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காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மக்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்! மாதம் ரூ.17,500 சம்பளத்தில் வேலை, கடைசி நாள் ஜூலை 6, விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Kanchipuram District Recruitment News: காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நகர்புற மற்றும் தேசிய சுகாதார குழுமத்தின் சுகாதார நிலையங்களில் காலியாக உள்ள பணியிட விவரங்கள், காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை, ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மாத ஊதியம், கல்வித் தகுதி, தேர்வு முறை மற்றும்  பணி இடம் ஆகிய தகவல்களை இங்கே காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 02, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:48 PM IST
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மக்களுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்! மாதம் ரூ.17,500 சம்பளத்தில் வேலை, கடைசி நாள் ஜூலை 6, விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: Kanchipuram Jobs News (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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