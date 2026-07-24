/தமிழ்நாட்டில் 10 ஆண்டுகளில் இல்லாத வறட்சி! அணைகளில் தண்ணீர் வத்திப்போச்சு..

TN Drought : தமிழ்நாட்டின் நீர்வளத்துறை பராமரிப்பில், சுமார் 90 அணைகள், 14 ஆயிரத்து 141 பாசன ஏரிகள் இருக்கின்றன. தென்மேற்கு பருவமழையானது, தமிழ்நாடு மட்டுமன்றி அண்டை மாநிலங்களிலும் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. இங்குள்ள அணைகள், பாசன ஏரிகள் நிரம்பாமலேயே இருக்கின்றன.
தமிழ்நாட்டின் நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் ஏரிகளிலும் அணைகளிலும் இருக்கும் தண்ணீர் குறைந்து காணப்படுவதால், 10 ஆண்டுகளில் இல்லாத வறட்சி நிலவும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போதைய நிலைமைப்படி, சுமார் 71.2 டி.எம்.சி அளவு தண்ணீர் இருப்பே இருக்கிறதாம். 14 ஆயிரத்து 141 ஏரிகளில், ஏற்கனவே 3,483 ஏரிகளில் தண்ணீர் இல்லாமல் வறண்டு போயுள்ளனவாம். இதில், 6,127 ஏரிகளில் சொற்ப அளவு தண்ணீரே இருப்பதால், அவியும் வறண்டு போகும் நிலையில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
இந்த ஆண்டை பொறுத்தவரை, தென்மேற்கு பருவமழையானது தமிழ்நாட்டில் குறைவான அளவிலேயே பெய்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டின் அண்டை மாநிலங்களான கேரளா, கர்நாடகாவிலும் பருவமழை குறைவான அளவிலேயே பெய்திருக்கிறது. இதனால்தான், இந்த ஆண்டு மேட்டூர் அணை, குறிப்பிட்ட நாளான ஜூன் 12ஆம் தேதி திறக்க முடியாமல் போனது. இதனால் டெல்டா மாவட்டங்களில் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் விவசாயிகள் பலரும் அடுத்து என்ன செய்யப்போகிறோமோ என்று கவலையில் உள்ளனர். அதே சமயத்தில் கர்நாடகாவிலும் பருவ மழை குறைவு என்பதால், காவிரி நீர் திறந்து விட முடியாத நிலைக்கு கர்நாடக அரசும் தள்ளப்படுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் வழக்கமாக பருவமழை தொடங்கும் காலமாக அக்டோபர் மாதம் இருக்கிறது. இந்த மாதத்தின் இறுதியில்தான் எப்போதும் பருவமழை தொடங்கும். இதற்கு இன்னும் 3 மாதங்கள் இருக்கிறது. அதுவரை இருக்கும் நீரை வைத்து சமாளிப்பது சிரமம் என்று நீர்வளத்துறை தெரிவிக்கிறது. அதே சமயத்தில், வடக்கிழக்கு பருவமழை அதிகம் பெய்யுமா? குறைந்தளவு பெய்யுமா? என்பதும் தெரியாமல் இருக்கிறது. இதனால், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு தமிழ்நாட்டில் வறட்சி ஏற்படும் அபாயம் இருப்பதாக நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
கடந்த 2016-17ஆம் ஆண்டுகளில், வடக்கிழக்கு பருவமழை பெரிதாக பெய்யவில்லை. இதனால், அந்த குறிப்பிட்ட ஆண்டில், 140 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு கடும் வறட்சி ஏற்பட்டது. இதனால் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலவியது.
எல் நினோ பாதிப்பு தமிழ்நாட்டில் பெரிதாக எதிரொலித்திருக்கிறது. இந்த காலநிலை மாற்றத்தால் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய மாவட்டங்களான அரியலூர், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, தர்மௌரி, நாமக்கல், பெரம்பலூர், நீலகிரி, திருச்சி, திருப்பத்தூர், வேலூர், விருதுநகர், உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வறட்சி ஏற்படலாம் என்று மத்திய அரசு எச்சரித்திருந்தது. இதற்கு ஏற்றவாறு, இங்கிருக்கும் அணைகள் மற்றும் பாசன ஏரிகளில் நீர் இருப்பு குறைந்து கொண்டே வருகிறது.
காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது அணை கட்டும் திட்டத்தில் கர்நாடகா தொடர்ந்து உறுதியாக உள்ளது. இந்தத் திட்டத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. தமிழக சட்டப்பேரவையிலும், மேகதாது அணைத் திட்டத்துக்கு எதிராகவும், புதிய நடுவர் மன்றம் அமைக்க வேண்டும் என்றும் முதல்வர் விஜய் தீர்மானம் கொண்டுவந்தார்.
அந்தத் தீர்மானம் சட்டப்பேரவையில் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.
கர்நாடகா முதல்வருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கான கோரிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு முன்வைத்திருந்த நிலையில், இதனை ஏற்று பெங்களூருவில் ஆகஸ்ட் 3-ந் தேதி பேச்சுவார்த்தை நடத்த வருமாறு தமிழக முதல்வர் விஜய்க்கு கர்நாடக முதல்வர் DK சிவகுமார் அழைப்பு விடுத்துள்ளார். அதே நேரத்தில் தமிழக முதல்வர் விஜய்யின் அலுவலகம், DK சிவகுமாரின் அழைப்பை ஏற்றுக் கொண்டதா? என்பது உறுதியாகத் தெரியவில்லை.
காவிரி பிரச்சினையில் முதல்வர்கள் நேரடியாக பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது இது முதல் முறை அல்ல. 1997-ஆம் ஆண்டு, அப்போதைய தமிழக முதல்வர் கலைஞர் கருணாநிதியும், கர்நாடக முதல்வர் ஜே.எச். பட்டீலும் சென்னையில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.ஆனால், உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை. 2012-ஆம் ஆண்டு, தமிழக முதல்வராக இருந்த ஜெயலலிதா, பெங்களூருவில் கர்நாடக முதல்வர் ஜெகதீஷ் ஷெட்டருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். அந்த முயற்சியும் தீர்வை எட்டவில்லை.
2018-ஆம் ஆண்டு, எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான தமிழக அரசு, கர்நாடக அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த முயன்றது. ஆனால் அது நடைபெறவில்லை. 2021 முதல் 2026 வரை, மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான ஆட்சிக் காலத்தில் நேரடி முதல்வர் மட்டப் பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறவில்லை. சட்டரீதியான நடவடிக்கைகள் மற்றும் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் மூலமாகவே தமிழ்நாடு தனது உரிமையை வலியுறுத்தியது.
தற்போது, முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான ஆட்சியில், கர்நாடகாவுடன் மீண்டும் நேரடிப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது. இந்தச் சந்திப்பு நடைபெறுமா? நடைபெற்றால், தமிழ்நாட்டுக்கான காவிரி நீர் திறப்பில் முன்னேற்றம் ஏற்படுமா? மேகதாது அணை விவகாரத்திலும் புதிய தீர்வு கிடைக்குமா? இந்தக் கேள்விகளுக்கான பதில், வரும் நாட்களில் தெரியவரும்.