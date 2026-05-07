TN Plus 2 Results 2026 நாளை பிளஸ் 2 ரிசல்ட் வராது! அப்போ எப்போ வரும்? வெளியான ரகசிய தகவல்

சென்னை: தமிழகத்தில் 2025-26 கல்வியாண்டிற்கான பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் நாளை (மே 8) வெளியாகும் என்று எதிர்பார்த்து காத்திருந்த சுமார் 8 லட்சம் மாணவர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. அரசியல் சூழல் மற்றும் நிர்வாக காரணங்களால் நாளை தேர்வு முடிவுகள் வெளியாக வாய்ப்பில்லை எனத் தெரியவந்துள்ளது.
நாளை ஏன் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகாது?
தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை முன்னதாக வெளியிட்டிருந்த அட்டவணையின்படி, மே 8-ம் தேதி பிளஸ் 2 முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுவதாக இருந்தது. ஆனால் தற்போது தமிழகத்தில் நிலவும் சட்டசபைத் தேர்தல் பரபரப்பு மற்றும் புதிய அரசு அமைவதில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதம் காரணமாக இந்தத் தேதியில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தேர்வு முடிவுகளை வெளியிடுவதற்கு மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் அல்லது பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சரின் அனுமதி மற்றும் முன்னிலை அவசியமாகும். தற்போது தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி, புதிய அமைச்சரவை பதவியேற்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால், இந்த நிர்வாக நடைமுறைகள் முடிவடைந்த பின்னரே அதிகாரப்பூர்வமாக முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
தேர்வு முடிவுகள் எப்போது வெளியாகும்?
பள்ளிக் கல்வித்துறை வட்டாரங்களில் இருந்து கசிந்துள்ள தகவல்களின்படி, விடைத்தாள்கள் திருத்தும் பணிகள் மற்றும் மதிப்பெண்களை கணினியில் பதிவேற்றும் பணிகள் 100% நிறைவடைந்துவிட்டன. புதிய முதலமைச்சர் மற்றும் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் பதவியேற்றவுடன், அவர்களின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு ஓரிரு நாட்களில் முடிவுகள் வெளியிடப்படும். இதன்படி, மே மாதத்தின் மூன்றாவது அல்லது நான்காவது வாரத்தில் (அநேகமாக மே 18 முதல் மே 25க்குள்) முடிவுகள் வெளியாக அதிக வாய்ப்புள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க - விஜய்யின் ஜாக்பாட் திட்டம்: குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் ரூ.2500 உரிமைத் தொகை சாத்தியமா?
தமிழக பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் 2026: ஒரு பார்வை
|விவரங்கள்
|முக்கியத் தகவல்கள்
|தேர்வு நடைபெற்ற நாட்கள்
|மார்ச் 2 முதல் மார்ச் 27, 2026 வரை
|மொத்த விண்ணப்பதாரர்கள்
|7,99,692 மாணவர்கள்
|முன்பு அறிவிக்கப்பட்ட தேதி
|மே 8, 2026
|தற்போதைய நிலை
|தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது
|எதிர்பார்க்கப்படும் புதிய தேதி
|மே 3-வது அல்லது 4-வது வாரம்
|தாமதத்திற்கான காரணம்
|புதிய அமைச்சரவை பதவியேற்பு மற்றும் நிர்வாக நடைமுறைகள்
|விடைத்தாள் திருத்தும் பணி
|100% நிறைவு பெற்றுவிட்டது
|முடிவுகளைப் பார்க்கும் இணையதளங்கள்
|tnresults.nic.in, dge.tn.gov.in
|பொறியியல் விண்ணப்பக் கடைசி நாள்
|ஜூன் 2, 2026
|கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் விண்ணப்பங்கள்
|பிளஸ் 2 முடிவுகள் வெளியான பிறகு தொடங்கும்
தேர்வு முடிவுகளை பார்ப்பது எப்படி?
தேர்வு முடிவுகள் வெளியானதும், மாணவர்கள் தங்களது பதிவு எண் மற்றும் பிறந்த தேதியைப் பயன்படுத்தி கீழ்க்கண்ட அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களில் தங்களது மதிப்பெண்களைச் சரிபார்க்கலாம். இவை தவிர, மாணவர்கள் பள்ளிகளில் பதிவு செய்துள்ள செல்போன் எண்களுக்கும் குறுஞ்செய்தி (SMS) மூலம் முடிவுகள் அனுப்பி வைக்கப்படும்.
- tnresults.nic.in
- dge.tn.gov.in
- dge1.tn.nic.in
மேலும் படிக்க - தள்ளிப்போகும் +2 தேர்வு முடிவுகள்.. வெளியான அதிரடி தகவல்.. ரிசல்ட் எப்போது?
கல்லூரி சேர்க்கை மற்றும் பொறியியல் விண்ணப்பம்
தேர்வு முடிவுகள் தள்ளிப்போவதால் உயர் கல்விச் சேர்க்கை பாதிக்கப்படுமா? என்ற கவலை மாணவர்களிடையே எழுந்துள்ளது. ஆனால் இது குறித்து கவலைப்படத் தேவையில்லை.
பொறியியல் படிப்பு (TNEA 2026): பொறியியல் படிப்புகளுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பப் பதிவு ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டது. இதற்கு விண்ணப்பிக்க ஜூன் 2-ம் தேதி வரை கால அவகாசம் உள்ளது. எனவே தேர்வு முடிவுகள் வந்த பிறகு மாணவர்கள் தாராளமாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள்: அரசு மற்றும் தனியார் கலைக் கல்லூரிகளுக்கான சேர்க்கை விண்ணப்பங்கள், பிளஸ் 2 முடிவுகள் வெளியான பிறகே முழு வீச்சில் தொடங்கும்.
மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு ஒரு முக்கிய வேண்டுகோள்
தேர்வு முடிவுகள் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் பரவும் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம். பள்ளிக் கல்வித்துறை புதிய தேதியை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கும் வரை பொறுமையாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். தற்காலிகமாக ஏற்பட்ட இந்தத் தாமதம் மாணவர்களின் அடுத்தகட்ட கல்வித் தேடலை பாதிக்காத வகையில் அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
மே மாத இறுதிக்குள் அனைத்து மாணவர்களும் தங்களது தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ்களைப் பெற வழிவகை செய்யப்படும். எனவே மாணவர்கள் இந்த நேரத்தைப் பயன்படுத்தி தங்களுக்குப் பிடித்தமான உயர்கல்விப் படிப்புகள் மற்றும் கல்லூரிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் கவனம் செலுத்தலாம்.
மேலும் படிக்க - இந்தியாவில் அதிகம் பேசப்படும் மொழிகள்! தமிழுக்கு எந்த இடம்? டாப் 5 லிஸ்ட்