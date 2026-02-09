தமிழ்நாடு புதிய ரேஷன் கார்டு 2026: ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

TN New Ration Card 2026: தமிழ்நாடு அரசு ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு இன்று ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியை வெளியிட்டுள்ளது. நிலுவையில் இருந்த விண்ணப்பங்களைப் பரிசீலித்து, சுமார் 17,70,796 புதிய மின்னணு குடும்ப அட்டைகளை (Smart Ration Card) முதலமைச்சர் உத்தரவின்பேரில் வழங்கியுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது.
நீங்கள் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கத் திட்டமிட்டாலோ அல்லது உங்கள் விண்ணப்பத்தின் நிலை குறித்துத் தெரிந்துகொள்ள விரும்பினாலோ, அவற்றை எப்படி தெரிந்து கொள்வது? என்ற தகவலை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
புதிய ரேஷன் கார்டு 2026: அரசின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட் என்ன?
தமிழக உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை, தற்போது தகுதியுள்ள அனைத்து விண்ணப்பங்களுக்கும் விரைவாக ஒப்புதல் அளித்து வருகிறது. குறிப்பாக, திருமணமான தம்பதிகள் மற்றும் கூட்டு குடும்பத்திலிருந்து பிரிந்து தனியாக வசிப்பவர்கள் புதிய கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்க முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது.
புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இப்போது நீங்கள் தாலுகா அலுவலகங்களுக்கு அலைந்து திரிய வேண்டிய அவசியமில்லை. உங்கள் மொபைல் அல்லது கணினி வழியாகவே எளிமையாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
1. அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான TNPDS (www.tnpds.gov.in) பக்கத்திற்குச் செல்லவும்.
2. முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள 'மின்னணு அட்டை சேவைகள்' பகுதிக்குச் சென்று, 'புதிய மின்னணு அட்டை விண்ணப்பிக்க' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
3. தோன்றும் படிவத்தில் குடும்பத் தலைவரின் பெயர், தந்தை/கணவர் பெயர், முகவரி மற்றும் மாவட்டத்தைத் தேர்வு செய்யவும்.
4. குடும்ப உறுப்பினர்களின் விவரங்கள் மற்றும் அவர்களின் ஆதார் எண்களைச் சரியாகப் பதிவிடவும்.
5. தேவையான ஆவணங்களை (முகவரிச் சான்று, புகைப்படம்) பதிவேற்றம் செய்து, 'சமர்ப்பி' (Submit) பொத்தானை அழுத்தவும்.
6. உங்கள் மொபைல் எண்ணிற்கு வரும் குறிப்பு எண்ணை (Reference Number) பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளவும்.
விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படாமல் இருக்க, குடும்பத் தலைவரின் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் வேண்டும். அது JPG வடிவில், 10 KB முதல் 100 KB வரை இருக்க வேண்டும். ஆதார் அட்டை, மின்சாரக் கட்டண ரசீது, கேஸ் பில் அல்லது வாடகை ஒப்பந்தப் பத்திரம், குடும்பத்தில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களின் ஆதார் அட்டைகள் கொடுக்க வேண்டும்.
பெயர் நீக்கல் சான்றிதழ் (Surrender Certificate): நீங்கள் ஏற்கனவே உங்கள் பெற்றோரின் கார்டில் இருந்தால், அங்கிருந்து உங்கள் பெயரை நீக்கியதற்கான சான்றிதழ் கட்டாயம் தேவை.
புதிய ரேஷன் கார்டு நிலையை செக் செய்வது எப்படி?
விண்ணப்பித்த பிறகு, உங்கள் கார்டு எந்த நிலையில் உள்ளது என்பதை ஆன்லைனிலேயே பார்க்கலாம்:
_ TNPDS இணையதளத்தில் 'மின்னணு அட்டை விண்ணப்பத்தின் நிலை' என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு வந்த குறிப்பு எண்ணை உள்ளிடவும்.
- இப்போது உங்கள் விண்ணப்பம் 'சரிபார்ப்பு நிலையில்' உள்ளதா அல்லது 'அனுமதிக்கப்பட்டதா' என்பது தெரிந்துவிடும்.
விண்ணப்பிக்கும்போது செய்யக்கூடாத 5 முக்கியத் தவறுகள்
தவறான முகவரி: உங்கள் ஆதார் அட்டையில் உள்ள முகவரியும், நீங்கள் கொடுக்கும் முகவரிச் சான்றும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும்.
புகைப்படத் தெளிவின்மை: முகம் தெளிவாகத் தெரியாத புகைப்படங்களைப் பதிவேற்ற வேண்டாம்.
இரட்டைப் பதிவு: உங்கள் பெயர் ஏற்கனவே வேறொரு கார்டில் இருந்தால், உங்கள் விண்ணப்பம் 100% நிராகரிக்கப்படும். முதலில் பழைய கார்டில் பெயர் நீக்கம் செய்யவும்.
கேஸ் இணைப்பு விவரம்: கேஸ் கனெக்ஷன் இருந்தால் அதன் விவரங்களைக் கட்டாயம் குறிப்பிட வேண்டும்; இல்லையெனில் பிற்காலத்தில் சிக்கல் வரும்.
மொபைல் எண்: தவறான அல்லது பயன்பாட்டில் இல்லாத மொபைல் எண்ணைக் கொடுக்க வேண்டாம், ஏனெனில் OTP மற்றும் அப்டேட்கள் அதில் தான் வரும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. புதிய ரேஷன் கார்டு கிடைக்க எத்தனை நாட்கள் ஆகும்?
பொதுவாக விண்ணப்பித்த 15 முதல் 30 நாட்களுக்குள் கள ஆய்வு (Field Verification) செய்யப்பட்டு, கார்டு வழங்க ஒப்புதல் அளிக்கப்படும்.
2. திருமணமானவர்கள் புதிய கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கலாமா?
ஆம், திருமணமானவர்கள் தங்கள் பெற்றோரின் கார்டில் இருந்து பெயரை நீக்கிவிட்டு, புதிய கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
2026-ல் அரசு சேவைகள் அனைத்தும் டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டுள்ளதால், இடைத்தரகர்களை நம்பாமல் நேரடியாக அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்.
