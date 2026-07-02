/காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மக்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்! மாதம் ரூ.17,500 சம்பளத்தில் வேலை, கடைசி நாள் ஜூலை 6, விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Kanchipuram District Recruitment News: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் மாவட்ட நல்வாழ்வு சங்கம் மூலமாக நகர்புற சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும் தேசிய சுகாதார குழுமத்தின் கீழ் பல்வேறு பதவிகளுக்கான காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளன. தற்கால ஒப்பந்த அடைப்படையில் பணிபுரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தி. சினேகா அறிவித்துள்ளார்.
பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்து துறை மூலம் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பின் படி, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நகர்புற மற்றும் தேசிய சுகாதார குழுமத்தின் சுகாதார நிலையங்களில் காலியாக உள்ள பணியிட விவரங்கள், காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை, ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மாத ஊதியம், கல்வித் தகுதி, தேர்வு முறை மற்றும் பணி இடம் ஆகிய தகவல்களை இங்கே காணலாம்.
பதவியின் பெயர்: துணை செவிலியர் (ANM)
காலிப் பணியிடங்கள்: 5
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மாத ஊதியம்: மாதம் ரூ.17,500
கல்வித் தகுதி: மேல்நிலைப் பள்ளித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், DPH அங்கீகரிக்கப்பட்ட மற்றும் நர்சிங் கவுன்சிலால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களால் நடத்தப்படும் ANM கோர்சில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தேர்வு முறை: நேர்காணல்
பணி இடம்: நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், பஞ்சுப்பேட்டை மற்டும் மாங்காடு
பதவியின் பெயர்: பல்நோக்கு சுகாதாரப் பணியாளர் (Multipurpose Health Worker (Male)), சுகாதார ஆய்வாளர் நிலை II (Health Inspector Grade II)
காலிப் பணியிடங்கள்: 4
ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மாத ஊதியம்: மாதம் ரூ.17,500
கல்வித் தகுதி:
தேர்வு முறை: தகுதி அளவுகோல்களைப் பின்பற்றி ஒப்பந்த அடிப்படையிலான ஆட்சேர்ப்பு
வயது வரம்பு: விண்ணப்பதாரர்கள் 35 வயதுக்கு உட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும்.
பணி இடம்: சுகாதார நல மையங்கள்,
|காலியிடங்கள்
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துணை செவிலியர் (ANM),
பல்நோக்கு சுகாதாரப் பணியாளர்,
சுகாதார ஆய்வாளர் நிலை II
|ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மாத ஊதியம்
|ரூ.17,500
|விண்ணப்பப் படிவம்
|https://kanchipuram.nic.in
|விண்ணப்பிக்க க்டைசி நாள்
|ஜூலை 6, 2026
இந்த பதவிகள் முற்றிலும் தற்காலிகமானவை. (இவற்கான ஒப்பந்தப்பத்திரம் பணியில் இணையும் போது சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்).
நிர்வாக செயலாளர்,
மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம் / மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம்
42A, இரயில்வே ரோடு, அறிஞர் அண்ணா நினைவு புற்றுநோய் வனாகம்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்: 631 501
தொலைபேசி எண்: 044-27222019
அனைத்து விண்ணப்பங்களும் 06.07.2026 அன்று மாலை 05.45 மணிக்குள் வந்துசேர வேண்டும். அதற்கு மேல் பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படமாட்டாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.