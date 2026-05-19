/TN SSLC Result Name Wise 2026: ரோல் நம்பர், பிறந்த தேதி இல்லாமல் ரிசல்ட் பார்ப்பது எப்படி? முழு விவரம்!

How To Check 10th Result Without Roll Number: தமிழ்நாடு 10 ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் நாளை வெளியாக உள்ள நிலையில், மாணவர்கள் தங்களின் ரோல் நம்பர், பிறந்த தேதியை பயன்படுத்தாமல் பெயரை மட்டும் வைத்து எப்படி ரிசல்ட் பார்ப்பது என்பதை இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழகத்தில் இந்த ஆண்டு 10 ம் வகுப்பு (SSLC) பொதுத்தேர்வு எழுதிய மாணவர்களின் நீண்ட நாள் காத்திருப்பு முடிவுக்கு வரவுள்ளது. திட்டமிட்டபடி நாளை (மே 20) காலை 9:30 மணிக்கு அரசுத் தேர்வுத்துறை இயக்ககம் தேர்வு முடிவுகளை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடுகிறது. வழக்கமாக மாணவர்கள் தங்களின் தேர்வு முடிவுகளைப் பார்க்க 'பதிவு எண்' (Registration Number) மற்றும் 'பிறந்த தேதி' (Date of Birth) ஆகியவற்றை உள்ளிட வேண்டும். ஆனால், சில சமயங்களில் ஹால் டிக்கெட்டை தொலைத்தவர்கள் அல்லது ரோல் நம்பரை மறந்தவர்கள், தங்களின் பெயரை மட்டுமே வைத்து எப்படி ரிசல்ட் பார்ப்பது என்று தேடுவது வழக்கம்.
இந்த நிலையில், பெயர் மூலம் (Name Wise) தேர்வு முடிவுகளை அறிந்துகொள்வது எப்படி, என்பதை இங்கு விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
முதலில் மாணவர்கள் ஒரு முக்கிய விஷயத்தைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். தமிழக அரசின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களான tnresults.nic.in மற்றும் dge.tn.gov.in ஆகியவற்றில் பாதுகாப்பு மற்றும் மாணவர்களின் தனியுரிமை காரணங்களுக்காகப் பெயரை மட்டும் வைத்து ரிசல்ட் பார்க்கும் வசதி நேரடியாக வழங்கப்படுவதில்லை. ஒரே பெயரில் பல மாணவர்கள் இருப்பதால் இந்த நடைமுறை அரசுத் தளங்களில் தவிர்க்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், IndiaResults போன்ற சில தனியார் கல்வி இணையதளங்கள், தேர்வு முடிவுகள் வெளியான சில மணி நேரங்களுக்குப் பிறகு, மாணவர்களின் வசதிக்காக 'Name Wise Search' வசதியைத் தற்காலிகமாக வழங்குவதுண்டு.
பள்ளி மூலம் அறிதல்: மாணவர்கள் தாங்கள் படித்த பள்ளிக்கு நேரடியாக சென்றோ அல்லது ஆசிரியர்களை தொடர்புகொண்டோ தங்களின் தற்காலிக மதிப்பெண் பட்டியலை (Provisional Mark Sheet) மிக எளிதாகப் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். பள்ளி லாகின் மூலம் அனைத்து மாணவர்களின் முடிவுகளும் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு உடனே கிடைத்துவிடும்.
SMS வசதி: தேர்வு எழுத விண்ணப்பிக்கும் போது பள்ளியில் பதிவு செய்யப்பட்ட மாணவர்களின் பெற்றோரின் மொபைல் எண்களுக்கு, தேர்வுத் துறை சார்பாக மதிப்பெண்களுடன் கூடிய குறுஞ்செய்தி நேரடியாகவே அனுப்பி வைக்கப்படும்.
டிஜிலாக்கர் (DigiLocker): மத்திய அரசின் 'DigiLocker' செயலி அல்லது இணையதளத்தில் உங்கள் ஆதார் விவரங்களை வைத்து லாகின் செய்து, 'Class X Marksheet' பிரிவில் பள்ளியின் பெயரைத் தேர்ந்தெடுத்து உங்களுடைய சான்றிதழைத் தேடி டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம்.