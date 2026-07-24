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தமிழ்நாட்டில் 10 ஆண்டுகளில் இல்லாத வறட்சி! அணைகளில் தண்ணீர் வத்திப்போச்சு..

TN Drought : தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் வழங்கும் அணைகள் வறண்டு காணப்படுவதால், இங்கு வறட்சி பாதிக்கும் அபாயம் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jul 24, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:48 AM IST
தமிழ்நாட்டில் 10 ஆண்டுகளில் இல்லாத வறட்சி! அணைகளில் தண்ணீர் வத்திப்போச்சு..
Image Credit: TN Drought | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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