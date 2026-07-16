/வெப்ப அலை அலர்ட்! பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை? பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Heatwave Alert: தமிழகத்தில் கோடை வெயிலி முடிந்த பிறகு, வெயில் சுட்டெரித்து வருகிறது. பல்வேறு மாவட்டங்களில் 100 டிகிரியை கடந்து வெப்பநிலை பதிவாகி வருகிறது. குறிப்பாக, சேலம், மதுரை, நெல்லை, வேலூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வெப்பம் வாட்டி வதைத்து வருகிறது.
இன்று கூட மதுரை, சேலம், கள்ளக்குறிச்சி, காஞ்சிபுரம், கிருஷ்ணகிரி, திருவண்ணாமலை, வேலூர், திருப்பத்தூர், ஈரோடு, கரூர், திருச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வெப்ப அலை வீசக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இன்னும் சில தினங்களுக்கு வெப்ப அலை வீசும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், பள்ளிக்கல்வித்துறை மாணவர்களுக்காக முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
பொதுவாகவே மழை, வெப்ப அலை வீசும் நாட்களில் பள்ளிகளுக்கு தமிழக அரசு விடுமுறை அறிவித்து வருகிறது. அதனால் தான், கோடை காலத்தில் விடுமுறை நாட்கள் பள்ளி மாணவர்களுக்கு நீடிக்கப்படுகிறது. அந்த வகையில், தற்போது வெயிலி சுட்டெரித்து வரும் நிலையில், பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்டுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. இந்த நிலையில் தான், பள்ளிக்கல்வித்துறை அனைத்து பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, தமிழ்நாட்டில் நிலவும் வெப்ப அலை மற்றும் அதிக வெப்பநிலைச் சூழ்திலைகளால் மாணவர்களின் உடல்நவன் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே பள்ளி மாணவர்களின் நலனை உறுதி செய்ய பின்வரும் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
அனைத்து பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள், தங்களது மாவட்ட பேரிடர் வானிலை மேலாண்மை மையத்துடன் இணைந்துள்ள மையத்திடமிருந்து தங்கள் பள்ளி அமைத்துள்ள வட்டாரம்/ கிராமம் குறித்த வானிலை சார்ந்த விரங்களை தினம் பெற்று அவர்களின் அறிவுரையின்படி செயல்பட தெரிவிக்கப்படுகிறது.
மேலும் பள்ளி அமைந்துள்ள வட்டாரம்/ கிராமம் குறித்த வானிலை விவரங்களை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் தினந்தோறும் பெறுவதற்கு ஏதுவாக வட்ட பேரிடர் மேலாண்மை மையத்துடன் ஒரு whatsapp group போன்ற செயலி மூலம் இணைப்பதற்குண்டான பணியினை முதன்மை கல்வி அலுவயர்கள் ஏற்படுத்த வேண்டும்.
அன்றாட வானிலை முன்னறிவிப்புகள், வெப்ப அலை எச்சரிக்கைகள் மற்றும் இதர வானிலை தொடர்பான அறிவிப்புகளை தவறாது அறிந்து கொள்ள தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தினால் கடுமையான வெப்ப அலை (Extreme Heat Wavw) நிலை ஏற்படும் என முன்கூட்டியே தெரிவிக்கப்பட்டால், அதுகுறித்த தகவலை உடனடியாகப் பெற்று மாணவர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலனை முன்னிறுத்தி தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
சூழ்நிலையின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டு, மாவட்ட நிர்வாகத்தின் அறிவுரைகள் நடைமுறையில் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களுக்கு உள்ள அரசு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்தல் உள்ளிட்ட உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள தலைமையாசிரியர் தயார்நிலையில் இருக்க வேண்டும்.
மாணவர்களுக்கு போதுமான குடிநீர் வசதி, நிழகான ஓய்விட வசதி. வெளிப்புற செயல்பாடுகளைத் தவிர்த்தல் உள்ளிட்ட வெப்ப அவை தொடர்பான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் முறையாக பின்பற்றப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். எனவே அனைத்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களும் தங்கள் மாவட்டத்திலுள்ள பள்ளிகளுக்கு மேற்கண்ட அறிவுறுத்தல்களை உடனடியாகத் தெரிவித்து, அவை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்யத் மேற்கொள்ளுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.