/ராமநாதபுரம்: மாதம் ரூ.15,000 சம்பளம்! இடைநிலை, பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்கள்.. உடனே அப்ளை பண்ணுங்க

TN Govt Teachers Recruitment: ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் காலியாக உள்ள ஆசிரியர்கள் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. தொகுப்பூதியத்தில் இந்த பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணிக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.
இதுகுறித்து ஆட்சியர் சிவகுரு பிரபாகரன் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறையின் கீழ் செயல்படும் உயர்நிலை, நடுநிலை மற்றும் தொடக்கப்பள்ளிகளில் கல்வி பயிலும் மாணாக்கர்களின் நலன் கருதி பட்டதாரி ஆசிரியர் மற்றும் இடைநிலை ஆசிரியர் காலிப்பணியிடங்களை மாணாக்கர்களின் கற்றல் கற்பித்தல் மற்றும் பொதுத் தேர்வு எழுதும் மாணாக்கர்களின் நலன் கருதி பள்ளிகளில் ஏற்பட்டுள்ள காலிபணியிடத்தில் தற்காலிகமாக ஆசிரியர் நியமனம் செய்ய ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.
இடைநிலை ஆசிரியருக்கு ரூ.12000/-பட்டதாரி ஆசிரியருக்கு ரூ.15000 மாதத் தொகுப்பூதியத்தில் பள்ளி மேலாண்மைக்குழுவின் மூலம் நியமனம் செய்திட மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகம் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.
மேற்காணும் பட்டதாரி ஆசிரியர் மற்றும் இடைநிலை ஆசிரியர் பணியிடங்களை, ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் / பதவி உயர்வு மூலம் நிரந்தரப் பணியாளர்கள் நிரப்பிடும் வரை அல்லது இக்கல்வியாண்டில் எது முன்னரோ அது வரையில் ஆசிரியர் பணிக்கு தகுதி பெற்ற பணிநாடுநர்களை பள்ளி மேலாண்மைக்குழு மூலம் தெரிவு செய்யப்படும் இப்பணியிடங்கள் முற்றிலும் தற்காலிகமானது.
இடைநிலை ஆசிரியர் வரையறுக்கப்பட்ட கல்வி தகுதிகளுடன் ஆசிரியர் தகுதி தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் (TET) Paper-1, பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு ஆசிரியர் தகுதித்தேர்வு (தாள் 2) (TET) Paper 2 தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் இனத்தவர்கள், பள்ளி அமைந்துள்ள பகுதி மற்றும் அதன் அருகில் வசிப்பவர்களுக்கு இந்த பணிக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து எழுத்து மூலமான விண்ணப்பங்கள் நேடியாகவோ அஞ்சல் மூலமாக உரிய கல்வித் தகுதி சான்றுகளுடன் மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலர், இராமநாதபுரம் என்ற முகவரிக்கு 17.07.2026 மாலை 5.00 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சிவகுரு பிரபாகரன் தெரிவித்துள்ளார்.