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வெளுத்து வாங்கும் கனமழை.. இன்று (ஜூன் 11) 11 மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்.. வானிலை அப்டேட்

TN Weather Update June 11: தமிழகத்தில் இன்று (ஜூன் 11) 11 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, சென்னையிலும் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 11, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:56 AM IST
வெளுத்து வாங்கும் கனமழை.. இன்று (ஜூன் 11) 11 மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்.. வானிலை அப்டேட்
Image Credit: TN Weather Update June 11

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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