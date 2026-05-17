/12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்திருக்கும் முக்கிய எச்சரிக்கை!

Tamil Nadu Government : 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் உயர்கல்வியில் சேரும்போது எந்ததெந்த விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
Tamil Nadu Government : 12 ஆம் வகுப்பு முடித்த மாணவர்கள் பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியானதில் இருந்து உயர்கல்வியில் சேர பல்வேறு வழிகளில் ஆலோசனைகளை பெற்று வருகின்றனர். அவர்களின் இந்த தேடலை சிலர் பணம் சம்பாதிக்கும் வழியாக தவறாக பயன்படுத்திக் கொள்வதால், தமிழ்நாடு அரசு மாணவ, மாணவிகளுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இது தொடர்பாக சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டிருக்கும் அறிவிப்பில், மாணவர்கள் தங்களின் உயர்கல்வி குறித்த சந்தேகங்களுக்கு தங்கள் பள்ளி தலைமையாசிரியரையோ அல்லது பள்ளியில் உள்ள உயர்கல்வி வழிகாட்டி ஆசிரியரையோ தொடர்பு கொள்ளலாம் என அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள அறிவுறுத்தல் ;
சிவகங்கை மாவட்டத்தில் 69 அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிகள் உள்ளன. இந்த ஆண்டு -2 பொதுத் தேர்வு முடிவில் மாநில அளவில் சிவகங்கை மாவட்டம் இரண்டாம் இடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளது. இந்நிலையில் ஒரு சில தனியார் தொண்டு நிறுவனங்கள் அரசுப்பள்ளி மாணவர்களைத் தொடர்பு கொண்டு அவர்களுக்கு உயர்கல்வியில் சேர்ந்து படிப்பதற்கு உதவி செய்வதாகவும், 7.5 % இட ஒதுக்கீட்டின் மூலம் தனியார் கல்லூரிகளில் இடம் வாங்கி தருவதாகவும் கூறி அவர்களிடம் இருந்து 10 ஆம் வகுப்பு அசல் சான்றிதழ்களைப் பெற்றுக் கொள்வதாக மாணவர்களிடமிருந்து புகார் வரப்பெற்றுள்ளது.
அவ்வாறு மாணவர்களின் அசல் சான்றிதழ்களைப் பெறுவது குற்றம் ஆகும் . இத்தகைய தொண்டு நிறுவனங்கள் சில தனியார் கல்லூரிகளுடன் தொடர்பு வைத்துக்கொண்டு மாணவர்களை அவர்களின் கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்த்து விடுகின்றனர். சில தொண்டு நிறுவனங்கள் அத்தகைய மாணவர்களுக்கு படிப்பதற்கு பணம் கட்டிவிட்டு ஓராண்டு அல்லது ஈராண்டுகள் கழித்து பணம் கட்ட முடியாது எனவும், தாங்களே கட்டிக் கொள்ளுங்கள் எனவும் மாணவர்களிடம் தெரிவிக்கின்றனர்.
பொறியியல், நர்சிங் மாணவர்கள் கவனத்திற்கு
அதனைத்தொடர்ந்து, பணம் கட்ட இயலாத மாணவர்கள் வேறு எங்காவது சேர்ந்து படிப்பதற்கு தங்களின் அசல் சான்றிதழ்களை கேட்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையைக் கட்டினால் தான் அசல் ஆவணங்கள் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கின்றனர். இவ்வாறான செயல்பாடுகளில் ஈடுபடும் தொண்டு நிறுவனங்களின் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
பெரும்பாலும் நர்சிங் மற்றும் பொறியியல் துறையில் சேர விரும்பும் மாணவர்களே இவர்களின் இலக்கு. அது மட்டுமில்லாமல் முறையான அங்கீகாரம் இல்லாத கல்லூரிகளில் இவர்கள் சேர்க்கப்பட்டு பின்னர் தாங்கள் படித்த படிப்பு முறையான படிப்பு இல்லை என மாணவர்களுக்குத் தெரிய வரும்போது மாணவர்கள் மிகுந்த உளைச்சலுக்கு ஆளாகின்றனர்.
