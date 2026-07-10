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ராமநாதபுரம்: மாதம் ரூ.15,000 சம்பளம்! இடைநிலை, பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்கள்.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

Ramanathapuram District News: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இடைநிலை, பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபாகரன் சிவகுரு அறிவித்துள்ளார்.  ஆசிரியர் பணிக்கு டெட்  தாள் 1,2ல் தேர்ச்சி பெற்றவராக இருக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 10, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:06 PM IST
ராமநாதபுரம்: மாதம் ரூ.15,000 சம்பளம்! இடைநிலை, பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்கள்.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க
Image Credit: TN Govt Teachers RecruitmentSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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