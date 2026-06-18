/தமிழக அரசில் வேலை.. 720 காலி பணியிடங்கள்! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

தமிழ்நாடு அரசின் மிக முக்கிய துறைகளில் ஒன்றான பொதுப்பணித்துறையில், 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான ஓராண்டு Apprentice பயிற்சி பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான புதிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அரசு கட்டடங்களின் கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளும் இத்துறையில், மொத்தம் 760 காலியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
இது ஒரு நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு அல்ல, ஓராண்டு காலத்திற்கான பயிற்சிப் பணி மட்டுமே ஆகும். தேர்வு செய்யப்படுபவர்கள் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் பணியமர்த்தப்படுவார்கள்.
விண்ணப்பதாரர்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவுகளில் முழுநேரப் படிப்பாகப் பட்டம் அல்லது டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும். கலை மற்றும் அறிவியல் பட்டதாரிகள் யுஜிசி (UGC) அங்கீகாரம் பெற்ற கல்லூரிகளில் படித்திருக்க வேண்டும். முக்கியமாக, 2022, 2023, 2024 மற்றும் 2025 ஆகிய ஆண்டுகளில் படிப்பை நிறைவு செய்த, தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே இந்த வாய்ப்பிற்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.
விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள், அவர்கள் தங்களது படிப்பில் பெற்ற மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் முதற்கட்டமாகத் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து, நேரிடி சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு நடத்தப்பட்டு இறுதிப் பட்டியல் வெளியிடப்படும். எந்தவிதத் தேர்வும் கிடையாது.