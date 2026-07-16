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வெப்ப அலை அலர்ட்! பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை? பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Heatwave Alert: தமிழகத்திற்கு வெப்ப அலை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டதை அடுத்து, பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கியமான உத்தரவை விடுத்துள்ளது.  அனைத்து பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும் பள்ளிக்கல்வித்துறை சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளது. 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 16, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:27 AM IST
வெப்ப அலை அலர்ட்! பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை? பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: Tamil Nadu Heatwave AlertSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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