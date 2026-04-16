பெற்றோர்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை -பள்ளி கல்வித்துறையின் முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள்

TN Schools Summer Holidays: 2026-ஆம் ஆண்டின் கோடை விடுமுறை தொடர்பாக, தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித் துறை பெற்றோர்களுக்கு வெளியிட்டுள்ள சுற்றறிக்கயில், வெப்பத்திலிருந்து பாதுகாத்துக்கொள்வது, நீர்நிலைகளைத் தவிர்ப்பது, திரை நேரத்தைக் குறைப்பது மற்றும் பாரம்பரிய உணவு முறைகளையும் இணைச் செயல்பாடுகளையும் ஊக்குவிப்பது ஆகியவற்றை வலியுறுத்தி உள்ளது.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Apr 16, 2026, 05:13 PM IST

சென்னை: தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 17 முதல் பள்ளிகளுக்குக் கோடை விடுமுறை தொடங்குகிறது. கொளுத்தும் வெயிலையும், மாணவர்களின் பாதுகாப்பையும் கருத்தில் கொண்டு, பள்ளி கல்வித்துறை பெற்றோர்களுக்காக மிக முக்கியமான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது. உங்கள் வீட்டுப் பிள்ளைகளின் விடுமுறையை பயனுள்ளதாகவும் பாதுகாப்பானதாகவும் மாற்ற இதோ சில முக்கிய குறிப்புகள்.

1. வெயிலில் இருந்து பாதுகாப்பு (Heat Safety)

இந்த ஆண்டு வெயில் இயல்பை விட அதிகமாக இருப்பதால், மாணவர்களின் ஆரோக்கியத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவை. காலை 10 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை வெயிலின் தாக்கம் உச்சத்தில் இருக்கும். இந்த நேரத்தில் குழந்தைகளை வெளியே விளையாட அனுமதிக்காதீர்கள்.

தாகம் இல்லாவிட்டாலும் அவ்வப்போது தண்ணீர், இளநீர், மோர் மற்றும் பழச்சாறுகளை குடிக்க வைப்பது அவசியம். வெளியே செல்லும்போது தளர்வான பருத்தி உடைகளையும், தலையில் தொப்பியையும் அணியச் செய்யுங்கள்.

2. நீர்நிலை விபத்துக்களைத் தவிர்ப்போம்

விடுமுறை காலங்களில் அதிக அளவில் உயிர்சேதம் ஏற்படுவது நீர்நிலைகளில்தான். பெரியவர்களின் துணையின்றி ஆறு, ஏரி, குளம், கிணறு அல்லது கடல் பகுதிகளுக்குக் குளிக்கச் செல்வதை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும். நீச்சல் தெரியாமல் எக்காரணம் கொண்டும் நீர்நிலைகளில் இறங்கக் கூடாது என்பதில் பெற்றோர்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும்.

3. மொபைல் போன் பழக்கத்தைக் குறைக்க வழிகள்

லீவ் விட்டாச்சுனு நாள் முழுக்க மொபைல் அல்லது டிவியில் மூழ்கிக் கிடப்பது குழந்தைகளின் மனநலனை பாதிக்கும். மொபைல் போன் பயன்பாட்டிற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை மட்டும் ஒதுக்குங்கள். அருகிலுள்ள பொது நூலகங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லுங்கள். காமிக்ஸ், நீதிக் கதைகள், மற்றும் சாதனையாளர்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகளை வாசிக்க ஊக்குவியுங்கள்.

4. ஆரோக்கியமான உணவு மற்றும் சுகாதாரப் பழக்கங்கள்

துரித உணவுகளைத் தவிர்த்து, கம்மங்கூழ், பழைய சாதம், காய்கறிகள் என உடலுக்குக் குளிர்ச்சி தரும் பாரம்பரிய உணவுகளைக் கொடுங்கள். கோடையில் வியர்வை மற்றும் கிருமித் தொற்று ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால், தினமும் காலை, மாலை என இருவேளை குளிக்க வைப்பதோடு, இருமுறை பல் துலக்குவதையும் உறுதி செய்யுங்கள். அதிகாலையிலேயே யோகா அல்லது எளிய உடற்பயிற்சிகளைச் செய்யப் பழக்குங்கள்.

