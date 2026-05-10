English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • அடுத்த 7 நாட்களுக்கு வெளுக்கும்.. கோவை, நெல்லை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்

அடுத்த 7 நாட்களுக்கு வெளுக்கும்.. கோவை, நெல்லை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் கோடை வெயில் தொடங்கியுள்ள நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கு கனமழை பெய்யும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.  திண்டுக்கல், மதுரை, தேனி, தென்காசி, விருதுநகர், திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவித்துள்ளது.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 10, 2026, 06:22 PM IST
  • தமிழகத்தில் கனமழை அலர்ட்
  • நெல்லை, கோவை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை
  • சென்னையில் எப்படி?

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன்: மே 10 - இந்த 3 ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான நாள்
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: மே 10 - இந்த 3 ராசிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான நாள்
ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் : மக்களுக்கு எந்த அப்டேட்டும் கொடுக்காத முதலமைச்சர் விஜய்
camera icon9
Vijay Magalir scheme
ரூ.2500 மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் : மக்களுக்கு எந்த அப்டேட்டும் கொடுக்காத முதலமைச்சர் விஜய்
இன்றைய ராசிபலன்: மே 9 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு மாற்றம் வரப்போகிறது?
camera icon13
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன்: மே 9 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு மாற்றம் வரப்போகிறது?
விஜய்யால் யாருக்கு பெரிய பாதிப்பு... புள்ளிவிவரங்கள் இதோ - அய்யோ பாவம் சீமான்!
camera icon5
tvk vijay
விஜய்யால் யாருக்கு பெரிய பாதிப்பு... புள்ளிவிவரங்கள் இதோ - அய்யோ பாவம் சீமான்!
அடுத்த 7 நாட்களுக்கு வெளுக்கும்.. கோவை, நெல்லை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு கனமழை அலர்ட்

Tamil Nadu Weather Update: தமிழகத்தில் தற்போது வானிலை முழுவதுமாக மாறியுள்ளது. கோடை வெயில் தொடங்கியுள்ளது.  கடந்த பிப்ரவரி மாதம் முதல் தமிழகத்தில் வெயிலின் தாக்கம் இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது மே மாதம் தொடங்கியுள்ளது. மே மாதம் முதலே கடும் வெயில் இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில்,  தமிழகத்தில் கடந்த 4 நாட்களாக மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, சென்னை, செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கடந்த இரண்டு தினங்களாக கனமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. இந்த நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து சென்னை வானிலை மையம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழகத்திற்கு கனமழை எச்சரிக்கை

சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டிய இலங்கை பகுதிகளின் மேல் ஒரு வளிமண்டல சுழற்சி சுமார் 5.8 கிமீ உயரம் வரை நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் உருவாகக்கூடும். சுமார் 0.9 கிமீ உயரத்தில், வடக்கு உள் கர்நாடகா முதல் மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதனை ஒட்டிய இலங்கை பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சி வரை, தெற்கு உள் கர்நாடகா மற்றும் தமிழகம் வழியாக ஒரு வளிமண்டல காற்றழுத்த தாழ்வு பாதை (Trough) நிலவுகிறது.

மேலும் படிக்க: மே 15 வரை விடாது கனமழை.. சென்னையில் எப்படி? வானிலை மையம் எச்சரிக்கை!

 

இதன் காரணமாக, மே 10ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். திண்டுக்கல், மதுரை, தேனி, தென்காசி, விருதுநகர், திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும். 

மே 11ஆம் தேதி தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களிஇடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எங்கெல்லாம் கனமழை பெய்யும்?

மே 12ஆம் தேதி தமிழகம் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும்.

மே 13ஆம் தேதி தமிழகம் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மே 14ஆம் தேதி நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, திருப்பூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள் மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 30 முதல் 40 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும். மே 15,16ஆம் தேதிகளில் தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, திருப்பூர், சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னையில் வானிலை எப்படி?

இன்றும், நாளையும் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒருசில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான / மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 34 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும், குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டியும் இருக்கக்கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க: உஷார் மக்களே.. தமிழகத்தில் வெப்ப அலை.. அடுத்த 6 நாட்களுக்கு வானிலை மையம் அலர்ட்

 

 

About the Author
TN Weathertn weather todayTN RainsTN Weather Update

Trending News