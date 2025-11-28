உறவினர் பெயர் கட்டாயமில்லை: வாக்காளர் பட்டியலில் பெயரைச் சேர்க்க இன்னும் ஒரு வாரம் மட்டுமே அவகாசம்!

Last Date For Voter Form Submission TN: தமிழக வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம்: எஸ்ஐஆர் (Special Intensive Revision) படிவத்தில் உறவினரின் பெயர் கட்டாயமில்லை என்றும், உங்களுக்கு தெரிந்த விவரங்களை பூர்த்தி செய்து தந்தாலும் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இடம் பெறும் என்று தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் ( Chief Electoral Officer Archana Patnaik) தெரிவித்துள்ளார். வாக்காளர் பட்டியலில் (Voter List) பெயர் சேர்க்க இன்னும் ஒரு வாரம் மட்டுமே உள்ள நிலையில், தமிழக தேர்தல் ஆணையம் (Tamil Nadu State Election Commission) என்ன கூறியுள்ளது என்பதைக் குறித்தது பார்ப்போம்.
தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் என்ன கூறினார்?
தற்போது தமிழகத்தில் 2025 வாக்காளர் பட்டியலை புதுப்பிப்பதற்கான பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா கூறுகையில், "எஸ்ஐஆர் (Special Intensive Revision) படிவங்களில் உறவினரின் பெயர் கட்டாயமில்லை. வாக்காளர் பட்டியலில் ஒருவரின் பெயர் இடம் பெறுவதற்கு, அவருடைய தெரிந்த விவரங்களை (பெயர், மொபைல் நம்பர், சட்டமன்ற தொகுதி போன்றவை) பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிப்பது போதும். மேலும் 6.41 கோடி வாக்காளர்களில் 6.23 கோடி பேருக்கு மட்டும் படிவங்கள் வினியோகம் செய்யப்பட்டு உள்ளது. ஆனால் இதுவரை 30% முதல் 40% வரை மட்டுமே படிவங்கள் திரும்பி சமர்ப்பிக்கப்பட்டு உள்ளன. எனவே, இன்னும் ஒரு வார காலம் மட்டுமே மீதுள்ளதால், அனைவரும் தங்களுடைய படிவங்களை பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் உள்ளது.
இதன்மூலம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் ஓட்டு பதிவு செய்யும் வாய்ப்பு உறுதி செய்யப்படும். வரைவு பட்டியல் அடுத்த மாதம் வெளியிடப்படும், அதன்பின் கிரைம்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்ஷன் செயல்முறை மூலம் பெயர் சேர்க்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் தேர்தல் ஆணையம் பொதுமக்களுக்கு இதனை அவசரமாக செய்துகொள்ள வேண்டுமென வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
TN SIR முக்கிய அம்சங்கள்:
உறவினர் பெயர் கட்டாயமில்லை: தமிழக தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா அவர்களின் அறிவிப்பின்படி, எஸ்ஐஆர் (Special Intensive Revision) படிவங்களில் உறவினரின் பெயரை குறிப்பிடுவது கட்டாயமில்லை. தெரிந்த அடிப்படை விவரங்களை (பெயர், மொபைல் எண், சட்டமன்றத் தொகுதி போன்றவை) பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பித்தால் போதுமானது.
காலக்கெடு நெருங்குகிறது: விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க இன்னும் ஒரு வாரம் மட்டுமே எஞ்சியுள்ளது.
குறைந்த சமர்ப்பிப்பு: 6.23 கோடி பேருக்கு படிவங்கள் வழங்கப்பட்ட நிலையில், இதுவரை 30% முதல் 40% மட்டுமே திரும்பச் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
வாய்ப்பைப் பயன்படுத்துங்கள்: 2002 மற்றும் 2005 வாக்காளர் பட்டியல்களில் பெயர் விடுபட்டவர்கள் இப்போது விண்ணப்பித்து, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் வாக்களிக்கத் தங்களது பெயரை உறுதி செய்துகொள்ளலாம்.
பொதுமக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? அறிவுரைகள்:
தாமதிக்க வேண்டாம்: விரைவாகப் படிவங்களைப் பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்க வேண்டும். காலம் முடிந்த பிறகு பெயர் சேர்க்கும் வாய்ப்பு குறைவாக இருக்கும்.
அடிப்படை விவரங்களைப் பூர்த்தி செய்யவும்: உறவினரின் பெயர் தெரியாவிட்டால் கவலைப்படாமல், உங்களது பெயர், மொபைல் எண் மற்றும் பிற அடிப்படை விவரங்களைப் பூர்த்தி செய்யுங்கள்.
தேர்தல் ஆணையம் வேண்டுகோள்: ஒரு முழுமையான மற்றும் துல்லியமான வாக்காளர் பட்டியலை உருவாக்குவது, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலைச் சிறப்பாக நடத்துவதற்கான அடிப்படை என்பதால், பொது மக்கள் அனைவரும் பொறுப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என்று அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் தேர்தல் ஆணையம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளன.
முக்கிய குறிப்பு:
பொதுமக்கள் உறவினரின் பெயரை தவிர்த்து, தங்களுடைய அடிப்படை விவரங்களை மட்டும் பூர்த்தி செய்தால் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்கப்படும். இது பொதுமக்களுக்கு படிவம் பூர்த்தி செய்வதில் சற்று சிரமத்தை குறைக்கும். பொதுமக்கள் தாமதிக்காமல் படிவங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பதில் எல்லா தரப்பினரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.
