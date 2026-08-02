/டி.கே. சிவக்குமார் திமுக சொல்வதையே நம்புவார் - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தடாலடி

Minister CTR Nirmal Kumar Latest News : சென்னை விமானநிலையத்தில், மின்சாரம் மற்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் இன்று (ஆகஸ்ட் 2) காலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
முதலமைச்சர் விஜய்யின் கர்நாடக பயணம் ரத்து, காவிரி விவகாரம் உள்ளிட்டவை குறித்து அவர் பேசியிருந்தார். குறிப்பாக, கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் காங்கிரஸ் மேலிடம் சொல்வதை விட, திமுக குடும்பம் சொல்வதைதான் அவர் கேட்பார் என அவர் பேசியிருப்பது தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கி உள்ளது.
சி.டி.ஆர். நிர்மல் குமார் பேசுகையில், "முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நற்பெயர் வந்துவிடக்கூடாது என நினைத்து திமுக செயல்படுகிறது. ஆட்சியில் இருந்தபோது காவிரி விவகாரத்தில் திமுக என்ன செய்தது...?. கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமாருடன் சேர்ந்து ஏதேனும் ஒரு வகையில் திமுக முட்டுக்கட்டை போடுகிறது.
காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் அவசரமாக மனு தாக்கல் செய்து திமுக குழப்பம் ஏற்படுத்த முயற்சிக்கிறது. டி.கே. சிவக்குமாருக்கும் திமுக குடும்பத்திற்கும் நீண்ட நாள் உறவு உள்ளது.
முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நற்பெயர் கிடைக்கக்கூடாது என செயல்படுகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு கட்சியும் ஒவ்வொரு அணுகுமுறையை கையாள்கிறது. காவிரி -கர்நாடகாவில் அனைத்து கட்சிகளும் ஒரே எண்ணத்தில் உள்ளனர்.
ஜெயலலிதா இருந்த போது, கர்நாடகத்தில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கக் கூடாது என கருணாநிதி அழுத்தம் கொடுத்தார். ஜெயலலிதாவுக்கு பெயர் கிடைத்த விடக் கூடாது என்பதற்காக கருணாநிதி செய்தது போல் தற்போதும் செய்கிறார்கள்.
கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமாருக்கு நன் மதிப்பை பெற்றுக் கொடுப்பது போல் திமுக செயல்படுகிறது. காவிரி விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு திமுகவும், டி.கே. சிவக்குமாரும் சேர்ந்து நெருக்கடி கொடுக்கின்றனர். காங்கிரஸ் தலைமை சொன்னால் கூட டி.கே. சிவக்குமார் கேட்க மாட்டார். திமுக சொல்வதை தான் கேட்கிறார்" என்றார்.
காவிரி விவகாரத்தில் தமிழ்நாட்டுக்கு திறக்க வேண்டிய நீரை தர இயலாது என கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குாமர் உறுதிப்பட தெரிவித்தார். அணைகளில் போதிய நீர் இல்லை என அவர் காரணம் சொல்லி வந்த நிலையில், தற்போது அணைகளின் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் காவிரி ஆற்றில் உபரி நீற்றில் தொடர்ந்து திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
குறிப்பாக, கபிணி அணையில் இருந்து காவிரி ஆற்றில் திறக்கும் நீரின் அளவு 25 ஆயிரம் கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் கர்நாடகாவில் அணைகள் வேகமாக நிரம்புவதால் காவிரியில் கூடுதல் தண்ணீர் திறக்க வாய்ப்புள்ளது.
மேட்டுப்பாளையம் பில்லூர் அணை முழுக்கொள்ளளவை எட்டியது. இதனால் அணைக்கு வரும் வினாடிக்கு 8 ஆயிரம் கன அடி நீர் பவானி ஆற்றில் திறக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்று கர்நாடகாவில் அனைத்துக்கட்சி கூட்டம் நடைபெற்ற நிலையில், முதலமைச்சர் சிவக்குமார், "காவிரி பிரச்னை என்பது கர்நாடகாவுக்கு புதிதல்ல. குடிநீர் தேவைக்கே முக்கியத்துவம். அரசியலைவிட மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் நலனே முக்கியம்" என பேசியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.