/ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட் : அரசு வெளியிட்ட புதிய அறிவிப்பு

Ration Card Latest Update : ரேஷன் கார்டு தொடர்பான முக்கிய அப்டேட்டை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் எல்லா சமூக நலத்திட்டங்களுக்கும் தேவையான முக்கிய ஆவணமாக இருக்கும் ரேஷன் கார்டில் ஏதேனும் திருத்தங்கள் இருந்தால், ஜூன் 13 ஆம் தேதி நடக்கும் பொதுவிநியோக திட்ட குறைத்தீர்ப்பு முகாம்களில் தீர்த்துக் கொள்ளலாம். பெயர் சேர்த்தல் முதல் நீக்கம் வரை எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே இடத்தில் தங்களுக்கான தீர்வுகளை பொதுமக்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம். தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் காரணமாக தற்காலிமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இந்த பொதுவிநியோக திட்ட குறைத்தீர்ப்பு முகாம் மீண்டும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் நடக்க தொடங்கியுள்ளது. சென்னை, நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் ரேஷன் கார்டு குறைத்தீர்ப்பு முகாம் அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளனர். இது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
சென்னையிலுள்ள 19 மண்டலங்களில் வருகின்ற 13.06.2026 அன்று பொது விநியோகத் திட்ட மக்கள் குறைதீர் முகாம் நடக்க உள்ளது. பொது விநியோகத் திட்டத்தின் பயன்களை குடிமக்கள் எளிதில் பெறும் வகையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒவ்வொரு வட்டத்திலும் மக்கள் குறைதீர் முகாம் பிரதி மாதமும் நடத்தப்படும் என அரசு அறிவித்துள்ளது. அதன்படி ஜீன் 2026 மாதத்திற்கான மாதாந்திர பொது விநியோகத் திட்ட மக்கள் குறைதீர் முகாம் சென்னையில் உள்ள உணவுப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறையின் 19 மண்டல உதவி ஆணையாளர் அலுவலகங்களில் 13.06.2026 அன்று முற்பகல் 10.00 மணி முதல் பிற்பகல் 1.00 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது.
குடும்ப அட்டைகளில் பெயர் சேர்த்தல், பெயர் நீக்கம், முகவரி மாற்றம், கைபேசி எண் பதிவு / மாற்றம் செய்தல் உள்ளிட்ட பொது விநியோகத் திட்டம் தொடர்பான சேவைகள் மேற்கொள்ளப்படும். மேலும், நியாய விலைக் கடைகளில் பொருள் பெற நேரில் வருகை தர இயலாத மூத்த குடிமக்கள் உள்ளிட்டோருக்கு அங்கீகாரச் சான்று வழங்கப்படும்.
பொது விநியோகக் கடைகளின் செயல்பாடுகள், தனியார் சந்தையில் விற்கப்படும் பொருட்கள் அல்லது சேவைகளில் குறைபாடுகள் குறித்த புகார்கள் ஏதேனும் இருப்பின் அவற்றை பொதுமக்கள் இம்முகாமில் தெரிவித்தால் குறைகளை விரைந்து தீர்வு செய்ய உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். சேவைகள் பதிவு செய்யப்பட்ட கைப்பேசி எண்களில் பெறப்படும் கடவுச்சொல் வழியாக (OTP) மேற்கொள்ளப்படும் என்பதால் குடும்ப அட்டைதாரர்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட கைபேசியுடன் மண்டல அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். சென்னையிலுள்ள 19 மண்டல அலுவலகப் பகுதிகளில் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்கள் இச்சேவையினை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
இது தொடர்பாக நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், நாமக்கல், சேந்தமங்கலம், மோகனூர், குமாரபாளையம், திருச்செங்கோடு, கொல்லிமலை, ராசிபுரம், பரமத்தி வேலூர் ஆகிய பகுதிகளில் ஜூன் 13 ஆம் தேதி ரேஷன் கார்டு பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் பொதுவிநியோக திட்ட குறைத்தீர்ப்பு முகாம்கள் நடக்கும் என கூறியுள்ளார். இந்த முகாம்களில் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு தங்களின் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணுமாறும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.