PHH, PHH-AAY ரேஷன் கார்டு: பிப். 25-க்குள் இதைச் செய்யத் தவறாதீர்கள்!

Ration Card : தமிழகத்தில் முன்னுரிமை குடும்ப அட்டைகள் (PHH) மற்றும் அந்த்யோதயா அன்ன யோஜனா (PHH-AAY) வைத்திருப்பவர்களுக்குத் தமிழக அரசு மிக முக்கியமான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது. ரேஷன் கார்டில் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் தங்களது கைவிரல் ரேகையை (Biometric) பதிவு செய்வது இனி கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
பிப்ரவரி 25-க்குள் முடிக்க வேண்டிய கட்டாயம்
மத்திய அரசின் தேசிய உணவு பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் பயனாளிகள் அனைவரும் தங்களது விரல்ரேகையை அவசியம் பதிவு செய்ய வேண்டும். திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் உட்பட பல்வேறு மாவட்ட நிர்வாகங்கள், இதுவரை கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாதவர்கள் வரும் பிப்ரவரி 25, 2026-க்குள் தங்களுக்கு அருகிலுள்ள நியாயவிலைக் கடைகளுக்குச் சென்று இப்பணியை முடிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
கைவிரல் ரேகை பதிவு செய்யாவிட்டால் என்ன நடக்கும்?
கடந்த சில மாதங்களாகவே ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் மூலம் இது குறித்த வாய்மொழி எச்சரிக்கை வழங்கப்பட்டு வந்தது. தற்போது இது இறுதி எச்சரிக்கையாக உருவெடுத்துள்ளது.
பெயர் நீக்கம்: குடும்ப அட்டையில் பெயர் இருந்தும், நீண்ட நாட்களாக விரல்ரேகை பதிவு செய்யாதவர்களின் பெயர்கள் கார்டிலிருந்து நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
பொருட்கள் குறைப்பு: பெயர் நீக்கப்பட்டால், அந்த உறுப்பினருக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய அரிசி மற்றும் இதர பொருட்களின் அளவு குறைக்கப்படும்.
அட்டை முடக்கம்: சில நேரங்களில் முழு குடும்ப அட்டையின் செயல்பாடும் பாதிக்கப்படலாம்.
யாரெல்லாம் பதிவு செய்ய வேண்டும்?
இந்த அறிவிப்பு முக்கியமாக அரிசி அட்டைதாரர்களுக்கு (Rice Card Holders) பொருந்தும். குடும்பத் தலைவர் மட்டுமல்லாமல், கார்டில் பெயர் உள்ள குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் ரேஷன் கடைக்குச் சென்று ஒருமுறை விரல்ரேகை வைத்து உறுதிப்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக, நீண்ட நாட்களாக ரேஷன் கடைக்குப் போகாத உறுப்பினர்கள் இதில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
பதிவு செய்வது எப்படி? எளிய வழிமுறைகள்
உங்கள் கைவிரல் ரேகையை அப்டேட் செய்வது மிகவும் எளிது:
உங்கள் ரேஷன் கார்டு மற்றும் ஆதார் அட்டையை எடுத்துக்கொண்டு உங்கள் நியாயவிலைக் கடைக்குச் செல்லுங்கள்.
அங்குள்ள விற்பனையாளரிடம் (Salesman) விவரத்தைக் கூறினால், அவர் சில நிமிடங்களில் பிங்கர் பிரிண்ட் (Biometric) இயந்திரம் மூலம் உங்கள் ரேகையைப் பதிவு செய்துவிடுவார்.
ஒருவேளை நீங்கள் சொந்த ஊரில் இல்லை என்றால், 'ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன்' திட்டத்தின் கீழ் நீங்கள் தங்கியிருக்கும் இடத்திற்கு அருகிலுள்ள எந்தவொரு ரேஷன் கடையிலும் கார்டைக் காண்பித்து ரேகை பதிவு செய்யலாம்.
ஏன் இந்த நடவடிக்கை? அரசு விளக்கம்
ரேஷன் கார்டுகளில் நிலவும் மோசடிகளைத் தடுக்கவும், இறந்தவர்களின் பெயர்கள் அல்லது ஊரில் இல்லாதவர்களின் பெயர்களில் பொருட்கள் வாங்கப்படுவதைத் தவிர்க்கவும் இந்த 'Biometric Verification' முறை கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. தகுதியான நபர்களுக்கு மட்டுமே அரசு வழங்கும் இலவச அரிசி மற்றும் பொருட்கள் சென்றடைவதை உறுதி செய்யவே இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட்! கைரேகை பதிவு செய்யாதவர்கள் பெயர் நீக்கம் - எச்சரிக்கை
மேலும் படிக்க | பத்திரப் பதிவுத்துறையில் 11 முக்கிய மாற்றங்கள்! தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