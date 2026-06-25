Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /மாணவர்கள் ஹேப்பி! நாளை முதல் 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை, சேலம் மக்களின் ஸ்பெஷல் பிளான் என்ன தெரியுமா?

மாணவர்கள் ஹேப்பி! நாளை முதல் 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை, சேலம் மக்களின் ஸ்பெஷல் பிளான் என்ன தெரியுமா?

TN School Holidays: தமிழகத்தில் மொஹரம் பண்டிகை காரணமாக நாளை (ஜூன் 26) தொடங்கி 3 நாட்களுக்கு தொடர் விடுமுறை என்ற செய்தி மாணவர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 25, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 01:44 PM IST
மாணவர்கள் ஹேப்பி! நாளை முதல் 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை, சேலம் மக்களின் ஸ்பெஷல் பிளான் என்ன தெரியுமா?
Image Credit: TN School Holidays (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'போலாம் ரைட்....' 300 புதிய அரசு பேருந்துகளை தொடக்கிவைத்த முதல்வர் விஜய்
Tamil nadu1 hr ago
2
Puducherry1 hr ago
3
Samantha3 hrs ago
4
CM Vijay3 hrs ago
5
Venezuela Earthquake3:33 AM IST