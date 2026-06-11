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ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட் : அரசு வெளியிட்ட புதிய அறிவிப்பு

Ration Card Latest Update : ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. சென்னை உள்ளிட்ட மாநிலத்தின் பிற மாவட்டங்களில் நடைபெற உள்ள பொதுவிநியோக திட்ட குறைத்தீர்ப்பு முகாம்கள் குறித்த தேதிகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 11, 2026, 06:36 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:36 AM IST
ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட் : அரசு வெளியிட்ட புதிய அறிவிப்பு
Image Credit: Ration card latest Update

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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