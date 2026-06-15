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தமிழகத்தில் ஜூன் 18 வரை மழை நீடிக்கும்.. தேனி, மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!

Tamil Nadu Weather Update: மேற்கு திசை காற்று வேக மாறுபாடு காரணமாக, தமிழகத்தில் ஜூன் 15 முதல் 21 வரை பரவலாக லேசானது முதல் மிதமான மழையும், தேனி, மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 15, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:03 PM IST
தமிழகத்தில் ஜூன் 18 வரை மழை நீடிக்கும்.. தேனி, மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!
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About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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