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விஜய் மாதிரி சைகை காட்ட எதிர்க்கட்சிகளுக்கு அனுமதி உண்டா? சபாநாயகர் விளக்கம்

Tamil Nadu Politics Latest News : சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் சைகை காட்டியதில் எந்தத் தவறும் இல்லை என்றும்; எதிர்க்கட்சியினர் சைகை காட்ட அனுமதி கேட்டால் என்ன செய்யப்போகிறார்கள் என்று தெரிந்தால் அதற்கேற்ப முடிவெடுப்பேன் என சபாநாயகர் ஜே.சி.டி பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 21, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 03:57 PM IST
விஜய் மாதிரி சைகை காட்ட எதிர்க்கட்சிகளுக்கு அனுமதி உண்டா? சபாநாயகர் விளக்கம்
Image Credit: CM Vijay, Udhayanidhi Stalin | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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