தமிழ்நாடு அரசு இலவச உதவி எண்ணுக்கு அழைக்கவும்
எனவே, மாணவர்கள் தங்களின் உயர்கல்வி குறித்த சந்தேகங்களுக்கு தங்கள் பள்ளி தலைமையாசிரியரையோ அல்லது பள்ளியில் உள்ள உயர்கல்வி வழிகாட்டி ஆசிரியரையோ தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலும், மாணவர்கள் உயர்கல்வியில் சேர்வதற்கு, விண்ணப்பிப்பதற்கு தாங்கள் படித்த பள்ளியின் மூலமாக வழிவகை செய்ய அனைத்து தலைமையாசிரியர்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. உயர்கல்வி குறித்த சந்தேகங்களுக்கு தமிழக அரசின் 14417 என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணை அழைத்து உரிய விளக்கங்கள் பெற்று பயன் பெறலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பொற்கொடி தெரிவித்துள்ளார்.
12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள்
அசல் சான்றிதழ்களைக் கொடுக்கக் கூடாது: 7.5% இடஒதுக்கீட்டில் தனியார் கல்லூரிகளில் இடம் வாங்கித் தருவதாகக் கூறும் எந்தவொரு தனியார் தொண்டு நிறுவனத்திடமும் 10-ஆம் வகுப்பு அல்லது 12-ஆம் வகுப்பு அசல் சான்றிதழ்களை எக்காரணம் கொண்டும் ஒப்படைக்கக் கூடாது. அவ்வாறு அசல் சான்றிதழ்களைப் பெறுவது சட்டப்படி குற்றமாகும்.
பண மோசடிப் பொறி: சில நிறுவனங்கள் ஆரம்பத்தில் முதலாண்டு அல்லது இரண்டாமாண்டு கட்டணத்தை ஏற்பதாகக் கூறி கல்லூரியில் சேர்த்துவிட்டு, பின்னர் தங்களால் பணம் கட்ட முடியாது என கைவிரித்துவிடுகின்றனர்.
சான்றிதழ்களைப் பிணைக்கைதியாக வைத்தல்: பாதியில் படிப்பை நிறுத்த நேரிடும் போது, மாணவர்கள் தங்களின் அசல் சான்றிதழ்களைத் திரும்பக் கேட்டால், குறிப்பிட்ட பெரும் தொகையைக் கட்டினால்தான் தருவோம் என மிரட்டும் அவலநிலை ஏற்படுகிறது.
போலி கல்லூரிகள்: முறையான அங்கீகாரம் இல்லாத கல்லூரிகளில் மாணவர்களைச் சேர்த்து ஏமாற்றுவதால், படித்து முடித்த பின் பட்டப்படிப்பு செல்லாததாகி மாணவர்கள் கடும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக நேரிடுகிறது.
முக்கிய இலக்கு: பெரும்பாலும் நர்சிங் (Nursing) மற்றும் பொறியியல் (Engineering) படிப்புகளில் சேர விரும்பும் மாணவர்களையே இத்தகைய போலி நிறுவனங்கள் குறிவைக்கின்றன.
உயர்கல்வி வழிகாட்டுதலுக்கு யாரை அணுக வேண்டும்?
பள்ளி தலைமையாசிரியர், வழிகாட்டி ஆசிரியர்கள்: மாணவர்கள் தங்களின் உயர்கல்வி குறித்த அனைத்து சந்தேகங்களுக்கும் தாங்கள் படித்த பள்ளியின் தலைமையாசிரியரையோ அல்லது பள்ளியில் உள்ள உயர்கல்வி வழிகாட்டி ஆசிரியரையோ நேரடியாகத் தொடர்பு கொண்டு ஆலோசனை பெறலாம்.
பள்ளி மூலமாகவே விண்ணப்பித்தல்: அரசுப்பள்ளி மாணவர்கள் உயர்கல்விக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான அனைத்து வழிவகைகளையும், அவர்கள் படித்த பள்ளிகளின் மூலமாகவே செய்து கொடுக்க அனைத்து தலைமையாசிரியர்களுக்கும் மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.