில் விண்ணப்பிக்கலாம். பள்ளி மாணவ /மாணவியர்களுக்கு தேர்வுப் போட்டிகள் தடகளம், கூடைப்பந்து, கால்பந்து, கையுந்துபந்து, ஹாக்கி, கபாடி, கைப்பந்து மற்றும் (கிரிக்கெட் மாணவர்கள் மட்டும்) ஆகிய விளையாட்டுகளுக்கும், நடத்தப்படும். மாவட்ட அளவில் தேர்வு செய்யப்படுபவர்கள் மாநில அளவிலான தேர்வுப் போட்டிகளில் கலந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படுவர்.

10 வயது முதல் 17 வயதிற்குட்பட்டவராக இருத்தல் வேண்டும். விளையாட்டு விடுதி தேர்விற்கு வரும் பொழுது ஆதார் அட்டை நகல், பிறப்பு சான்றிதல் நகல், விளையாட்டுச் சான்றிதழ்கள் மற்றும் பள்ளியில் பயிலுவதற்கான ஏதேனும் ஒரு ஆவணம் (ID Card or Bonafide Cerfificate) கொண்டு வருதல் வேண்டும்.

2. மாநில அளவிலான விளையாட்டு விடுதி (Direct State) தேர்வுப் போட்டிகள்

விளையாட்டு விடுதி மாநில அளவிலான நேரடி தேர்வு போட்டிகள் பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் மாணவியர்களுக்கு 12.05.2026 அன்று காலை 7.00 மணி முதல் கீழ்கண்ட விவரப்படி நடைபெறவுள்ளது. வாள்சண்டை, ஜூடோ தேர்வுப் போட்டிகள் மாணவ, மாணவியர்களுக்கும் குத்துச்சண்டை (மாணவர்களுக்கு மட்டும்) ஜவஹர்லால் நேரு விளையாட்டரங்கம் சென்னையிலும், குத்துசண்டை (மாணவியர்களுக்கு மட்டும்) ஜவஹர்லால் நேரு உள்விளையாட்டரங்கம் சென்னையிலும், பளுதூக்குதல் மாணவ, மாணவியர்களுக்கு அன்னை சத்யா விளையாட்டரங்கம் தஞ்சாவூரிலும், வூசூ (மாணவர்களுக்கு மட்டும்) அண்ணா விளையாட்டரங்கம் திருச்சியிலும் நடக்கிறது. 

நீச்சல் மாணவ, மாணவியர்களுக்கு AGB நீச்சல் குள வளாகம் வேளச்சேரியிலும், மல்யுத்தம் மாணவர்களுக்கு மட்டும் மாவட்ட விளையாட்டரங்கம் கடலூரிலும், டேக்வோண்டோ மாணவ, மாணவியர்களுக்கு கிருஷ்ணகிரியிலும், மல்லர்கம்பம் மாணவ, மாணவியர்களுக்கு மாவட்ட விளையாட்டரங்கம் விழுப்புரத்திலும், ஸ்குவாஷ் (மாணவர்களுக்கு மட்டும்) மாவட்ட விளையாட்டரங்கம் தூத்துக்குடியிலும் மேற்காணும் இடங்களில் 12.05.2026 அன்று காலை 7.00 மணிக்கு மாநில அளவிலான நேரடி தேர்வு போட்டிகள் நடைபெறும்.

முதன்மை நிலை விளையாட்டு மையம்

முதன்மை நிலை விளையாட்டு மையத்தில் 6,7 மற்றும் 8 ஆம் வகுப்பில் பள்ளி மாணவர்கள், மாணவியர்கள் சேர்வதற்கான மாநில அளவிலான தேர்வுப் போட்டிகள் (Direct State) எதிர்வரும் 06.05.2026 அன்று காலை 7.00 மணி முதல் கீழ்க்கண்ட விவரப்படி நடைபெறவுள்ளது. பள்ளி மாணவியர்களுக்கான டென்னிஸ் போட்டிகள் நுங்கம்பாக்கம், சென்னையிலும், 06.05.2026 அன்றும், மாணவ, மாணவியர்களுக்கு ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் AGB நீச்சல் குள வளாகம் வேளச்சேரியிலும், மாணவ, மாணவியர்களுக்கு வில்வித்தை, சைக்கிளிங், இறகுபந்து, மேசைப்பந்து மற்றும் (கனோயிங் (ம) கையாக்கிங் மாணவர்களுக்கு மட்டும்) தேர்வுப் போட்டிகள் தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டுப் பல்கலைக் கழகம் மேலைக்கோட்டையூர், செங்கல்பட்டில் 06.05.2026 அன்று காலை 7.00 மணி முதல் நடைபெறும்.

விளையாட்டு விடுதி தேர்வுப் போட்டிகள், சிறப்பு நிலை விளையாட்டு மையம் மற்றும் நேரடியான மாநில அளவிலான விளையாட்டு விடுதி தேர்வுப் போட்டிகளில் சேர்வதற்கு www.sdat.tn.gov.in இணையதள முகவரியில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 03.05.2026 மாலை 6.00 மணி ஆகும். ஆன்லைன் விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே ஏற்றுக் கொள்ளப்படும். மற்ற விண்ணப்பங்கள் அனைத்தும் நிராகரிக்கப்படும்.

மேலும், தகவல் பெற மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலக தொலைபேசி எண் 04362 235633 என்ற எண்ணிலும், 7401703496 என்ற கைப்பேசி எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.45 வரை விவரங்கள் பெறலாம். தேர்வுப் போட்டியில் கலந்து கொள்ள வருகின்றவர்களுக்கு பயணப்படி மற்றும் தினப்படி (TA & DA) வழங்கப்படமாட்டாது. மேற்காணும் தேர்வு போட்டிக்கு, ஆதார் அட்டை நகல், பிறப்பு சான்றிதல் நகல், விளையாட்டுச் சான்றிதழ்கள் மற்றும் பள்ளியில் பயிலுவதற்கான ஏதேனும் ஒரு ஆவணம் (ID Card or Bonafide Cerfificate) கொண்டு வருதல் வேண்டும்.

எனவே, 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கு விளையாட்டு விடுதிகள், முதன்மைநிலை விளையாட்டு மையம் மற்றும் நேரடி மாநில அளவிலான விளையாட்டு விடுதிகளில் சேர்வதற்கு தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திலுள்ள மாணவ, மாணவியர்கள் இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பித்து பயன்பெறுமாறு தஞ்சாவூர் மற்றும் கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.

