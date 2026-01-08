விஜய் இப்போ வசனம் பேசுவாரா... ஜனநாயகன் பிரச்னை - அப்பாவு கேட்ட நறுக் கேள்வி!

TN Speaker Appavu Questioned TVK Vijay: திருநெல்வேலியில் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு இன்று செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது நடிகர் விஜய்க்கு சிபிஐ நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது குறித்தும், ஜனநாயகன் திரைப்பட வெளியீட்டு சிக்கல்கள் குறித்தும் அப்பாவுவிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
TN Speaker Appavu: அப்போ வசனம் பேசிய விஜய்
இதுகுறித்து பேசிய நடிகர் விஜய், "41 பேர் உயிரிழந்த கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு விசாரணை ஆணையம் அமைத்த நிலையில், விசாரணை தொடங்கும் முன்னரே நடிகர் விஜய், 'நான் சென்னையில்தான் இருக்கிறேன், முடிந்தால் என்னைக் கைது செய்யுங்கள்' என வீரவசனம் பேசினார். தற்போது சிபிஐ வரும் ஜனவரி 12ஆம் தேதி அன்று விசாரணைக்கு ஆஜராக சம்மன் அனுப்பியிருக்கிறது.
TN Speaker Appavu: நாடகம் ஆடுகிறாரா?
இந்த வசனத்தை இப்போது பயன்படுத்துவாரா அல்லது பாஜகவுடன் இணைந்து நாடகம் ஆடுகிறாரா என்பது தெரியவில்லை. உச்சநீதிமன்றம் வரை சென்று சிபிஐ விசாரணையைக் கேட்டாலே நியாயம் கிடைத்துவிடும் என்று நினைப்பது தவறு. ஆந்திராவில் ஒரு ரசிகர் இறந்ததற்கு ஒரு நடிகரே கைது செய்யப்பட்டார். தமிழக அரசு இந்த வழக்கு விசாரணையை தொடர்ந்து நடத்தி இருந்தால் சட்டம் தன் கடமையைச் செய்திருக்கும்" என்றார்.
TN Speaker Appavu: ஜனநாயகன் படத்திற்கு பில்டப்...
தொடர்ந்து, ஜனநாயகன் திரைப்படத்திற்கு தணிக்கைச் சான்றிதழ் (Censor Certificate) வழங்குவதில் ஏற்பட்ட தாமதம் காரணமாக படத்தின் வெளியீடு தள்ளிப்போயுள்ளது. இதுகுறித்து பேசிய சபாநாயகர் அப்பாவு, "மத்திய அரசுதான் திரைப்படங்களுக்கு தணிக்கை சான்றிதழை வழங்குகிறது. அப்படியிருக்க, படம் வெளியாவதில் சிக்கல் இருப்பது போலவும், கடைசி படம் என்பதால் பில்டப் பண்ணுவதற்காக வரும், வராது, சான்றிதழ் கிடைக்கவில்லை என ரசிகர்கள், தொண்டர்கள் மத்தியில் ஒரு கொதிநிலையை உருவாக்குவதற்காகவும் பாஜகவும் விஜய்யும் இணைந்து செயல்படுவதாகத் தெரிகிறது" என சந்தேகத்தை எழுப்பினார்.
Jana Nayagan Movie Release Date: ஜனநாயகன் எப்போது ரிலீஸ்?
ஜனநாயகன் திரைப்படம் நாளை (ஜனவரி 9) உலகெங்கும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், படத்தை மீண்டும் மறு ஆய்வுக்குழுவுக்கு அனுப்பியிருக்கிறது, தணிக்கைக் குழு. இதனால், தணிக்கை சான்றிதழ் அளிக்கப்படுவதற்கு கால தாமதம் ஆகியுள்ளது. ஜனநாயகன் திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. ஒருவேளை ஜனவரி 10ஆம் தேதி அல்லது ஜனவரி 14ஆம் தேதி திரைப்படம் வெளியாக வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும் தொடர்ந்து பேசிய அப்பாவு "நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கும், பிரதமர் மோடிக்கும் பொருளாதாரம் பற்றி எதுவும் தெரியாது என பாஜகவைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணிய சுவாமி பலமுறை கூறியும் அவர் மீது ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. அதுபோன்று காங்கிரஸ் கட்சியில் பலர் கூட்டணி குறித்து பேசினாலும் தலைமை நல்ல முடிவு எடுப்பார்கள்" என தெரிவித்தார்.
