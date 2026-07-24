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வெயில் பொளக்கும்! 8 மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை உயரும்.. வானிலை மையம் அலர்ட்!

TN Heatwave Alert: தமிழகத்தில் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு 8 மாவட்டங்களில்  2-4 டிகிரி செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாக வெப்பநிலை இருக்கும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், தமிழகத்தில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 24, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 05:04 PM IST
வெயில் பொளக்கும்! 8 மாவட்டங்களில் வெப்பநிலை உயரும்.. வானிலை மையம் அலர்ட்!
Image Credit: TN Heatwave Alert

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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