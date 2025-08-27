10 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்

TN government : தமிழ்நாடு அரசு 10 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு தொழில் வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும் வகையில் இரண்டு முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் சார்பில் ட்ரோன் பயிற்சியும், தாட்கோ மூலம் ஃபோர்க்லிஃப்ட் ஆப்பரேட்டர் பயிற்சியும் வழங்கப்படுகிறது. இந்த இரண்டு பயிற்சிகள் குறித்த முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...
தொழில்முனைவோருக்கு ட்ரோன் பயிற்சி:
சென்னை: தமிழக அரசின் தொழில்முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் (EDII), தொழில்முனைவோருக்காக மூன்று நாள் ட்ரோன் பயிற்சியை சென்னையில் நடத்தவுள்ளது. தொழில்நுட்பத்தில் அதிகரித்து வரும் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்தப் பயிற்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டம், புதிய தொழில்முனைவோருக்கு ட்ரோன் துறையில் நுழையவும், தங்களது தொழிலை மேம்படுத்திக் கொள்ளவும் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பை வழங்கும்.
இந்தப் பயிற்சி வரும் செப்டம்பர் 9, 2025 முதல் செப்டம்பர் 11, 2025 வரை, காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை நடைபெறும். இந்தப் பயிற்சியில், ட்ரோன் தொடர்பான விதிமுறைகள் மற்றும் அவற்றின் செயல்பாடுகள் குறித்த விரிவான கண்ணோட்டம் வழங்கப்படும். பங்கேற்பாளர்கள், ட்ரோன்களின் பல்வேறு வகைகள், அவற்றின் பராமரிப்பு முறைகள் மற்றும் அவசர நிலைகளில் கையாள வேண்டிய வழிமுறைகள் குறித்து அறிந்து கொள்வர். மேலும், சிமுலேட்டர் மற்றும் நேரடிப் பயிற்சி மூலம், ட்ரோன்களை இயக்குவதில் நடைமுறை அனுபவம் பெறுவர். அசெம்பிளிங், பிளைட் கன்ட்ரோலர், சென்சார் அளவுத்திருத்தம், கண்காணிப்பு மற்றும் மேப்பிங் ஒருங்கிணைப்பு போன்ற தொழில்நுட்ப நுட்பங்களும் பயிற்சியில் கற்பிக்கப்படும்.
இந்தப் பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாக, தமிழக அரசு வழங்கும் நிதியுதவிகள் மற்றும் மானியங்கள் பற்றியும் விரிவாக விளக்கப்படும். இதன் மூலம், தொழில்முனைவோர் தங்கள் தொழிலுக்குத் தேவையான நிதி உதவிகளைப் பெறுவது பற்றிய தெளிவான வழிகாட்டுதலைப் பெறுவர். 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட, குறைந்தபட்சம் 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற ஆண் மற்றும் பெண் தொழில்முனைவோர்கள் இந்தப் பயிற்சியில் பங்கேற்க விண்ணப்பிக்கலாம். தேவைப்படும் பயனாளிகளுக்கு குறைந்த வாடகையில் தங்கும் விடுதி வசதியும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கூடுதல் விவரங்கள் மற்றும் முன்பதிவுக்கு www.editn.in என்ற இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம். அலுவலக வேலை நாட்களில் (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) காலை 10 மணி முதல் மாலை 5:45 மணி வரை 9543773337 அல்லது 9360221280 என்ற எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
தாட்கோ மூலம் ஃபோர்க்லிஃப்ட் ஆப்பரேட்டர் பயிற்சி:
திருச்சி: தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டுவசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழகம் (தாட்கோ), ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களுக்காக ஃபோர்க்லிஃப்ட் ஆப்பரேட்டர் பயிற்சி வழங்கவுள்ளது. இந்தப் பயிற்சி ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி செய்யும் நிறுவனங்களில் அதிக வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் என்பதால், இது இளைஞர்களுக்கு ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு என திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் திரு. வே. சரவணன், இ.ஆ.ப., தெரிவித்துள்ளார்.
தாட்கோ, ஏற்கனவே பல்வேறு திறன் அடிப்படையிலான பயிற்சிகளை ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களுக்கு வழங்கி வருகிறது. தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள ஃபோர்க்லிஃப்ட் ஆப்பரேட்டர் பயிற்சி, தொழிற்சாலைகள் மற்றும் கிடங்குகளில் பொருள்களை கையாளும் திறனை மேம்படுத்த உதவுகிறது. இந்தத் துறை, தற்போது அதிக வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கி வருகிறது.
இந்தப் பயிற்சியில் சேர விரும்பும் இளைஞர்கள், ஆதிதிராவிடர் அல்லது பழங்குடியினர் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவராகவும், குடும்ப வருமானம் ஆண்டிற்கு மூன்று லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். மேலும், 18 முதல் 35 வயதுக்கு உட்பட்டவராகவும், குறைந்தபட்சம் 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவராகவும் இருக்க வேண்டும். இந்தப் பயிற்சியின் காலம் ஒரு மாதம். பயிற்சி பெறும் இளைஞர்களுக்கு தங்கும் விடுதி மற்றும் உணவுச் செலவுகள் உட்பட அனைத்து செலவினங்களும் தாட்கோவால் வழங்கப்படும்.
பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடிக்கும் இளைஞர்களுக்கு பயிற்சிச் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். மேலும், அவர்கள் வேலைவாய்ப்பு பெறுவதற்கான வழிகாட்டுதல்களும் வழங்கப்படும். ஆர்வமுள்ளவர்கள், தாட்கோவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.tahdco.com என்ற முகவரியில் விண்ணப்பிக்கலாம். கூடுதல் விவரங்களுக்கு, மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம், தாட்கோ, ராஜா காலனி, மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகச் சாலை, திருச்சிராப்பள்ளி - 620 001 என்ற முகவரியிலோ அல்லது 0431-2463969 என்ற தொலைபேசி எண்ணிலோ தொடர்பு கொள்ளலாம். இந்த அரிய வாய்ப்பை இளைஞர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