5. குடும்ப உறவுகள் மற்றும் வீட்டு வேலைகள்

விடுமுறையில் குழந்தைகளைத் தாத்தா பாட்டி வீட்டிற்கு அழைத்துச் செல்லுங்கள். இது அவர்களுக்குப் பெரியவர்களை மதிக்கவும், குடும்ப உறவுகளின் முக்கியத்துவத்தையும் புரிய வைக்கும். வீட்டில் செடி வளர்த்தல் (Gardening), வீட்டைச் சுத்தப்படுத்துதல் போன்ற சின்னச் சின்ன வேலைகளில் அவர்களை ஈடுபடுத்துங்கள்.

6. புதிய திறமைகளை வளர்த்தல் (Skill Development)

ஓவியம், இசை, தையல் கலை, கணினி அல்லது அவர்களுக்குப் பிடித்தமான ஏதேனும் ஒரு புதிய விஷயத்தைக் கற்றுக்கொள்ள வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொடுங்கள். இது அவர்களின் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.

பெற்றோர்களின் பொறுப்பு

இந்த அறிவுரைகளை அனைத்துப் பெற்றோர்களிடமும் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்று தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும், மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கும் கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. அரசு வழிகாட்டுதல்களை வழங்குவது ஒருபுறம் இருந்தாலும், அதைச் சரியாகச் செயல்படுத்த வேண்டியது பெற்றோரின் பொறுப்பு. இந்த விடுமுறை வெறும் ஓய்வுக்கானதாக மட்டுமல்லாமல், குழந்தைகளின் உடல் மற்றும் மன வளர்ச்சிக்கான ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக அமையட்டும்!

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

1. கோடை விடுமுறை நாட்களில் குழந்தைகளை வெளியே விளையாட எந்த நேரம் பாதுகாப்பானது?

காலை 10 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை வெயிலின் தாக்கம் மிக அதிகமாக இருக்கும். எனவே, அதிகாலை அல்லது மாலை 5 மணிக்கு மேல் குழந்தைகளை வெளியே விளையாட அனுமதிப்பதே பாதுகாப்பானது.

2. வெயிலின் தாக்கத்திலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்க என்ன மாதிரியான உணவுகளை வழங்கலாம்?

தண்ணீர், இளநீர், மோர், கம்மங்கூழ் மற்றும் நீர்ச்சத்து நிறைந்த பழங்களான தர்பூசணி, வெள்ளரிக்காய் போன்றவற்றை அதிகம் கொடுக்கலாம். எண்ணெய் மற்றும் மசாலா நிறைந்த உணவுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது.

3. மொபைல் போன் பயன்பாட்டைக் குறைக்கப் பெற்றோர்கள் என்ன செய்யலாம்?

குழந்தைகளை அருகில் உள்ள நூலகங்களுக்கு அழைத்துச் செல்வது, ஓவியம் அல்லது இசை போன்ற கோடைக்கால வகுப்புகளில் சேர்ப்பது மற்றும் அவர்களுடன் சேர்ந்து செடி வளர்ப்பது போன்ற ஆக்கப்பூர்வமான வேலைகளில் ஈடுபடுத்தலாம்.

4. நீர்நிலை விபத்துக்களைத் தவிர்க்கப் பெற்றோர்கள் கவனிக்க வேண்டியவை என்ன?

குழந்தைகள் தனியாகவோ அல்லது நண்பர்களுடனோ ஆறு, குளம், கிணறு போன்ற இடங்களுக்குச் செல்வதைக் கண்காணிக்க வேண்டும். நீச்சல் தெரிந்தாலும், பெரியவர்களின் கண்காணிப்பு இல்லாமல் நீர்நிலைகளில் இறங்க அனுமதிக்கக்கூடாது.

5. விடுமுறை நாட்களில் குழந்தைகளின் தூக்க நேரத்தைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டுமா?

விடுமுறை என்றாலும், சரியான நேரத்திற்குத் தூங்கி எழுவது அவர்களின் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது. வழக்கமான நேரத்தை விட சற்றுத் தாமதமாக எழுந்தாலும், சீரான தூக்க முறையைப் பின்பற்றுவது அவர்களைச் சுறுசுறுப்பாக வைத்திருக்கும்.

6. பள்ளி கல்வித்துறையின் இந்த சுற்றறிக்கையின் நோக்கம் என்ன?

கோடை வெயிலில் இருந்து மாணவர்களைப் பாதுகாப்பதும், விடுமுறை காலத்தை விபத்துகள் இன்றி பயனுள்ளதாகவும், குடும்ப உறவுகளுடன் இணைந்தும் மாணவர்கள் கழிக்க வேண்டும் என்பதே இதன் முக்கிய நோக்கமாகும்.

Shiva Murugesan

