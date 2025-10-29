அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு வானிலை எப்படி? தமிழகத்தில் எங்கெல்லாம் மழை பெய்யும் - வெதர்மேன் அப்டேட்!

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னதாக வடங்க கடலில் மோந்த புயல் உருவானது. இந்த புயல் காரணமாக தமிழ்நாடு, ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசா மாநிலங்களின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டிதீர்த்தது. தமிழ்நாட்டில் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து மழையானது பெய்த வண்ணம் இருந்தது.
இந்த சூழலில், நேற்று இரவு (அக்டோபர் 28) மோந்தா புயல் ஆந்திரா வழியாக கரையை கடந்தது. ஆந்திரா மாநிலத்தில் இதனால் பலத்த காற்றுடன் கூறிய மழை பெய்ததால் ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் சேதமடைந்தன. தமிழகத்தில் புயலால் பாதிப்பு இல்லையென்றாலும், மழை தொடர்ந்து பெய்ததால், நேற்றைய தினம் பள்ளிகளுக்கு சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இன்று காலை இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் வகையில் கிட்டத்தட்ட 10 நாட்கள் கழித்து சூரிய ஒளி பூமியில் பட்டுள்ளது. தற்போது தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது சமூக வலைத்தளத்தில் வானிலை தொடர்பான சில தகவல்களை பகிர்ந்திருக்கிறார். அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், மோந்தா புயல் காக்கிநாடா - மச்சிலிப்பட்டினம் இடையே கரையை கடந்துள்ளது. இது படிப்படியாக வலுவிழுக்கும்.
மாணவர்கள் அடுத்த இரண்டு வாரத்திற்கு மழை விடுமுறைக்காக காத்திருக்க வேண்டாம். வீடுகளில் துணைகளை காயப்போட தயாராகலாம் என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இன்று (அக்டோபர் 29) வால்பாறை, நீலகிரி மேற்குப் பகுதிகளான பந்தலூர் - அவலாஞ்சி, கன்னியாகுமரி மலைத்தொடர்களுக்கு அருகில், தேனி பகுதிகள் மலைத்தொடர்களுக்கு அருகில், திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, தஞ்சாவூர், பாண்டிச்சேரி, திருவாரூர், நாகப்பட்டிணம் மற்றும் கடலூர் ஆகிய பகுதிகள் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் கூறுவதை வைத்து பார்க்கையில், அடுத்த சில நாட்களுக்கு சென்னையில் மழைக்கு வாய்ப்பு இல்லாதது போல் தெரிகிறது.
