/TN New Ration Card: 6 லட்சம் பேருக்கு குட் நியூஸ்! புதிய ரேஷன் கார்டு விநியோகம் எப்போது? முழு விவரம்!

Tamil Nadu Ration Cards: தமிழகத்தில் கடந்த 6 மாத காலமாக புதிய ரேஷன் கார்டுகள் (New Ration Cards) கிடைக்காமல் பொதுமக்கள் பல அசௌகரியங்களுக்கு ஆளாகி வரும் நிலையில், தற்போது ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. முதற்கட்டமாக சுமார் 3 லட்சம் ரேஷன் கார்டுகளை அச்சடிக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருவதாக நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
புதிய ரேஷன் கார்டுகளுக்கான விநியோகம் எப்போது சீராகும்? ஏற்கனவே விண்ணப்பித்துள்ள அனைவருக்கும் எப்போது கார்டுகள் அளிக்கப்படும்? என்பது குறித்த முழுமையான விவரங்களை இந்த பதிவில் காண்போம்.
தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தல் மற்றும் ஆட்சி மாற்றம் காரணமாக, கடந்த டிசம்பர் 16 முதல் சுமார் 7 மாதங்களாக புதிய குடும்ப அட்டை (Ration Card) வழங்கும் பணி தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது.
தேர்தல் முடிந்து புதிய முதலமைச்சராக சி. ஜோசப் விஜய் பொறுப்பேற்ற பின்னரும், இந்த விநியோகம் இன்னும் தொடங்கப்படாமல் இருந்ததால் மக்கள் கடும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டு வந்தனர். ஏப்ரல் மாதத்திற்கு முன்னர் 3 லட்சம் பேரும், கடந்த ஏப்ரல், மே, ஜூன் மாதங்களில் மேலும் 3 லட்சம் பேரும் என மொத்தம் 6 லட்சம் விண்ணப்பங்கள் தற்போது நிலுவையில் உள்ளன.
பொதுமக்களின் நீண்ட நாள் காத்திருப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், புதிய குடும்ப அட்டை வழங்கும் பணியை மாநில அரசு அடுத்த வாரம் மீண்டும் தொடங்கவுள்ளது.
தொடக்க விழா: முதற்கட்ட ரேஷன் கார்டு விநியோகப் பணிகளை முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் தனது சொந்த சட்டமன்றத் தொகுதியான பெரம்பூரில் தொடங்கி வைக்கவுள்ளார். அத்துடன் அங்கு பல்வேறு புதிய அரசு வசதிகள் மற்றும் நலத்திட்டங்களையும் அவர் தொடங்கி வைக்கிறார்.
மாநிலம் தழுவிய விநியோகம்: முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்ததைத் தொடர்ந்து, மாநிலம் முழுவதும் ஒரே நேரத்தில் குடும்ப அட்டை விநியோகம் தொடங்கும். தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்களுக்குக் கட்டம் கட்டமாக கார்டுகள் வழங்கப்படும் என உணவுத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
கடந்த மார்ச் மாதம் வரை பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களை ஆய்வு செய்ததில், சுமார் 21,000 விண்ணப்பங்கள் தகுதியின்மை காரணமாக நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளன.
மீதமுள்ள விண்ணப்பங்களைச் சரிபார்க்கும் பணி இன்னும் தொடங்கப்படவில்லை என்றாலும், தகுதியுள்ள அனைத்துப் பயனாளிகளுக்கும் புதிய குடும்ப அட்டைகள் கிடைக்கும் வரை, இந்த விநியோகப் பணி படிப்படியாக விரிவுபடுத்தப்படும் என்று அரசு தரப்பில் உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய கார்டுகளை வழங்க 7 முக்கிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் (Guidelines) பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன.
|விவரங்கள்
|தற்போதைய எண்ணிக்கை
|மொத்த ரேஷன் கடைகள்
|34,911 கடைகள்
|தற்போதைய குடும்ப அட்டைகள்
|2,28,41,335 அட்டைகள்
|பயனடையும் மக்கள்
|சுமார் 7 கோடி பேர்
|வழங்கப்படும் பொருட்கள்
|அரிசி, சர்க்கரை, கோதுமை, பாமாயில், துவரம் பருப்பு
அச்சடிக்கும் பணி: நிலுவையில் உள்ள 6 லட்சம் விண்ணப்பங்களில், முதற்கட்டமாக 3 லட்சம் புதிய ரேஷன் கார்டுகளை அச்சடிக்கும் பணி தற்போது தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.
விநியோகத்திற்கு தயார்: இதில் முதற்கட்டமாக 46,000 பேருக்கு புதிய ரேஷன் அட்டைகள் முழுமையாக அச்சிடப்பட்டு, விநியோகிக்கத் தயாரான நிலையில் உள்ளன.
ரேஷன் கார்டு என்பது மலிவு விலை அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு மட்டுமின்றி, மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் பல்வேறு சமூக நலத்திட்டங்களைப் பெறுவதற்கும் மிக முக்கிய ஆவணமாக இருப்பதால், இந்த விநியோகத் தொடக்கம் ஏழை எளிய மக்களுக்குப் பெரும் நிம்மதியை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.