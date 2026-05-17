/TN SSLC 10-ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள்.. வெளியான முக்கிய தகவல்

Tamil Nadu 10th Public Exam Result Latest Update: தமிழ்நாடு 10 ஆம் வகுப்பு தேர்வுகளுக்கான முடிவுகள் வெளியாகும் தேதி குறித்த தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
Tamil Nadu 10th Public Exam Result Latest Update: தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு மார்ச் 11 முதல் ஏப்ரல் 6 வரை 10 ஆம் வகுப்பு (SSLC) பொதுத் தேர்வுகள் மாநிலம் முழுவதும் விறுவிறுப்பாக நடத்தி முடிக்கப்பட்டன. தேர்வு முடிவடைந்து ஒரு மாதத்திற்கும் மேலாகிவிட்ட நிலையில், "ரிசல்ட் எப்போது வரும்?" என்ற எதிர்பார்ப்பு மாணவர்களிடையேயும், பெற்றோர்களிடையேயும் அதிகரித்து உள்ளது..
இந்தச் நிலையில், தமிழ்நாடு அரசுத் தேர்வுத்துறை (DGE, Tamil Nadu) பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை வரும் மே 20 ஆம் தேதிக்குள் வெளியிடத் திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
வழக்கம் போல் சென்னை அரசுத் தேர்வுத்துறை இயக்ககம் மூலம் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு நடத்தப்பட்டு, 10 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும். அதைத் தொடர்ந்து, மாணவர்கள் தங்களின் மதிப்பெண்களை இணையதளங்கள் வழியாக உடனே சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம்.
முடிவுகள் வெளியானவுடன் மாணவர்கள் தங்களின் 'பதிவு எண்' (Registration Number) மற்றும் 'பிறந்த தேதி' (Date of Birth) ஆகிய விபரங்களை உள்ளிட்டு தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
இது தவிர, மத்திய அரசின் DigiLocker (digilocker.gov.in) செயலி மூலமாகவும் மாணவர்கள் தங்களது மதிப்பெண் பட்டியலை எளிதாகப் பெற்றுக்கொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டில், 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் மே 16 அன்று வெளியிடப்பட்டன. அதில் ஒட்டுமொத்தமாக 93.8% மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த ஆண்டைப் போலவே இந்த ஆண்டும் தேர்ச்சி விகிதம் சிறப்பாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த ஆண்டில் நடைபெற்ற 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வின் தேர்ச்சி விகிதம் 93.8% ஆகும்.
மே 20 ஆம் தேதி வெளியாகும் தேர்வு முடிவுகளில் தங்களின் மதிப்பெண்ணில் அதிருப்தி உள்ள அல்லது குறைவான மதிப்பெண் எடுத்துள்ளதாகக் கருதும் மாணவர்களுக்கு மறுமதிப்பீடு (Re-evaluation) செய்ய வாய்ப்பு வழங்கப்படும். மேலும், தேர்ச்சியடையாத மாணவர்களுக்கான உடனடித் துணைத்தேர்வு (Supplementary Exam) தேதிகளும் ரிசல்ட் அன்றே அறிவிக்கப்படும் எனத் தெரிகிறது.
10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாத மாணவர்கள், தாங்கள் படித்த பள்ளியின் மூலம் மறுதேர்விற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகிய சில நாட்களுக்குப் பிறகு, இதற்கான விண்ணப்பப் படிவங்கள் பள்ளிகளில் வழங்கப்படும். மாணவர்கள் அந்தப் படிவத்தை சரியாக நிரப்பி, அரசு தேர்வுத்துறை நிர்ணயிக்கும் தேர்வுக் கட்டணத்துடன் பள்ளி தலைமையாசிரியரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
மாணவர்கள் தங்களின் தேர்வு முடிவுகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.