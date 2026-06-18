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கனமழை எச்சரிக்கை.. இன்று எங்கெல்லாம் வெளுக்கப்போகுது.. வானிலை அப்டேட் இதோ!

TN Weather Update June 18: தமிழகத்தில் இன்று  பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், சென்னையிலும் மிதமான மழை பெய்யக் கூடும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 18, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:19 AM IST
கனமழை எச்சரிக்கை.. இன்று எங்கெல்லாம் வெளுக்கப்போகுது.. வானிலை அப்டேட் இதோ!
Image Credit: TN Weather Update June 18

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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