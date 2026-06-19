/ஆசிரியர்களே அலர்ட்! டெட் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு.. பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

TET Exam Hall Ticket: தமிழகத்தில் உள்ள ஆசிரியர்கள் பணியிடங்களை டிஆர்பி எனும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் நிரப்பி வருகிறது. அரசுப் பள்ளியில் இடைநிலை மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்களாகப் பணியாற்ற டெட் தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. டெட் தேர்வில் எடுக்கும் மதிப்பெண் அடிப்படையில் ஆசிரியர்கள் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள். இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு தாள் ஒன்றும், பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு தாள் 2 என தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. கடந்த ஆண்டு முதல் ஆசிரியர்கள் பதவி உயர்வு பெற டெட் தேர்வு கட்டாயம் என உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
பணியில் தொடரவும், பதவி உயர்வு பெறவும் டெட் தேர்வு தேர்ச்சி அவசியம் என உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்தது. பணி ஓய்வுக்கு 5 ஆண்டுகளுக்கு மேல் உள்ள ஆசிரியர்கள் 2028, ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதிக்குள் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என உத்தரவிட்டது. 5 வருடங்களுக்கு குறைவாக உள்ளவர்கள் டெட் தேர்வு எழுத விலக்கு அளிக்கப்பட்டது.
இந்த உத்தரவால் பல லட்சம் ஆசிரியர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இதற்கிடையில், ஆசிரியர்களுக்கான டெட் தேர்வு தேதியையும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்தது. அதன்படி, 2026 ஆசிரியர்களுக்கான டெட் தேர்வு ஜூலை 4 தாள் ஒன்று தேர்வு, ஜூன் 5ஆம் தேதி தாள் இரண்டு தேர்வும் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான ஆசிரியர்கள் தயாராகி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், ஆசிரியர்களுக்கான டெட் தேர்வு ஹால் டிக்கெட் வெளியாகி உள்ளது.
ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் ஆசிரியர்கள் தேர்வு வாரியம் இணையதளத்தில் வெளியாகி உள்ளது. ஆசிரியர்கள் உங்களுக்கான ஹால் டிக்கெட்டை இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். தேர்வர்கள் இன்று (ஜூன் 19) முதல் உங்கள் ஹால் டிக்கெட் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
இதுகுறித்து வெளியிட்ட அறிவிப்பில், பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தாள் I மற்றும் தாள் II - 2026-க்கு விண்ணப்பித்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கான நுழைவுச் சீட்டை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிடுகிறது. விண்ணப்பதாரர்கள் https://trb1.ucanapply.com/login என்ற இணையதளத்திலிருந்து நுழைவுச் சீட்டைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். நுழைவுச் சீட்டைக் கொண்டு வந்தால் மட்டுமே விண்ணப்பதாரர்கள் தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
விண்ணப்பதாரர்கள் 19.06.2026 முதல் https://www.trb.tn.gov.in/ என்ற இணையதளத்திலிருந்து தங்களது நுழைவுச் சீட்டைப் பதிவிறக்கம் செய்வதற்கு, தங்களது பயனர் ஐடி மற்றும் கடவுச்சொல்லைப் பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் .
விண்ணப்பதாரர்கள் இணையவழி விண்ணப்பதாரர்கள் இணையவழி விண்ணப்பத்தில் வழங்கும் தகவல்களே இறுதியானவை. விண்ணப்பத் தகவல்களில் செய்யப்படும் மாற்றங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. மையத்தை மாற்றுவதற்கான கோரிக்கையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்களுக்கு நுழைவுச்சீட்டு வழங்குவதற்கான வாரியத்தின் முடிவு முற்றிலும் தற்காலிகமானதாகும், மேலும் அது விண்ணப்பத்தில் அவர்கள் விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டதாக ஆகாது” என தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், நுழைவுச் சீட்டு பதிவிறக்கம் செய்ய இயலாதவர்கள் ஆசிரியர்கள் தேர்வு வாரியத்தில் சிறப்பு முகாமில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். சிறப்பு முகாம்கள் ஜூன் 22 முதல் ஜூன் 30 வரை நடக்கும். நுழைவுச் சீட்டு பதிவிறக்கம் செய்திலோ அல்லது வேறு ஏதேனும் குறைகள் இருந்தால் ஆசிரியர்கள் தேர்வு வாரியத்தில் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளலாம் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.