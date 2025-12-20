தொழிலாளர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு! அமைப்புசாரா நல வாரியத்தில் பதிவு செய்யவும்

Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு அமைப்புசாரா நல வாரியத்தில் தொழிலாளர்கள் டிசம்பர் 31 ஆம் தேதிக்குள் பதிவு செய்ய வேண்டும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று கூட விண்ணப்பிக்கலாம். இதுகுறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்வோம். அமைப்புச்சாரா தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்களுக்கென தனி வாரியம் ஏற்படுத்தப்பட்டு, தமிழ்நாடு உடலுழைப்புத் தொழிலாளர்கள் மற்றும் இதர 19 நலவாரியங்கள் என மொத்தம் 20 நலவாரியங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும், கட்டுமானத் தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்கள் பயன்பெறும் பொருட்டு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நலவாரியம் ஏற்படுத்தி செயல்படுத்தி வருகிறது.
அதன்படி, தமிழ்நாடு கட்டுமானத் தொழிலாளர்கள் நலவாரியம், தமிழ்நாடு உடலுழைப்புத் தொழிலாளர்கள் நலவாரியம், தமிழ்நாடு அமைப்புச்சாரா ஓட்டுநர்கள் மற்றும் தானியங்கி மோட்டார் வாகனங்கள் பழுதுபார்க்கும் தொழிலாளர்கள் நலவாரியம், தமிழ்நாடு சலவைத் தொழிலாளர்கள் நலவாரியம், தமிழ்நாடு முடிதிருத்துவோர் நலவாரியம், தமிழ்நாடு தையல் தொழிலாளர்கள் நலவாரியம், தமிழ்நாடு கைவினைத் தொழிலாளர்கள் நலவாரியம், தமிழ்நாடு பனைமரத் தொழிலாளர்கள் நலவாரியம், தமிழ்நாடு கைத்தறி மற்றும் கைத்தறிப்பட்டு நெய்யும் தொழிலாளர்கள் நலவாரியம் செயல்படுகின்றன.
இதேபோல், தமிழ்நாடு காலணி, தோல்பொருட்கள் தொழிலாளர்கள் நலவாரியம் (உற்பத்தி மற்றும் தோல்பதனிடும்), தமிழ்நாடு ஓவியர் நலவாரியம், தமிழ்நாடு பொற்கொல்லர் நலவாரியம், தமிழ்நாடு மண்பாண்டத் தொழிலாளர்கள் நலவாரியம், தமிழ்நாடு வீட்டுப்பணியாளர்கள் நலவாரியம், தமிழ்நாடு விசைத்தறி நெசவாளர்கள் நலவாரியம், தமிழ்நாடு பாதையோர வணிகர்கள் மற்றும் கடைகள் மற்றும் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் நலவாரியம், தமிழ்நாடு சமையல் தொழிலாளர்கள் நலவாரியம், தமிழ்நாடு தீப்பெட்டி தொழிலாளர்கள் நலவாரியம், தமிழ்நாடு உப்பளத் தொழிலாளர்கள் நலவாரியம், தமிழ்நாடு கிக் தொழிலாளர்கள் நலவாரியம் என தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத்துறை சார்பில் மொத்தம் 20 நலவாரியங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
அமைப்புச்சாரா தொழிலாளர் நலவாரியங்களில் பதிவு செய்தல், பதிவு புதுப்பித்தல், கேட்பு மனுக்கள் மீது உதவித்தொகை வழங்குதல், நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்குதல் போன்ற பணிகள் தொழிலாளர் நலத்துறை மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நல வாரியங்களில் பதிவு செய்வதற்கு ஆதார் எண் இணைக்கப்பட்ட அலைபேசி எண், ஆதார் அட்டை, குடும்ப அட்டை, வயதிற்கான ஆவணம் (பள்ளி சான்று, ஓட்டுநர் உரிமம், வாக்காளர் அட்டை), தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கி கணக்கு புத்தகம் கடவுச்சீட்டு அளவு புகைப்படம், குடும்ப உறுப்பினர்களின் விவரங்கள் மற்றும் பணிச்சான்று (கிராம நிர்வாக அலுவலர் /பதிவு பெற்ற தொழிற்சங்க நிர்வாகி /பதிவு பெற்ற ஒப்பந்ததாரர்/ வேலையளிப்பவர் / தொழிலாளர் உதவி ஆய்வாளர் ஆகியோரிடமிருந்து பெறலாம்) ஆகியவற்றை சமர்ப்பித்து பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
மேலும் நலவாரியங்களில் பதிவு செய்யும் அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்கள் வாரிசுதாரர்கள் கல்வி, திருமணம், மகப்பேறு, ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியம், இயற்கை மரணம், விபத்து மரணம், பதிவு பெற்ற மற்றும் பதிவு பெறாத கட்டுமானத் தொழிலாளர்களுக்கு பணியிடத்து விபத்து மரண நிவாரண உதவித்தொகை ரூபாய் ஐந்து இலட்சம், கண்கண்ணாடி உதவித்தொகை, வீட்டுவசதி திட்டம், பெண் மற்றும் திருநங்கை ஓட்டுநர்களுக்கு ஆட்டோ(அ) டாக்ஸி வாங்குவதற்கு ஒரு இலட்சம் மானியம் வழங்கும் திட்டம் போன்ற நலத்திட்டங்களை பெற்று பயன்பெற இயலும். பணிச்சான்றினை www.tnuwwb.tn.gov.in என்ற இணையதள பக்கத்தில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வடிவத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
