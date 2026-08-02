Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /டி.கே. சிவக்குமார் திமுக சொல்வதையே நம்புவார் - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தடாலடி

டி.கே. சிவக்குமார் திமுக சொல்வதையே நம்புவார் - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தடாலடி

Minister CTR Nirmal Kumar : காவிரி விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு திமுகவும், டி.கே. சிவக்குமாரும் சேர்ந்து நெருக்கடி கொடுக்கின்றனர் என்றும்; காங்கிரஸ் தலைமை சொன்னால் கூட டி.கே. சிவக்குமார் கேட்க மாட்டார், திமுக சொல்வதை தான் கேட்கிறார் என்றும் அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் விமர்சித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 02, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:37 PM IST
டி.கே. சிவக்குமார் திமுக சொல்வதையே நம்புவார் - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தடாலடி
Image Credit: (L-R) DK Shivakumar, MK Stalin - Instagram/@dkshivakumar; CM Vijay - X/@CMOTamilNadu

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சேலம் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் வேலைவாய்ப்பு : மாதம் ரூ.15000 சம்பளம்
2
3
4
5