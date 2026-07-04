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TN New Ration Card: 6 லட்சம் பேருக்கு குட் நியூஸ்! புதிய ரேஷன் கார்டு விநியோகம் எப்போது? முழு விவரம்!

Tamil Nadu Ration Cards: புதிய ரேஷன் கார்டுகளுக்கான விநியோகம் எப்போது சீராகும்? ஏற்கனவே விண்ணப்பித்துள்ள அனைவருக்கும் எப்போது கார்டுகள் அளிக்கப்படும்?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 04, 2026, 10:12 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:12 AM IST
TN New Ration Card: 6 லட்சம் பேருக்கு குட் நியூஸ்! புதிய ரேஷன் கார்டு விநியோகம் எப்போது? முழு விவரம்!
Image Credit: TN New Ration Card Update (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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