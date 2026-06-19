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ஆசிரியர்களே அலர்ட்! டெட் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு.. பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

TET Exam Hall Ticket: ஆசிரியர்களுக்கான டெட் தேர்வு ஹால் டிக்கெட் இணையத்தில் வெளியாகி உள்ளது. ஜூலை 4,5ஆம் தேதிகளில் டெட் தேர்வு நடைபெற உள்ள நிலையில், ஹால் டிக்கெட் வெளியாகி உள்ளது. இதனை எப்படி பதிவிறக்கம் செய்யலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 19, 2026, 04:19 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:29 PM IST
ஆசிரியர்களே அலர்ட்! டெட் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு.. பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?
Image Credit: TET Exam Hall Ticket

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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