/மாணவர்கள் ஹேப்பி! நாளை முதல் 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை, சேலம் மக்களின் ஸ்பெஷல் பிளான் என்ன தெரியுமா?

Tamil Nadu School Holidays: தமிழகத்தில் இந்த மாத தொடக்கத்தில்தான் பள்ளிகல் திறந்த நிலையில், மொஹரம் பண்டிகை காரணமாக நாளை (ஜூன் 26) தொடங்கி 3 நாட்களுக்கு தொடர் விடுமுறை என்ற செய்தி மாணவர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. வழக்கமாக, ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் அப்போதுதான் புதிய கல்வியாண்டு தொடங்கியிருக்கும். பண்டிகைகளும், அரசு விடுமுறை நாட்களும் குறைவாகவே இருக்கும். அந்த நிலையில், இந்த மாதத்தில் 3 நாட்களுக்கான தொடர் விடுமுறை கிடைப்பது ஒரு ஜாக்பாட் செய்தியாகவே பார்க்கப்படுகின்றது.
இந்த ஆண்டு இஸ்லாமியர்களின் புனித மாதமான மொஹரம் பண்டிகையின் முக்கிய நாளான 'ஆஷுரா' (Ashura), ஜூன் 26 வெள்ளிக்கிழமை அன்று வருகிறது. இந்த பண்டிகைக்கான விடுமுறை வார இறுதியுடன் இணைந்து வருவதால், 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறையை அனுபவிக்கும் வாய்ப்பு மக்களுக்குக் கிடைத்துள்ளது.
இதன் காரணமாக பள்ளி, கல்லூரிகள், வங்கிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்கள் என அனைவருக்கும் தொடர்ந்து 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை கிடைத்துள்ளது. குறிப்பாக பள்ளி மாணவர்கள் இதனால் பெரும் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். பலர் இந்த தொடர் விடுமுறையில் தங்களது குடும்பத்துடன் சிறிய சுற்றுலா செல்ல அல்லது சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்லவும் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
சேலம் உட்பட அனைத்து மாவட்ட பள்ளி மாணவர்களும் இந்த தொடர் விடுமுறையால் குஷியில் உள்ளனர். அதுவும், சேலத்தில் கடந்த ஒரு வார காலமாக காலை வேளைகளில் வெயில் சுட்டெறித்து வருகின்றது. அந்த நிலையில், இந்த 3 நாள் தொடர் விடுமுறை மக்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது. சேலம் மக்கள் பலர் 3 நாள் டூர் செல்ல தயாராகி விட்டனர்.
இஸ்லாமியர்களின் சந்திர நாட்காட்டியின்படி (Lunar Calendar), பிறை நிலா தெரிவதன் அடிப்படையில் தான் பண்டிகை தேதிகள் முடிவு செய்யப்படுகின்றன. இதனால் மொஹரம் விடுமுறை ஜூன் 25 (வியாழன்) வருமா அல்லது ஜூன் 26 (வெள்ளி) வருமா என்பதில் சில மாநிலங்களில் குழப்பம் நிலவியது. முதலில் தமிழ்நாடு, ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் தெலங்கானா ஆகிய மாநிலங்கள் ஜூன் 25-ஆம் தேதியை மொஹரம் விடுமுறையாக அறிவித்திருந்தன. ஆனால், பிறை சந்திரன் தென்பட்ட தேதியின் அடிப்படையில், தற்போது இந்த மாநிலங்கள் தங்களது விடுமுறையை ஜூன் 26 (வெள்ளிக்கிழமை) அன்றைக்கு மாற்றியமைத்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளன.
ஆனால், உத்தரப் பிரதேசம், டெல்லி மற்றும் பீகார் உள்ளிட்ட மாநிலங்கள் ஏற்கனவே ஜூன் 26-ஆம் தேதியை மொஹரம் விடுமுறை நாளாக அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. மொஹரம் மாதத்தின் 10-வது நாளான 'ஆஷுரா' தினம், இந்த ஆண்டு ஜூன் 25 மாலை முதலே தொடங்குகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆகையால், இந்தியாவின் பெரும்பாலான மாநிலங்களில் ஜூன் 26 (வெள்ளிக்கிழமை) அன்று பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.