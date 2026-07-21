/விஜய் மாதிரி சைகை காட்ட எதிர்க்கட்சிகளுக்கு அனுமதி உண்டா? சபாநாயகர் விளக்கம்

Tamil Nadu Politics Latest News : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தலைவர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் இன்று (ஜூலை 21) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு அதன் முதல் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய இருக்கிறது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் குறித்த அறிவிப்பை சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் இன்று வெளியிட்டார். மேலும், விளாத்திகுளம் திமுக எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கைதாகி 15 நாட்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டது குறித்தும், அதிமுக கொறடா குறித்தும் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு அவர் பதிலளித்துள்ளார்.
பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் குறித்து, "2026-27ஆம் ஆண்டிற்கான திருத்திய நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும். ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி தமிழக நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படும். ஆகஸ்ட் 6ஆம் தேதி வேளாண்மை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும்
அதற்குப் பிறகு அலுவல் ஆய்வு குழு கூட்டம் கூடி, சட்டப்பேரவை எத்தனை நாட்கள் நடத்துவது என்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும். மானிய கோரிக்கைகளும் தொடர்ந்து நடத்தப்படும். இந்த சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரிலும் முழு நேரலை இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்த உள்ளோம்" என சபாநாயகர் தெரிவித்தார்.
எம்எல்ஏ மார்க்கண்டேயன் கைதுக்கு சபாநாயகரின் அனுமதி தேவையா என்ற கேள்விக்கு, "சட்டப்பேரவை தலைவரை கேட்டுவிட்டு தான் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் கைது செய்ய வேண்டும் என்ற விதி இல்லை. சட்டமன்ற உறுப்பினர் பேசிய பேச்சு தமிழக மக்களிடையே வருத்தத்தையும் கொந்தளிப்பையும் ஏற்படுத்தி உள்ளன. நியாயமாக நடக்கும் யாரும் இதை சரி என சொல்ல மாட்டார்கள்.
பேரவைத் தலைவர் முன் அனுமதியின்றி எவரையும் பேரவை அமைப்பு எல்லைக்குள் கைது செய்யக்கூடாது. வெளியே நடைபெறும் சம்பவங்களில் கைது செய்ய பேரவைத் தலைவரின் அனுமதி தேவையில்லை.
24 மணிநேரத்திற்கு மேல் காவலில் வைக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டால், நான் முறையாக மற்ற சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும். மார்க்கண்டேயன் கைது குறித்து தகவல் தெரிவிக்கப்படும்.
என்னுடைய கவனத்திற்கு வரும்பட்சத்தில் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கலாம்?, எந்த காலத்தில் எடுக்கலாம்? என்பது குறித்து நான் நிச்சயம் நடவடிக்கை எடுப்பேன். என்னிடம் எழுத்துப் பூர்வமாக புகார் சமர்ப்பிக்கப்பட்டால் சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்ட நிச்சயம் நடவடிக்கை எடுப்பேன்" என்றார்.
சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் சைகை காட்டியதில் எந்தத் தவறும் இல்லை. விதிகளுக்கு உட்பட்டுதான் நடந்திருக்கிறது. எதிர்க்கட்சியினர் சைகை காட்ட அனுமதி கேட்டால் என்ன செய்யப்போகிறார்கள் என்று எனக்கு தெரிந்திருந்தால், அனுமதி அளிப்பதா... வேண்டாமா...? என்பது குறித்து முடிவெடுப்பேன்.
அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் விவகாரத்தில் விசாரணை தொடர்கிறது. சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்து முதலமைச்சர் பதிலை கேட்க வேண்டும் என்பதை தான் முதலமைச்சர் கரூரில் பேசினார். அதிமுக கொறடா குறித்த அறிவிப்பு பேரவை கூடும்போது அறிவிக்கப்படும்.