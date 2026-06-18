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தமிழக அரசில் வேலை.. 720 காலி பணியிடங்கள்! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

TN PWD Recruitment 2026: தமிழக பொதுப்பணித்துறையில் 760 அப்ரண்டிஸ் பயிற்சிப் பணியிடங்களுக்கு தகுதியான பொறியியல், டிப்ளமோ மற்றும் கலை மற்றும் அறிவியல் பட்டதாரிகள் ஜூன் 25 ஆம் தேதிக்குள் NATS இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 18, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:19 PM IST
தமிழக அரசில் வேலை.. 720 காலி பணியிடங்கள்! விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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