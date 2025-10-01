போதை காளான்!! கொடைக்கானலுக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளை எச்சரித்த போலீஸ்

கொடைக்கானலுக்கு செல்ல திட்டமிட்டுள்ளீர்களா? சுற்றுலா பயணிகளுக்கு ஒரு முக்கிய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. காவல்துறை இந்த எச்சரிக்கையை அளித்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
போதை காளான் விற்பனை
கொடைக்கானலுக்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிகளிடம் கவர்ச்சிகரமாக பேசி பலர் போதை காளான் விற்பனை செய்வதாகவும், இதனை யாரும் வாங்க வேண்டாம் என்றும், போதை காளானை பயன்படுத்தினாலோ அல்லது விற்பனை செய்தாலோ கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் காவல் துறை துணை கண்காணிப்பாளர் முக்கிய சுற்றுலா தலமான பசுமை பள்ளத்தாக்கு சுற்றுலா தலத்தில் சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு விழிப்புணர்வு வழங்கினார். போதை காளான் வழக்கு பதிவு செய்தால் 1 முதல் 2 ஆண்டு வரை தண்டனை கிடைக்கும் என்றும் பெயிலில் வெளியில் வர ஜாமீனும் கிடைக்காது எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் கடந்த சில மாதங்களாகவே போதை காளான் விற்பனை அதிகரித்து காணப்படுகிறது. மேலும் போதை காளானை விற்பனை செய்பவர்களை காவல் துறையினர் கைது செய்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.
சமூக ஊடகங்களில் பதிவு
இந்நிலையில் மேல்மலை கிராமங்களாக உள்ள பூம்பாறை, மன்னவனூர், கிளாவரை, கூக்கால் உள்ளிட்ட மலைக்கிராமங்களில் சுற்றுலாப் பயணிகள் சிலர் போதை காளான் உபயோகிப்பதை சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவேற்றம் செய்து வருகின்றனர். இதனால் கொடைக்கானல் வரும் இளைஞர்கள், பெண்கள் உள்ளிட்டோர் மேல்மலை கிராமங்களுக்கு படையெடுக்க ஆரம்பித்துள்ளனர்.
கடும் நடவடிக்கை
இதனையடுத்து இந்த போதை காளான் கலாச்சாரத்தை தடுக்கும் விதமாக காவல் துறை சார்பில் இன்று முக்கிய சுற்றுலா தலமான பசுமை பள்ளத்தாக்கு சுற்றுலா தலத்தில் சுற்றுலாப்பயணிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த பகுதியில் கவரச்சிகரமாக பேசி சிலர் போதை காளானை விற்பனை செய்வதாகவும், இதனை வாங்கி உபோயகிக்க கூடாது என்றும் மீறி பயன்படுத்தினாலோ, விற்பனை செய்தாலோ அவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் காவல் துறை துணை கண்காணிப்பாளர் மற்றும் காவல் ஆய்வாளர் விழிப்புணர்வு வழங்கினர்.
கைதானால் ஜாமீன் கூட கிடைக்காது
மேலும் கடந்த 2 வருடத்தில் கஞ்சா மற்றும் போதை காளான் குறித்த 60க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு 100க்கும் மேற்பட்ட நபர்களை கைது செய்து இருப்பதாகவும் காவல் துறை சார்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் போதை காளான் வழக்கு பதிவு செய்தால் 1 வருடம் முதல் 2 வருடம் வரை பெயிலில் வெளியில் வர ஜாமீன் கூட கிடைக்காது எனவும் காவல் துறை சார்பில் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடதக்கது.
