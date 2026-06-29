Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /மகளிர் உரிமத்தொகை 1000 vs பெண்களுக்கு பென்சன் 1200 : யாருக்கு கிடைக்கும்? முழு விவரம்

மகளிர் உரிமத்தொகை 1000 vs பெண்களுக்கு பென்சன் 1200 : யாருக்கு கிடைக்கும்? முழு விவரம்

தமிழ்நாடு அரசின் மகளிர் உரிமைத்தொகை ஆயிரம் ரூபாய் மற்றும் பெண்களுக்கு 1200 ரூபாய் திட்டங்களில் யாரெல்லாம் பயனாளிகளாக இருக்க முடியும்? யாருக்கெல்லாம் கிடைக்காது என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.  

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 29, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:26 PM IST
மகளிர் உரிமத்தொகை 1000 vs பெண்களுக்கு பென்சன் 1200 : யாருக்கு கிடைக்கும்? முழு விவரம்
Image Credit: Kalaignar Magalir Urimai Thogai and pension scheme rulesSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
திருப்பூர் புதிய வேலைவாய்ப்பு: 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும்! கைநிறைய சம்பளம்
tiruppur jobs37 min ago
2
Modi cabinet43 min ago
3
Modi cabinet1 hr ago
4
TN Government Teachers1 hr ago
5
Tamil Nadu Fancy Number2 hrs ago