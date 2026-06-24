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இடி, மின்னலுடன் வெளுக்கப்போகுது.. இன்று எங்கெல்லாம் கனமழை? வானிலை அப்டேட்

Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யக் கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இன்றைய (ஜூன் 24) வானிலை பொறுத்தவரை, தமிழகத்தில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 24, 2026, 06:33 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:35 AM IST
இடி, மின்னலுடன் வெளுக்கப்போகுது.. இன்று எங்கெல்லாம் கனமழை? வானிலை அப்டேட்
Image Credit: Tamil Nadu Weather Latest Update

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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