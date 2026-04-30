நெல்லை டூ சென்னை.. இன்று முதல் வெளுக்கும் கனமழை.. வெதர்மேன் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

Tamil Nadu Weatherman Latest Update: தமிழகத்தில் கோடை வெயிலி சுட்டெரித்து வருகிறது. இன்னும் சில நாட்களில் அக்னி நட்சத்திரமும் தொடங்க உள்ளது. இதனால், இன்னும் வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருக்கும். பிப்ரவரி மாதம் முதலே தமிழகத்தில் கடும் வெயில் இருந்து வருகிறது. காலை முதல் மாலை வரை வெயிலின் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதால், மக்களால் வெளியே கூட செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், கோடை மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் கூறி வருகிறது.
மே முதல் கோடை மழை ஆரம்பம்
இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு வெதர்மேன் அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து முக்கிய தகவலை பகிர்ந்துள்ளார். தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் அடுத்த சில தினங்களுக்கு மழை பெய்யக் கூடும் என தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் கூறுகையில், தமிழகத்தின் மற்ற பகுதிகளில் மழை பெய்து வரும் நிலையில், சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மே 1ஆம் தேதி முதல் மே 4ஆம் தேதி வரை கடும் வெப்பம் நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மே மாதத்தின் இரண்டாம் வாரத்தில் வெப்பநிலை இயல்பை விடக் குறைவாக இருக்கும். இன்று முதல் தமிழகத்தின் உள், மேற்கு மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் பரவலாக இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பெங்களூருவிலும் மழை பெய்கிறது. இது வெப்பத்தை குறைக்கும். வட தமிழகத்தில் வேலூர், ராணிப்பேட்டை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், சென்னை ஆகிய பகுதிகளில் மே 1ஆம் தேதி முதல் மே 5ஆம் தேதி வெப்பநிலை உச்சத்தில் இருக்கும்.
பின்னர், அது படிப்படியாக குறையும். கத்திரி வெயில் தொடங்கிய பிறகு, இரண்டாம் வாரத்தில் வெப்பநிலை உச்ச அளவில் இருந்து 3 முதல் 4 டிகிரி செல்சியஸ் குறையும். சென்னையில் மே 1 முதல் மே 3ஆம் தேதி வரை உச்சபட்ச வெப்ப நாட்களாக இருக்கும். சமீப காலமாக வானிலையைக் கணிப்பது கடினமாகி வருகிறது. நான் கணிப்பது தவறாக இருப்பதற்கும் கணிசமான வாய்ப்பு உள்ளது” என்றும் கூறியுள்ளார்.
Rains in other parts of Tamil Nadu while KTCC awaits sizzling days between May 1 to 4th. Temperature in May 2nd week will be below normal.
From Tomorrow widespread thunderstorms are expected in Interior, West and South Tamil Nadu. Bangalore is ideally placed… pic.twitter.com/wiMqKsUGmp
— Tamil Nadu Weatherman (@praddy06) April 29, 2026
வானிலை மையம் சொல்வது என்ன?
சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட தகவலின்படி, ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, சேலம், தர்மபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன மழை பெய்யக்கூடும்.
மே 1ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும், இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய (மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, திருப்பூர், திண்டுக்கல், மற்றும் தேனி மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் கன மழை பெய்யக்கூடும். மே 2ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய (மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, மதுரை, சிவகங்கை மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மே 3ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய (மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதிகபட்ச வெப்பநிலை பற்றிய முன்னறிவிப்பு
இன்று தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்திற்கான வாய்ப்பு குறைவு, எனினும் சற்று உயரக்கூடும். இயல்பு நிலையிலிருந்து அதிகபட்ச வெப்ப அளவின் வேறுபாட்டை பொறுத்தவரை, இன்று முதல் மே 3 வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை ஓரிரு இடங்களில் 2-3° செல்சியஸ் இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை, இன்று (ஏப்ரல் 30) வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 38-39 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 28 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும். அதிக வெப்பநிலையும், அதிக ஈரப்பதமும் இருக்கும் நிலையில், அசௌகரியம் ஏற்படலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
