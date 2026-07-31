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யுனானி, ஆயுர்வேதா மருத்துவ படிப்புகள்..விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு

TN Medical Course Admission:  சித்தா, ஆயுர்வேதா, யுனானி, ஓமியோபதி & யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவம் ஆகிய படிப்புகளுக்கான இணையவழியில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசத்தை தமிழக அரசு நீட்டித்துள்ளது. இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம், விண்ணப்ப கட்டணம் போன்ற விவரங்களை பார்க்கலாம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 31, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:41 PM IST
யுனானி, ஆயுர்வேதா மருத்துவ படிப்புகள்..விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு
Image Credit: TN Medical Course Admission

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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