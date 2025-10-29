English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு வானிலை எப்படி? தமிழகத்தில் எங்கெல்லாம் மழை பெய்யும் - வெதர்மேன் அப்டேட்!

அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு வானிலை எப்படி? தமிழகத்தில் எங்கெல்லாம் மழை பெய்யும் - வெதர்மேன் அப்டேட்!

Tn Weather Update: மோந்தா புயல் நேற்று இரவு கரையை கடந்த நிலையில், அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு மழை எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் அப்டேட் கொடுத்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 29, 2025, 10:55 AM IST

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Shutdown
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 8 ராசிகளுக்கு ஒளிமயமான எதிர்காலம், செழிக்க வைப்பார் செவ்வாய்
camera icon10
Mars Transit
செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 8 ராசிகளுக்கு ஒளிமயமான எதிர்காலம், செழிக்க வைப்பார் செவ்வாய்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
தீபாவளி ரிலீஸ்: அதிக வசூல் அடித்த டாப் 10 படங்கள்.. முதல் இடத்தில் விஜய், ரஜினிலாம் இல்லை!
camera icon11
Diwali highest collection
தீபாவளி ரிலீஸ்: அதிக வசூல் அடித்த டாப் 10 படங்கள்.. முதல் இடத்தில் விஜய், ரஜினிலாம் இல்லை!
அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு வானிலை எப்படி? தமிழகத்தில் எங்கெல்லாம் மழை பெய்யும் - வெதர்மேன் அப்டேட்!

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னதாக வடங்க கடலில் மோந்த புயல் உருவானது. இந்த புயல் காரணமாக தமிழ்நாடு, ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசா மாநிலங்களின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை கொட்டிதீர்த்தது. தமிழ்நாட்டில் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து மழையானது பெய்த வண்ணம் இருந்தது. 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த சூழலில், நேற்று இரவு (அக்டோபர் 28) மோந்தா புயல் ஆந்திரா வழியாக கரையை கடந்தது. ஆந்திரா மாநிலத்தில் இதனால் பலத்த காற்றுடன் கூறிய மழை பெய்ததால் ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் சேதமடைந்தன. தமிழகத்தில் புயலால் பாதிப்பு இல்லையென்றாலும், மழை தொடர்ந்து பெய்ததால், நேற்றைய தினம் பள்ளிகளுக்கு சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது. 

இந்த நிலையில், இன்று காலை இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் வகையில் கிட்டத்தட்ட 10 நாட்கள் கழித்து சூரிய ஒளி பூமியில் பட்டுள்ளது. தற்போது தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தனது சமூக வலைத்தளத்தில் வானிலை தொடர்பான சில தகவல்களை பகிர்ந்திருக்கிறார். அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், மோந்தா புயல் காக்கிநாடா - மச்சிலிப்பட்டினம் இடையே கரையை கடந்துள்ளது. இது படிப்படியாக வலுவிழுக்கும். 

மாணவர்கள் அடுத்த இரண்டு வாரத்திற்கு மழை விடுமுறைக்காக காத்திருக்க வேண்டாம். வீடுகளில் துணைகளை காயப்போட தயாராகலாம் என்று தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இன்று (அக்டோபர் 29) வால்பாறை, நீலகிரி மேற்குப் பகுதிகளான பந்தலூர் - அவலாஞ்சி, கன்னியாகுமரி மலைத்தொடர்களுக்கு அருகில், தேனி பகுதிகள் மலைத்தொடர்களுக்கு அருகில், திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, தஞ்சாவூர், பாண்டிச்சேரி, திருவாரூர், நாகப்பட்டிணம் மற்றும் கடலூர் ஆகிய பகுதிகள் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என தெரிவித்துள்ளார். 

தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் கூறுவதை வைத்து பார்க்கையில், அடுத்த சில நாட்களுக்கு சென்னையில் மழைக்கு வாய்ப்பு இல்லாதது போல் தெரிகிறது. 

மேலும் படிக்க: கரூர் சம்பவம்: விஜய் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டாரா? முழு விவரம்!

மேலும் படிக்க: நேற்று கரூர் மக்களுக்கு அறுதல் கூறிய விஜய்.. இன்று திமுகவுக்கு எதிராக அறிக்கை!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
TN Weather UpdateRain AlertChennai weatherMontha cyclone

Trending News