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கொட்டப்போகும் மழை.. அடுத்த நாட்களுக்கு கனமழை அலர்.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் இன்று சென்னை, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மவாட்டங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. எனவே, அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Sep 09, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:02 AM IST
கொட்டப்போகும் மழை.. அடுத்த நாட்களுக்கு கனமழை அலர்.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்
Image Credit: Tamil Nadu Weather Update

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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கொட்டப்போகும் மழை.. அடுத்த நாட்களுக்கு கனமழை அலர்.. லேட்டஸ்ட் வானிலை அப்டேட்
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