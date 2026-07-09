/திருநெல்வேலி: இடைநிலை, முதுகலை ஆசிரியர் பணியிடங்கள்! விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்

Tirunelveli District News: தமிழகம் முழுவதும் ஆதிதிராவிடர் பள்ளிகளில் காலிப் பணியிடங்கள் தொகுப்பூதியில் நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இடைநிலை, முதுகலை பட்டாரி ஆசிரியர்களுக்கான பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க ஜூலை 10ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். எனவே, எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், திருநெல்வேலி மாவட்டம், களக்காடு மற்றும் தெற்குபுலிமான்குளம் அரசு ஆதிந தொடக்கப்பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள இடைநிலை ஆசிரியர் பணியிடங்களை, தற்காலிகமாக தொகுப்பூதியத்தில் பள்ளி மேலாண்மைக்குழுவின் மூலம் நிரப்பிட தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்பேரில் கீழ்க்கண்ட பணிநியமன நெறிமுறைகள் மற்றும் தகுதிகளைப் பின்பற்றி நிரப்பப்படுகிறது. கால வரம்பானது விண்ணப்பதாரர்கள் 02.07.2026 முதல் 10.07.2026 வரை பணிநாடுநர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் பெறப்படும்.
விண்ணப்பதாரர்கள் எழுத்து மூலமான விண்ணப்பங்களை நேரடியாகவோ / அஞ்சல் மூலமாகவோ உரிய கல்வித்தகுதி சான்றுகளுடன் திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி/ வயது - வரையறுக்கப்பட்ட கல்வி தகுதிகளுடன் ஆசிரியர் தகுதி தேர்விலும் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் (TET Paper -1). இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கான தற்போதைய நடைமுறையில் பின்பற்றப்பட வேண்டும். தற்போதைய நடைமுறையில் உள்ள அரசு விதிகளில் உள்ளவாறு பின்பற்றப்பட வேண்டும்.
மேலும், சந்தேகங்களுக்கு 7338801275, 7338801337, 9952868793 ஆகிய தொலைபேசி எண்களில் தொடர்புக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், நல்லம்மாள்புரம் டாக்டர் அம்பேத்கார் அரசு ஆதிந மேல்நிலைப்பள்ளியில் காலியாக உள்ள முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் (கணிதம், பொருளியல்) பணியிடங்களை தற்காலிகமாக தொகுப்பூதியத்தில் பள்ளி மேலாண்மைக்குழுவின் மூலம் நிரப்பிட தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதன் பேரில் கீழ்க்கண்ட பணிநியமன நெறிமுறைகள் மற்றும் தகுதிகளைப் பின்பற்றி நிரப்பப்படுகிறது.
கால வரம்பு - விண்ணப்பதாரர்கள் 02.07.2026 முதல் 10.07.2026 வரை பணிநாடுநர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் பெறப்படும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை -விண்ணப்பதாரர்கள் எழுத்து மூலமான விண்ணப்பங்களை நேரடியாகவோ / அஞ்சல் மூலமாகவோ உரிய கல்வித்தகுதி சான்றுகளுடன் திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதி / வயது - பணியிடத்திற்கு தற்போதைய நடைமுறையில் உள்ள அரசு விதிகளில் உள்ளவாறு பின்பற்றப்படும். (கணிதம் - M.Sc., B.Ed., பொருளியல் - M.A., B.Ed.,) முதுகலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் (கணிதம், பொருளியல் - MA.B,ED
மேலும், சந்தேகங்களுக்கு 7338801275, 7338801337, 9952868793 ஆகிய தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.