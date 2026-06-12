Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /வீடு கட்டுபவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! கட்டுமான பொருட்கள் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த அரசு அதிரடி ஆக்ஷன்

வீடு கட்டுபவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! கட்டுமான பொருட்கள் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த அரசு அதிரடி ஆக்ஷன்

Tamil Nadu Government : கட்டுமான பொருட்கள் விலை உயர்வு தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்திய தமிழ்நாடு அரசு, கல்குவாரிகள் மற்றும் கனிமங்கள் எடுக்கும் நடைமுறையில் முக்கிய மாற்றத்தைக் கொண்டு வர முடிவு செய்துள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 12, 2026, 06:54 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:54 AM IST
வீடு கட்டுபவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! கட்டுமான பொருட்கள் விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த அரசு அதிரடி ஆக்ஷன்
Image Credit: N Govts Big Move on Construction Material Prices

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
வீடு கட்டுபவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! கட்டுமான பொருட்கள் விலை உயராது
Tamil Nadu government22 min ago
2
AUS vs BAN8:37 PM IST
3
ICC World Cup7:51 PM IST
4
Pa Ranjith7:10 PM IST
5
CoimbatoreJun 11