10 ஆம் வகுப்பு அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ், 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முக்கிய உத்தரவு

TN SSLC Marksheet 2025, TN HSC Exam Update : 2025ஆம் ஆண்டு 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதிய மாணவ, மாணவிகளுக்கான அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ் விநியோகம் குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ளது. 2025 மார்ச்/ஏப்ரல் மாதத்தில் 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுக்கு, செப்டம்பர் 3 ஆம் தேதியான புதன்கிழமை இன்று காலை 10:00 மணி முதல் அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் வழங்குவது தொடங்கியுள்ளது. பள்ளி மாணவர்கள் தாங்கள் படித்த பள்ளிகளிலேயே சான்றிதழ்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். தனித்தேர்வர்கள், தாங்கள் தேர்வு எழுதிய தேர்வு மையங்களில் சான்றிதழ்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட தனித்தேர்வர்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தனித்தேர்வர்களுக்கு அரசுத் தேர்வுகள் உதவி இயக்குநர் அலுவலகம் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. மார்ச் 2013 முதல் செப்டம்பர் 2018 வரையிலான காலகட்டத்தில் 10ஆம் வகுப்பு தனித்தேர்வு எழுதிய மாணவர்களின் மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள், பெறப்படாமல் அலுவலகத்தில் உள்ளன. இந்த சான்றிதழ்களை விரைவில் அழிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதுவே சான்றிதழ்களைப் பெறுவதற்கான இறுதி வாய்ப்பு ஆகும். சம்பந்தப்பட்ட தனித்தேர்வர்கள் தங்கள் தேர்வுக்கான ஆவணங்களுடன், செப்டம்பர் 8, 2025-க்குள் காஞ்சிபுரம், அரசுத் தேர்வுகள் உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் சான்றிதழ்களைப் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
முகவரி: அரசுத் தேர்வுகள் உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், (அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி வளாகம்), நசரத்பேட்டை, செங்கல்பட்டு-காஞ்சிபுரம் பிரதான சாலை, காஞ்சிபுரம் - 631 501. தொலைபேசி எண்: 044-29895700.
குறிப்பிட்ட தேதிக்குள் சான்றிதழ்களைப் பெறத் தவறினால், அவை அழிக்கப்பட்டுவிடும். அதன் பிறகு சான்றிதழ் தேவைப்பட்டால், இரண்டாம் படி சான்றிதழுக்கான கட்டணத்தைச் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.
2025-2026 ஆம் கல்வியாண்டுக்கான புதிய தேர்வு மையங்கள்: பள்ளிக் கல்வித் துறை முக்கிய அறிவிப்பு
தமிழ்நாடு அரசின் பள்ளிக் கல்வித் துறையின் கீழ், அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககம் 2025-2026 ஆம் ஆண்டுக்கான பொதுத் தேர்வுகள் தொடர்பாக ஒரு முக்கிய சுற்றறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. 2025-2026 ஆம் கல்வியாண்டில் நடைபெற உள்ள 10ஆம் வகுப்பு, 11ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளுக்கான புதிய தேர்வு மையங்களை அமைப்பது தொடர்பான கருத்துருக்களை அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களும் அனுப்புமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
புதிய தேர்வு மையங்களுக்கான வழிகாட்டுதல்கள்:
கண்டிப்பான நிபந்தனைகள்: ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் உள்ள பள்ளிகள், புதிய தேர்வு மையங்களுக்கான கருத்துருக்களைத் தயாரிக்கும்போது, அரசு உத்தரவுகளில் உள்ள நிபந்தனைகளைத் தவறாமல் பின்பற்ற வேண்டும்.
தேர்வுக்குத் தகுதியான பள்ளிகள்: 2025ஆம் ஆண்டு பொதுத் தேர்வுக்கான மையங்களாக செயல்பட விரும்பும் பள்ளிகள், விண்ணப்பப் படிவங்களை முழுமையாகப் பூர்த்தி செய்து, மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலரிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
தகுதியற்ற பள்ளிகள்: ஏற்கனவே தேர்வு மையமாக செயல்படும் பள்ளிகள், 2025-2026 ஆம் ஆண்டுக்கான தேர்வு மையப் பணியிலிருந்து விடுவிக்க விரும்பினால், "இல்லை" என்று குறிப்பிட்டு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இது குறித்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அரசு உத்தரவு அவசியம்: அரசு உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகள் இல்லாத பள்ளிகள், தேர்வு மையமாக செயல்பட அனுமதி கிடையாது.
கிராமப்புறப் பள்ளிகளுக்கு முக்கியத்துவம்: கிராமப்புற மாணவர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, புதிய அரசு உயர்நிலைப் பள்ளிகளை 10ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மையங்களாக மாற்றுவதற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
காலக்கெடு:
புதிய தேர்வு மையங்களுக்கான கருத்துருக்களை, தேவையான ஆவணங்களுடன், செப்டம்பர் 15, 2025 அன்று காலை 10:30 மணிக்குள் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள அரசுத் தேர்வுகள் இயக்ககத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த காலக்கெடுவை தவறாமல் பின்பற்றும்படி அனைத்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களும் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
