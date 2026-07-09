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திருநெல்வேலி: இடைநிலை, முதுகலை ஆசிரியர் பணியிடங்கள்! விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்

Tirunelveli District News: திருநெல்வேலியில் ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க நாளை (ஜூலை 10) கடைசி நாளாகும். எனவே, இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 09, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:32 PM IST
திருநெல்வேலி: இடைநிலை, முதுகலை ஆசிரியர் பணியிடங்கள்! விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்
Image Credit: Tirunelveli District NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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