/மகளிர் உரிமத்தொகை 1000 vs பெண்களுக்கு பென்சன் 1200 : யாருக்கு கிடைக்கும்? முழு விவரம்

தமிழ்நாடு அரசின் இரு மிக முக்கியமான சமூக நலத்திட்டங்களான கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.1,000 மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் பென்ஷன் அல்லது உதவித்தொகை ரூ.1,200 ஆகிய இரண்டுக்கும் உள்ள தகுதிகள், யாருக்குக் கிடைக்கும், யாருக்குக் கிடைக்காது என்பது குறித்த விரிவான விவரங்கள் இங்கே பார்க்கலாம்
விண்ணப்பதாரர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவராகவும், குறைந்தபட்சம் 21 வயது பூர்த்தியடைந்தவராகவும் இருக்க வேண்டும். ரேஷன் கார்டில் குடும்பத் தலைவியாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பெண் அல்லது ஆண் தலைவராக இருந்தால் அவரின் மனைவி இந்தத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். ஒரு குடும்ப அட்டைக்கு ஒரு பெண்ணிற்கு மட்டுமே இந்த உரிமைத் தொகை வழங்கப்படும். குடும்ப அட்டையில் தனியாக வசிக்கும் திருமணமாகாத பெண்கள், கைம்பெண்கள் மற்றும் திருநங்கைகளும் தங்களை ஒரு குடும்பத் தலைவியாகக் கருதி விண்ணப்பிக்கத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.
குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.2.5 லட்சத்துக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். மேலும், குடும்பத்திற்குச் சொந்தமாக 5 ஏக்கருக்கு மேல் நன்செய் நிலம் அல்லது 10 ஏக்கருக்கு மேல் புன்செய் நிலம் இருக்கக் கூடாது. அதேபோல, வீட்டின் வருடாந்திர மின்சாரப் பயன்பாடு 3,600 யூனிட்டுகளுக்குக் குறைவாக இருக்க வேண்டும்.
ஆண்டு வருமானம் ரூ.2.5 லட்சத்திற்கு மேல் உள்ள குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு இது கிடைக்காது. குடும்பத்தில் யாரேனும் வருமான வரி செலுத்துபவராகவோ அல்லது தொழில்வரி செலுத்துபவராகவோ இருந்தால் அவர்கள் தகுதி பெற மாட்டார்கள். மத்திய, மாநில அரசு ஊழியர்கள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் வங்கிகளின் ஊழியர்களின் மனைவிகளுக்கு இந்தத் தொகை கிடைக்காது. உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள் கவுன்சிலர்கள், தலைவர்கள் போன்றோர் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயனடைய முடியாது. சொந்தப் பயன்பாட்டிற்கு கார், ஜீப், டிராக்டர் போன்ற நான்கு சக்கர வாகனங்கள் வைத்துள்ள குடும்பங்களுக்கு இது வழங்கப்படாது.
ஆதரவற்ற மற்றும் ஏழை எளிய முதியோர்கள், கைம்பெண்கள் மற்றும் கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்களின் வாழ்வாதாரத்திற்காக தமிழக அரசு தற்போது மாதம் ரூ.1,200 பென்ஷன் வழங்கி வருகிறது
விண்ணப்பிக்கும் பெண் முற்றிலும் ஆதரவற்றவராக இருக்க வேண்டும். அதாவது, தங்களைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள வருமானம் தரும் சொத்துகளோ அல்லது தங்களைப் பராமரிக்க 20 வயதிற்கு மேற்பட்ட சட்டபூர்வமான மகன்களோ இருக்கக் கூடாது. 50 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆதரவற்ற கைம்பெண்கள், கணவனால் கைவிடப்பட்ட ஆதரவற்ற பெண்கள் மற்றும் 60 வயது பூர்த்தியடைந்த ஆதரவற்ற முதியோர்கள் இந்த சமூகப் பாதுகாப்பு ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
கிராமப்புறங்களில் வசிப்பவர்களின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.1 லட்சத்துக்கு குறைவாகவும், நகர்ப்புறங்களில் வசிப்பவர்களின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.1.5 லட்சத்துக்கு குறைவாகவும் இருக்க வேண்டும்.
சொந்தமாக வருமானம் ஈட்டக்கூடிய நிலையான சொத்துக்கள் நிலம், வீடு வைத்திருப்பவர்களுக்கு இந்த பென்ஷன் கிடைக்காது. விண்ணப்பதாரருக்கு நல்ல நிலையில் சம்பாதிக்கும் 20 வயதிற்கு மேற்பட்ட மகன்கள் இருந்து, அவர்கள் தங்களைப் பராமரிக்கத் தவறினாலும், சட்டப்படி இத்திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை பெறுவது கடினம். ஏற்கனவே அரசுத் துறைகளில் பணிபுரிந்து ஓய்வூதியம் பெற்று வரும் பெண்களுக்கு இந்த சமூகப் பாதுகாப்பு பென்ஷன் வழங்கப்பட மாட்டாது.
பென்ஷன் வாங்கும் குடும்பங்களுக்கு மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்கப்படாது என்று விதிகள் இருந்தன. ஆனால், பின்னர் அரசு இதில் சில தளர்வுகளை அளித்தது. அதன்படி, ஒரு குடும்பத்தில் முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகள் அல்லது கைம்பெண் பென்ஷன் வாங்குபவராக இருந்தாலும், அந்தக் குடும்பத்தில் உள்ள தகுதியான மற்றொரு குடும்பத் தலைவிக்கு தனியாகக் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.
சுருக்கமாகச் சொன்னால், ஒரே ரேஷன் கார்டில் தகுதியான நபர்கள் இருக்கும் பட்சத்தில், ஒருவருக்கு பென்ஷனும் மற்றொருவருக்கு மகளிர் உரிமைத் தொகையும் கிடைக்கும்.